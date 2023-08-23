İSTANBUL (AA) - KOBİ ve işletmelerin yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşmak için dijital dönüşümlerine öncülük eden Vodafone Business, yeni "Dijital Satış Kanalları"nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, uçtan uca otomatikleştirilmiş müşteri yolculuğuna ulaşırken, iş ortaklarına kesintisiz deneyimler sunuyor.

KOBİ ve işletmelerin hedeflerine ulaşmak için dijital dönüşüm girişimine öncülük etmenin yanında, telekomünikasyon sektöründe bir ilk olan tamamen dijital satış yolculuğunu sağlamak hedefinde olan Vodafone, "Dijital Satış Kanalları"nı devreye alarak, insan kaynaklı hataları en aza indirerek hatalardan kaynaklanan maliyetleri düşürürken, müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

"Fiziksel satıştaki yetkinlerimizi dijital kanallara da taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, geleneksel satış kanallarında özellikle KOBİ segmentinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için müşterilerinin ürün ve hizmetlerini online olarak inceleyebilecekleri, satın alabilecekleri ve gerektiğinde ekstra bilgi ve destek edinebilecekleri bir dijital deneyim platformu oluşturduklarını bildirdi.

Rekabetin hızla arttığı bir ortamda KOBİ ve kurumsal müşterilerinin geride kalmaması için onları baştan uca dijitalleştirirken, aynı şekilde kendi iş yapış süreçlerini de dijitalleştirmeye önem verdiklerini belirten Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Bu paralelde Vodafone Business olarak fiziksel satış operasyonumuzu dijitale taşıdık ve dijital dönüşüm girişimini hayata geçirmeye karar verdik. Böylelikle 7/24 açık olan bu satış kanalımızla binlerce müşterimize hizmet verirken, satın alma süreçlerimizi de çok daha hızlı, kolay ve ulaşılabilir bir hale getiriyoruz. Hedefimiz, vizyonumuza paralel olarak, telekomünikasyon sektöründe bir ilk olan tamamen dijital satış yolculuğunu sağlamak. Bu hedefe ek olarak, insana bağlı olma halini ortadan kaldırmaya, insan kaynaklı hataları en aza indirerek hatalardan kaynaklanan maliyetleri düşürmeye ve müşteri deneyimini daha da iyileştirmeye gayret gösteriyoruz. Projelerimiz ve iyileştirmelerimizle müşterilerimize kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi tecrübe ettirmemizin yanında ayrıca; işletme ve KOBİ’lerimizin beklentilerine uygun teklif ve ürünler sunarken, kurumsal müşterilerimiz ürünlerimizi inceledikten sonra baştan uca dijital bir deneyim ile mobil hatlarını satın alabilmelerine imkan sağlıyoruz."

Canlı Teknoloji Danışmanı soruları anında cevaplayacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, daha iyi bir müşteri yolculuğu için yalın, anlaşılır ve kullanışlı kullanıcı deneyimini hayata geçirirken, geleneksel fiziki satış kanallarını yeni bir konsepte dönüştürerek "Dijital Satış Kanalları" konseptini devreye alan Vodafone, işletme ve KOBİ müşterilerinin "Canlı Teknoloji Danışmanı" çözümü ile anında müşteri danışmanlarına bağlanıp soru sormasına olanak sağlıyor.

Böylelikle herhangi bir fiziki temasa ihtiyaç duymadan teknoloji danışmanına canlı bağlanma imkanı ile görüntülü görüşme ve sohbet seçenekleri, Vodafone'lu işletme ve KOBİ’lere sunulmuş oluyor.

Pazarlama operasyonlarını otomatikleştirmek için otomasyon aygıtı ile entegre olunurken, bu araç sayesinde, müşterileri rahatsız etmeden, işletme ve KOBİ’leri doğru zamanda ürün ve kampanyalardan haberdar etmek hedefleniyor.

Bunun yanında satış aracıyla kurumsal müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri herhangi bir fiziksel etkileşime ihtiyaç duymadan tamamen çevrim içi olarak seçmesine rehberlik eden Vodafone, web seminer aygıtı yardımı ile web semineri davetlerini müşterilerine sunuyor.

KOBİ’lere yapay zekalı özel teklifler

Vodafone, kurumsal müşterilerine uygulama üzerinden tarife görüntüleme ve ek paket alma hizmetleri sunuyor.

Şirket, yapay zeka destekli otomasyonuyla işletme ve KOBİ'lere ihtiyaç duyabilecekleri kişiye özel teklifler önermesinin yanında, yeniden kontratlama işlemini de bu otomasyon sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede de ürün kullanımı ile ilgili şikayetlerin ve müşterilere yansıyan ekstra fatura ücretlerinin de önüne geçilmiş oluyor.

Vodafone ayrıca, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek kurumsal müşterileri için uçtan uca dijital hat satın alma ve hat taşıma kanalını açarak da "fark" yaratıyor. Bu süreçte işletmeler herhangi bir ıslak imza olmaksızın e-devlet üzerinden sözleşme imzalayabiliyor ve Vodafone'luların sim kartları, adres sahiplerine kuryeyle teslim ediliyor. Dolayısıyla Vodafone Business kullanıcıları hat satın alımlarında uçtan uca dijital bir deneyim yaşamış oluyorlar.

Vodafone böylelikle, dijitalleşen iş süreçlerine paralel olarak, fiziki satış kanalında yaşanan sorunların önüne geçmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.