Söyleşi: Elif Hayvalı

Sahipleri Cihan Kayaalp ve işletme müdürü Serkan Güngör, sağlıklı tatlı yaşam için çıktıkları bu yoldaki süreçlerini bizlerle paylaştı. Hepinize keyifli okumalar dileriz.



Tatlı Fırın ne zaman ve nasıl kuruldu?

Tatlı Fırın, 2006 yılında İçerenköy’de kuruldu. Ev tarzı unlu mamuller, kurabiyeler, kekler yaparken alışılagelmiş pastane ürünleri yerine daha sağlıklı daha lezzetli kendi tariflerimizle yola çıktık. Ürünlerimiz çok beğenildi kurumsal firmalara, eğitim toplantılarına, seminerlere ikramlıklar hazırlamaya başladık. Pandemi ile birlikte unlu mamuller sektörü büyük bir ekonomik krize girdi bizim satışlarımız da büyük düşüşler oldu. Pandemi ile birlikte her evde ustalar yetişti. (Ekmek ustası, kurabiye ustası, pasta ustası)

İşte tam bu dönemde eşimin rahatsızlanması, kanser teşhisinin konulması, acilen tedaviye başlaması ve beslenme şeklinin tamamen değişmesi tatlı fırının kaderini de değiştirdi. Doktorumuz tedavi boyunca ve sonrasında buğday tüketimini ve rafine şekeri yasaklayan diyeti uygulamamızı istedi. Eşime yardımcı olmak için ben ve kızlarım da böyle beslenmeye başladık. İşte Tatlı Fırın’ın glutensiz fırın olma hikayesi böyle başladı.



Ailecek beslendiğimiz gibi üretim yapmak bizim gibi beslenmek zorunda olanlara da yardımcı olmak istedik çölyak hastalarının da tüketimine uygun çapraz bulaşmanın olmadığı imalathanemizde ürünlerimizi hazırlıyor, şubelerimizde pişirerek müşterilerimize özenle sunuyoruz.



Şu an kaç şubeniz var, yeni şubeler olacak mı?

Ataşehir'de imalathanemiz, Kozyatağı, Levent ve Bağdat caddesinde şubelerimiz bulunmaktadır. İstanbul’un farklı semtlerinde yeni şubeler açmak için arayışlarımız devam etmektedir.



Glutensiz ve rafine şekersiz ürünlerin hayatımıza nasıl bir katkısı oluyor?

Gluten buğdayda bulunan bir madde. Özellikle unların içerisine katılan renk beyazlatıcı, kıvam arttırıcı, koruyucu gibi kimyasallarla buluşunca insan sağlığını tehdit eden bir canavara dönüşüyor. Günümüzde birçok doktor çoğu hastalığın tedavisinde gluten diyeti de uyguluyor.

Tatlı Fırın, üretimini çoğunlukla karabuğday ve sorgum unları besin değerleri açısından birbirine çok yakın karbonhidrat, çok düşük antioksidan özellikli tohumlardır. Bunları öğütüp un haline getirerek hazırladığımız glutensiz ve rafine şekersiz ürünlerimizi diyetisyenler tarafından tavsiye edilmektedir.



Diyet yapılırken kesinlikle yasaklanan tatlı, lahmacun, mantı gibi ürünleriniz var. Sizin ürünleriniz glutensiz olduğundan diyette tüketilebiliyor mu?

Diyet yapılırken Tatlı Fırın ürünlerinin tercih edilme sebebi kalori değerlerinin oldukça düşük olmasıdır. Tatlılarda rafine şeker yerine elma suyu, dut kurusu, incir kurusu hurma suyu, Hindistan cevizi şekeri gibi doğal tatlandırıcılar kullanılmaktadır. Lahmacun,mantı gibi ürünlerimiz karabuğday ve sorgum unlarından hazırlandığından diyete uygundur.



Bu güzel söyleşi için teşekkür ederiz.

Biz teşekkür ederiz Elif Hanım. Okuyucularınızı ve sizleri bekleriz.