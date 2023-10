Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkoyuncu, "Ülke olarak, bağımsız ve üretim gücüne sahip bir Türkiye olmamızın yegane başlangıcı olan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet, sonsuza kadar sürecek bağımsızlığımızın tescilidir.

Cumhuriyet özgürlüktür, demiryoludur, şeker fabrikalarıdır, kalkınmadır, bağımsızlıktır, Anadolu’nun aydınlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, milletin omuz omuza verdiği mücadele ile hedef birliğini gerçekleştirerek kurduğu Cumhuriyet'in, genlerinde bağımsızlık şifrelerini taşıyan yüce Türk halkı tarafından ilelebet korunacağına işaret ederek, Türk milletinin Cumhuriyet idaresindeki 100 yılda büyük işler başardığını aktardı.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren başlayan göz kamaştırıcı kalkınma hamlelerinin, ülkenin her yerinde temelleri atılan fabrikaların, işletmelerin, sanayi ve savunma teknolojilerindeki gelişmelerin, ülke halkının her türlü zorluktan, birlik ve beraberlik içinde çıktığının en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü şeref yılımızda, geçmişte başardıklarımızdan güç alarak daha büyük başarıları taçlandırmaya devam edeceğiz. Vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan bir çiftçi kuruluşu olarak bizler, Cumhuriyetimizin 100 yıl önce başlattığı umutla, aydınlanma ile daha çok üreterek ve daha çok ürettirerek Cumhuriyetimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.

29 Ekim 1923, binlerce yıllık köklü devlet geleneğiyle, asırlarca hükmettiği coğrafyalarda ırk, dil, din ayrımı yapmadan adaleti ve hoşgörüyü sağlayarak insanlık onurunu korumuş bir milletin yeniden şaha kalktığı bir gündür. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak, yaptığı çalışmalarla bizlere muasır medeniyet hedeflerini gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için can vermiş, kan vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, O'nun gösterdiği hedeflerin ışığında ülkemizi her alanda büyütme ve milletimizi yüceltme sorumluluğumuzu yüreğimizde her daim canlı tutuyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı kutlu olsun. Nice yüzyıllara."