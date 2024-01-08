Adalan şirketler grubu olarak 2008 den bu yana , savunma sanayi alanında her geçen gün vizyonumuzu genişleterek daha da büyüdük , kısa bir süre Ar-Ge programlarımız ile meşgul olarak sessiz kalsakta 2024 yılı içerisinde kendi öz sermayemizle kıymetli devlet büyüklerimizin de desteği ile ülkemize 350 kişinin istihdam edeceği bir “Barut Fabrikası” kazandırmayı hedefliyoruz. Fabrika alanı yer ve özel imar başvurularımızı ilgili resmî kurumlara yaptık Fabrikamızın temellerini Cenab-ı Allah’ında izni ile 2024 yılında atmayı 2025 yılının ikinci yarısındada tam kapasite üretime başlamayı hedefliyoruz , dönem dönem gerek şahsım, bugerekse şirketlerim gerçeği yansıtmayan kişilerle ile ortaklık yaptığımız şeklinde kamuoyunda asılsız dedikodular ile yıpratılmaya, manipüle edilmeye, itibar kaybına uğratılmaya çalışılsada, biz bunlara en güzel cevabı gerçekleştireceğimiz bu büyük proje ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de savunma sanayimize faydalı olarak vereceğiz .

ADALAN gurup , ismini lisans eğitimim sırasında arkadaşlarımla kurduğumuz müzik gurubundan almış kelime anlamı ünlü, şöhretli anlamına gelen , tüm hisseleri resmî olarak ikinci veya üçüncü şahıslara ait olmayan tamamen şahsıma ait olan , tamamen yerli ve milli sermaye ile inşaa edilmiş , daha sonra yerli yabancı yatırımcı proje ortakları ile desteklenmiş , büyük bir yapıdır. uluslararası platformda da büyük yere ve itibara sahip olan Adalan gurup , bugün olduğu gibi yarın da yepyeni projeler ile ülkemize katkı sağlaya devam edecektir .