Söyleşi: Elif Hayvalı

Ayşen Hanım merhaba. Öncelikle 2024’e girdiğimiz bu ilk günlerde sizinle ilk röportajımıza başlıyoruz. Hepimiz için güzellik dolu olsun. 2024’ten ne istersiniz?

İyiyim teşekkür, ederim. Sizler için de güzelliklerle dolu bir yıl olsun. Yeni yıldan dileğim sağlık, huzur, mutluluk ve sevdiklerimin yanında olması, insanların hayatlarına dokunabilmek ve güzelleştirebilmek.

Yaşam danışmanlığı adını verdiğiniz bu iş nasıl ortaya çıktı?

Aslında daha yaşam danışmanlığı, benim iki tutkumun bir araya gelmesiyle oluştu. Şöyle diyebilirim zaten iktisat okuduğum için ekonomi ile hep ilgili oldum. Spor ise küçüklüğümden beri hep enerjimi aktarabildiğim bir alandı ve hiç bırakmadım. İBBF fakültelerinden mezun olduğunuzda direk bir işe sahip olmazsınız, kendinizi geliştirdiğiniz boyutta yolunuzu çizersiniz, yönlendirirsiniz ben de kendimi yatırım alanında geliştirdim. Aracı kurumlar ve şirketlerle çalıştıktan sonra aslında bu işi kendi başıma bireysel olarak da yapabileceğimi ve sevdiğim şeylere daha fazla vakit ayırabileceğimi düşündüm.

Şimdi nasıl ilerliyor?

Şu an çok güzel ilerlemekte. Danışmanlığını yaptığım insanların hayatlarındaki değişimleri gördükçe ve yaptığım işin sonuçlarını aldıkça daha mutlu oluyorum. Hatta bu işi bir ekip işine dönüştürmeyi düşünüyorum.

Sizden danışmanlık alan kişilerin hayatlarına nasıl etkisi oldu?

Öncelikle kişilerin gelir ve gider dengelerini belirliyoruz, tasarruf ve yatırım için hayatındaki dinamikleri belirliyoruz, kötü alışkanlıklar ve hareketsiz hayatı düzenliyoruz. İnsanlar sporu güzel ve fit olmak için yapıyor olabilir ama aslında farkında olmadan geleceklerine de yatırım yapıyorlar çünkü insanın kendine yapabileceği en güzel yatırım yine kendisidir.

Finans sektörünün en stresli hali nedir, kişileri ne kadar yıpratabilir?

Çok güzel bir soru. Yatırımcı psikolojisini anlamak için ikinci üniversitemi okumaktayım çünkü yurtdışında yatırımcılar risk analizlerine göre belirleniyor ve yatırımları o yönde yapılıyor. Yani yatırım yaparken aynı zamanda bir psikolog yardımı da alınıyor. Dünyadaki ekonomik döngüler ister istemez finans sektöründe etkiliyor çünkü global bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyanın ucundaki ufacık bir şey burayı da etkileyebiliyor. Bu yüzden daha güvenilir alanlarda yatırım yapmak, insanları buralara yönlendirmek, daha doğru stres yönetimi açısından oldukça önemlidir.

Bir insanın sağlıksız olmasının en temel nedeni stres diyebilir miyiz ve stresi biraz açabilir misiniz?

Tabii ki stres en büyük bir etkendir ama tek başına bunu söyleyebilir miyiz bilemiyorum. Stres hayatımızın aslında olmazsa olmazı çünkü büyükşehirlerde sürekli strese maruz kalabilirsiniz. Önemli olan stres yönetebilmek o anın geçici bir durum olduğunu, bunun bilincine varmalıyız. Bunu da bol bol meditasyon yaparak kazanabiliriz.

Ülkemizdeki finansal sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şu an kurdaki dalgalanmalar ve ekonomik tercihlerden dolayı enflasyon sıkıntı olsa da bunlar fırsata çevirebilir ve ‘Türkiye bunun için bir fırsatlar ülkesidir’ diyebilirim. Çünkü yurtdışında Nasdax, Dax gibi paritelere baktığımızda bunlar da yükselir ama bizim borsamıza baktığımızda geçen senelere oranla sadece endeks neredeyse 4 katı artmış bunu bir başka borsada göremezsiniz.

Eğer hayatınıza spor girmeseydi ne olurdu?

Hiç öyle bir seçenek düşünemiyorum. Biliyor musunuz hiç aklımın ucundan geçmedi ‘acaba olmasaydı’ diye. Çünkü ben spor salonuna gitmezken bile küçük yaşlarından itibaren yürüyüş yapardım.

Spor alanında ne tür eğitimler aldınız?

Fitness ve yoga eğitimlerim var. Fitness zaten yaklaşık 12 senedir yapıyorum. Tabii ki arada sakatlıklardan dolayı ara vermediğim zamanlar oldu.

Her şeyden sporla yenilenen biri olarak sporun herhangi biri için faydasını nasıl sıralarsınız?

En kötü anlarda bile hareket etmek sizi hayata bağlar. Bu hayatta kiminle bozuk olursa olsun tek iyi olması gereken şey kendinizdir. Spor bunu size sunar ve iyi bir vücut büyük özgüven sağlar.

Kısaca sizi tanıyacak olursak bu işi seçmeniz küçük yaşlardan geliyordu diyebilir miyiz?

Şöyle diyebilirim, aslında konservatuar okumak istiyordum hayat beni bu alana doğru yönlendirdi ben de kendimi ona bıraktım öğrenmeye kendimi geliştirmeye adadım kötü de oldu sayılmaz şu an zaten sevdiğim şeyleri yapabilmek için finansal olarak özgür olmayı tercih ettim ve insanlara da öğretmek için buradayım

Stresten uzaklaşmak için yapılabilecek meditasyon örneği verir misiniz?

Bunu tabi çalışmalarla yakından yapmak lazım ama en güzel meditasyon yürümektir. Yürümek, insan zihnini bu şekilde boşaltabilir, hele ki doğada yürüyüş yapabilirsen daha iyi olacaktır.

Sosyal medya hesabınızdan birkaç kez üflemeli çalgınızı dinledim çok başarılı. Bunu meditasyon için mi kullanıyorsunuz yoksa spor yaşamınıza girdikten sonra mı çalmayı öğrendiniz?

Bu sorunun cevabını ufaktan da olsa vermiştim. Bence insanların iki tane hobileri olması gerekiyor. Birileri onlara pasif gelir sağlayabilecek hobilere spor gibi, bir tanesi ise ruhlarına iyi gelecek şeyler bir enstrüman çalmak gibi. Aslında istediğim zamanda hobim oldu ve ruhumu dinlendirmek için en iyi yoldaşım.

Peki ne tarz müzik seversiniz? Müziğin insan üzerindeki etkisini nasıl tanımlarsınız?

Benim kulağıma güzel gelen bütün müzikleri dinlerim ama spesifik olarak verseniz blues çok severim, özgün müzikte severim, birazcık moduma bağlı.

Sosyal medyada da oldukça sevilen bir isimsiniz. Sosyal medya sizin için neyi ifade ediyor?

Sosyal medya ilk başta benim için eğlence ve yakın arkadaşlarımla iletişim kurma aracı iken şimdilerde insanları bilgilendirme ve doğru yönlendirme amaçlı kullanmayı daha doğru buluyorum.

Peki şu an sadece benim okurlarım için sağlıklı yaşama dair belki de hayatlarını değişime sokmaya yönelik önerileriniz olsa birkaç tane sıralar mısınız?

A) Kendini sev ve kendinle barışık ol bunun için harekete geç!

B) Kötü düşüncelerden ve kötü düşünen insanlardan toksit insanlardan uzak dur!

C) Yaşamına hareket kat!

D) Gülümse ve iyilik yap. Çünkü bunlarda bulaşıcıdır ve kelebek etkisine sahiptir.

Yakın gelecekte başka projeniz, planınız var mı?

Daha fazla insana ulaşabilmek ve hayatlarına dokunabilmek aslında kendime ait bir marka kurmak istiyorum ama şu an için doğru koşulların oluşmasını bekliyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bu güzel röportajı kıymetli zamanını ayırıp okuyan herkese teşekkür ederim.