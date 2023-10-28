Aras Kargo, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünü, sene başından itibaren bir dizi özel etkinlik ve proje ile kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'e 6-12 yaş arası çocukların 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı' temalı resimleriyle süslenen takvimiyle coşkulu bir başlangıç yapan şirket, yıl boyunca etkinlikler serisiyle Cumhuriyet kutlamalarına devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında Aras Kargo, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için 'Yolumuz Cumhuriyet' sloganıyla tasarladığı yeni logosuyla, şirketin her gün dünyanın çevresini defalarca turlayacak kadar yol yapan tırlarını ve geri dönüştürülebilir kargo ambalajlarını renklendirdi. Yeni logo, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve ilkelerine Aras Kargo'nun bağlığını simgeliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, 100. yılında Cumhuriyet'in kurucu değerlerini kendilerine rehber almaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere büyüklerimizin benzersiz fedakarlıklarla, canla başla mücadele ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılı bizlere büyük gurur veriyor. Aras Kargo olarak taşımaktan en büyük onur duyduğumuz değer Cumhuriyet'tir. Bu paha biçilmez değeri daha da ileri taşımak, topluma, çevreye ve ekonomiye olan katkımızı artırmak için çalışıyoruz.

Bu sene hayata geçirdiğimiz Aras Digital ile Aras Kargo’nun yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa’daki 8 ülkeye teknoloji çözümleri ihraç etmeye başladık. Öte yandan, Aras Global ile yurt dışına açıldık ve ilk yatırımımızı Azerbaycan’da gerçekleştirerek Türk girişimcisini uluslararası ticaret sahnesine taşımak üzere yola çıktık.

Ülkemizin küresel ölçekte başarılarını artırmak üzere yatırım yapmaya ve emek vermeye devam edeceğiz.'

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında iyi ve değerli ne varsa, yarına taşıyor

Verilen bilgiye göre Aras Kargo, çevresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2014’ten beri Doğa Dostu Araslar ile bugün iyi ve değerli ne varsa, yarına taşımayı hedefliyor. Cumhuriyetin 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde 100 gönüllü çalışanı ve aileleri ile, Atatürk’ün Bandırma Vapurundan inerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Samsun’un kıyılarını temizlemişti.

Temmuzda ise Doğa Dostu Araslar, bu kez Filenin Efeleri ile birlikte Riva kıyılarını temizledi. 'Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz' projesi kapsamında şimdiye kadar, Türkiye’nin farklı 18 kıyısında 4 tondan fazla atık toplandı.

Öte yandan Aras Kargo, gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları ile 'Ormanları yarına taşımaya' devam ediyor.

Aras Kargo, sürdürülebilirlik yaklaşımını Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırladığı filme de taşıdı. Dijital kanallarda yayına alınan filmde, bir çocuğun Samsun'dan Aras Kargo'ya emanet ettiği ve içinde bir mektup da bulunan paketin yolculuğuna tanıklık ediliyor.