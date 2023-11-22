Milli maç haftaları kulüplerin milli takımlara giden futbolcularının sakatlık yaşama kaygıları dışında tam anlamıyla dinlenip, soluk alma süreçleridir.

Ancak, milli takımımızın Almanya’yla özel, Galler’le ise EURO 2024 Eleme Grubu maçı için verilen ara, bu sefer kulüplerden daha çok hakemler adına hayli yararlı olacak. Çünkü, tartışmasız biçimde takımlardan çok daha fazla yıpranan kesim hakemler oldu geçtiğimiz süreçte.

Özellikle de, devreye girdiği altıncı sezonun içinde olmamıza, geçmişte yaşanan fahiş hataların önüne geçilip, polemiklere engel olunacağı öngörülen ve ‘altın bulmuş gibi’ sarıldığımız ‘VAR’ ve uygulanma protokolü de hayli yıpranmış durumda.

Her hafta benzer pozisyonlarda farklı düdükler çalan hakemlere zaten alışığız. Ancak, hayatımıza ‘futbolda devrim’ olarak giren, hakem hatalarını ortadan kaldıracağı varsayılan ‘VAR’ da giderek, ‘YOK’lara karışıyor.

Bir bakıyorsunuz, ‘A’ maçındaki bir pozisyon için devreye girip, karşılaşmanın hakeminin çaldığı yanlış düdüğü düzelten ‘VAR’, aynı hafta bir başka şehirde oynanan mücadelede ise ne hikmetse oralı bile olmuyor. Böyle olunca da futbolun adaleti de doğal olarak ortadan kalkıyor.

Tabi ki bu durum hem saha içindeki gerilimi tırmandırıyor, hem de taraftarın tepkisini dışarı vurmasına neden oluyor. Maç bittikten sonra da teknik direktör, başkan ve yöneticiler isyan bayrağını çekip, mikrofonlara veryansın ediyor…

İşin ilginç tarafı, hiç kimseyi memnun edemeyen, hedefe oturttuğumuz o hakemler, Kapıkule’den dışarı çıktıklarında neredeyse kusursuza yakın yönetim sergiliyorlar. Bu durumun en son örneğini Halit Umut Meler’de yaşadık. 8 Kasım Çarşamba akşamı Real Madrid’in Braga’yı evinde ağırladığı Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde düdük çalan Meler, yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy’la birlikte en küçük bir hataya mahal vermeden yönettiği maçta, tam not aldı. VAR’da da İtalyan Massimiliano Irrati ve Alper Ulusoy görev yaptı. Son derece uyumlu ve doksan dakika, tartışmaya neden olacak hiçbir karara imza atmadılar.

Aynı Halil Umut Meler, bu maçtan hemen dört gün sonra, Adana Demirspor’la Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakemiydi. Tabi ki, aynı yardımcı hakemlerle birlikte…

Ve bu maçtaki Halil Umut Meler’in performansına, ‘VAR’ın pozisyonlara bakış açısına ve bu yönetim karşısında her iki takımın teknik kadro ve yönetimlerinin haklı isyanına bir bakın lütfen. Sanki, dört gün önce Real Madrid Braga maçını yöneten hakem triosu gitmiş ve yerine bambaşka hakemler gelmiş.

Açık söyleyeyim, burada eleştirilmesi gereken yalnızca sahadaki hakemler değil, VAR odasında yer alan isimler de aynı derecede, hatta belki de, o protokol dedikleri saçmalıklar manzumesi nedeniyle daha fazla suçlular.

Peki sonuç…

Sonuç ortada, her hafta isyan eden takım, teknik adam ve yöneticilerle birlikte küstürülen futbol izleyicisi…

Bilemiyorum bu işin sonu nereye varacak? Maalesef, ‘Allah’tan hayırlısı’ demekten başka bir şey gelmiyor elden…

Hoşçakalın.