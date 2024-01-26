Türk Televizyon dizilerini kötü karakterler ve onların yaptığı organize kötülükler sardı. Hep kötü karakterler kazanıyor. Kimilerinin ciddiye almadığı Hollywood'un süper kahraman filmlerinde bile iyiler kazanıyor. Süper kahraman filmlerinin bir felsefesi var. Hatta bazı süper kahraman filmlerinin senaryoları edebi metin statüsünde sayılabilir. Örnek verecek olursam Batman Dark Knight üçlemesi edebi metin statüsünde... Hatta Shakespeare metni gibi diyebilirim. Verdiği mesajlar çok önemli.... hayata dair mesajlar... Konu dağılmadan gelelim Türk televizon dizilerine neden hep kötü karakterler kazanıyor? Eskiden şöyle bir klişe vardı. Halk arasında konuşulan ana karakterlerden biri öldüğünde... “Ölmez ölürse dizi biter” şeklinde bir cümle vardı. Şimdi ise o klişe kırıldı. Ana karakterlerden biri ölüyor ama dizi hala devam ediyor. Ve bu sayede kötüler kazanmış oluyor. Sadece öldürmek değil arkasından kuyusunu kazma hep bir entrika hep kötülük böyle devam ediyor.

Şimdi yazıma somut örneklerle devam edeceğim.

Aile dizisiyle başlayalım.

Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünde Aile dizisinde yaşanan gelişmeler pek de iç açıcı değil...



Her şey İlyas'ın kızının intihar etmesiyle başladı. Bu durum üzerine İlyas Soykanların aile yemeğinde bulundukları yeri silahla taratatak Aslan'ın eşi Devin'in vurulmasına sebep oldu. Bunun üzerine Aslan İlyas'ı Oğlu Bedri'nin gözü önünde öldürüyor. İlyas Aslan tarafından öldürülünce bu sefer devreye Çeyrek lakaplı karakter giriyor. Arnavut Babür'ü öldürüyor ve paraları alıp kaçıyor kaçarken paralar yanıyor ve Çeyrek paraları söndürürken yanıyor ve yaralı halde polise yakalanıyor. Ve polis gözetiminde hastaneye yatırılıyor. Hastaneden kaçan Çeyrek, İlyas'ın intikamını almak için Aslan'ı vurmaya Yağmur ve Bedri'nin düğününün olduğu yere gidiyor. Tam silahı ateşleyecekken Devin korkuyla bağırıyor ve Cihan Aslan'ın önüne geçiyor ve bölüm orada bitiyor.

Kızılcık Şerbeti ile devam edelim.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah'ın Pembe'ye “Ben Alev'i seviyorum. Senden boşanacağım” demesi üzerine Pembe'nin entrikaları başlar. Pembe Alev'in telefonunu kopyalayarak Alev'in kendisini aramış ve mesaj atmış gibi gösterdiğinden Alev kısa bir süre için gözaltına alınır ve serbest bırakıldığında Almanya'ya gider.

Son olarak Yabani dizisine bir bakalım.

Dizide Alaz, Yaman'ın kullandığı ve Rüya'nında içinde olduğu arabanın üzerine kendi arabasını sürerek kazaya sebebiyet vermişti.

Yani hep bir entrika, cana kast, tehdit, öldürme...

Son zamanlarda başlayan ve başlayacak olan diziler Sandık Kokusu, Ne Gemiler Yaktım, Kara, Gaddar, Kopuk, İnci Taneleri... bu dizilerde de kötü olaylar oluyor. Yayınlanan diziler üçüncü sayfa haberi gibi siz ne dersiniz?