HABER: DİNÇER KARACALAR

Top model of Turkey İstanbul'da gerçekleşti. Yarışma kurucu başkan Ali Durgut’un ev sahipliğinde düzenlenirken jüri koltuğunda James Agancy kurucusu James Halim Dağ, Wilma Elles, Tuğba Özay, Yve D’Lorey gibi ünlü isimler yer aldı.



Moda ve televizyon sektörüne yeni isimler kazandırmayı hedefleyen yarışmayı Televizyonun başarılı isimlerinden Bircan Bali ve yarışmanın aynı zamanda Proje direktörü olan Mehmet Yıldırım sundu.



Yarışmanın koreografisini ve sanat yönetmenliğini Asil Çağıl üstlendi. Türkiye çapında 100’ü aşkın mankenin elemelerden geçerek katıldığı yarışmanın birincisi kadınlarda Beste Tuğçe Varan olurken erkeklerde Oğuz Alp Günay oldu.



Yarışmanın en önemli özelliği ise jüri üyelerinin puanlarını noter huzurunda açık olarak kullanması ve seyircilere göstermesi oldu. Derece alan yarışmacılar yurt dışında yarışmalarda ve defilelerde Türkiye’yi temsil edecek ve yarışma komitesi tarafından desteklenecek. Yarışmada derece alan isimler ise şu şekilde sıralandı.





Top Model Of Turkey 1. Top Model Kadınlarda: Beste Tuğçe Varan, Erkeklerde: Oğuz Alp Günay



2. Top Model Simay Alp - Çağrı Baylan

3. Top Model Burcu Altunsaray - Barış Öngel

4.Top Model Deniz Eser - Eren Şentürk

5.Top Model Beyzanur Muriç - Doruk Demirci

