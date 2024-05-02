Magazinle müziğin buluştuğu ekranların yeni alışkanlığı 50 fifty bu hafta da dopdolu!

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Askerden dönen Semicenk’in yeni sürprizleri neler?

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İnci taneleri dizisinin yıldızı Hazar Ergüçlü’den çok özel açıklamalar

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Fİfti fifti bu hafta yeni çalışması ve farklı yorumuyla şarkıcı Muça’yı…

Ve İstanbul’un yeni eğlence alanı Ataköy Açık Hava Sahnesi’ni anlatmak üzere organizatör Miray Dilki’yi ağırlıyor!