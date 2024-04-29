HABER: BAHAR BÜKE

Gösterdiği muhteşem performansıyla ünlü sanatçıları mest etmişti .Öyle ki, Hadise küpe ve yüzüklerini atmış ,Hülya Avşar ise ilk kez ayaklarıyla butona basmıştı.

Kübra Lana,bir sonraki turda elense de vazgeçmedi müzik tutkusundan.

Elendikten sonra özel bir müzik merkezinde 2 yıl eğitim alarak profesyonel sahne hayatına başladı.

Sahne performanslarıyla kendine hayran bırakan Bursa 'lı Kübra Lana şimdilerde gözde mekanların vazgeçilmez solisti olarak müzik yaşantısına devam ediyor.