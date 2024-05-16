Müzik dünyasının tecrübeli ismi Murat Çorak'ın aranjörlüğünde şekillenen eser, zengin enstrümantal yapıya sahip. Çorak, eserin giriş ve tema melodilerine yaptığı katkılarla dinleyicilere unutulmaz bir işitsel deneyim vaat ediyor. Ahmet Gökhan Coşkun’un üstlendiği mix ve mastering çalışmaları, şarkının her bir notada derinliğini ve etkileyiciliğini artırıyor.



Selçuk Balcı'nın kemençe performansının yanı sıra, Ömer Arslan’ın perküsyonu, Hüseyin Can Pala'nın bağlama, cura, kopuz ve lavta icrası, Murat Süngü’nün çello ve viyola performansı, ve Özdemir Güz’ün kemanı ile zenginleşen eser, müzikal bir ziyafet sunuyor. Murat Çorak’ın bas, klavye ve gitarı ile tamamlanan bu kadro, dinleyicilere eşsiz bir Karadeniz deneyimi yaşatıyor.



Eserin vokal harmonileri, Özdemir Güz, Murat Çorak, Eren Demir ve Gökçe Bekaroğlu tarafından titizlikle oluşturulmuş. Şarkının klibi, Karadeniz’in eşsiz doğasında, Sinan Güzel yönetmenliğinde belgesel filmi tadında çekilmiştir. Bu klip, şarkının hikayesini görsel bir şölene dönüştürerek dinleyicilere sunuyor.



“Işık Prodüksiyon”un liderlik ettiği üretim süreci, sanatçı kadrosuna sağladığı katkılarla ve mükemmeliyete olan bağlılığı ile sektördeki yerini daha da güçlendiriyor. Selçuk Balcı ve ekibi, bu yeni çalışma ile Karadeniz müziğinin sınırlarını genişletiyor ve tüm müzikseverleri bu benzersiz yolculuğa davet ediyor.