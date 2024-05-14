Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli törene sanat, medya ve spor camiasından pek çok ünlü isim katıldı. Ceyhun Yılmaz ve Sevtap Gül'ün sunuculuğunu üstlendiği törende; Müjdat Gezen, Acun Ilıcalı, Norm Ender, Alişan, Ziynet Sali, Mert Demir, Fatih Kısaparmak, Hasan Can Kaya ödül alan isimler arasındaydı.
Norm Ender Sahnede 'Parla'dı
En İyi Rap Müzik Sanatçısı ödülünün sahibi olan Norm Ender, ödül konuşmasının ardından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bestelediği Parla isimli marşı yüzlerce kişilik koroyla söyledi. Salondaki misafirlerin hep bir ağızdan ayakta eşlik ettiği performans dakikalarca alkışlandı.
Acun Ilıcalı'ya En İyi TV Kanalı Ödülü
En İyi TV kanalı ödülünün sahibi TV8 kanalının sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı oldu.
Müjdat Gezen'e En Çok İzlenen YouTube Programı Ödülü
Usta sanatçı Müjdat Gezen Müjdat Gezen ile Bizim Ev ile 'En Çok İzlenen Youtube Programı' ödülü aldı.
Ödül alanlar listesi;
En İyi Rap Müzik Sanatçısı - Norm Ender
En İyi Sinema Filmi - Kolpaçino 4 / 4’lük
En İyi Erkek Türk Pop Müziği Sanatçısı - Mert Demir
En İyi Kadın Türk Pop Müziği Sanatçısı - Ziynet Sali
En Çok İzlenen Youtube Programı - Müjdat Gezen ile Bizim Ev
En İyi Fantezi-Arabesk Müzik Sanatçısı - Alişan
En İyi Grup - Manga
En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı - Coşkun Sabah
Yaşam Boyu Onur Ödülü - Fatih Kısaparmak
En İyi TV Kanalı - TV 8 – Acun Ilıcalı
En İyi Erkek Oyuncu - Furkan Andıç
En İyi Kadın Oyuncu - Nilsu Berfin Aktaş
En İyi Komedyen - Hasan Can Kaya
En İyi TalkShow - Hasan Can Kaya - Konuşanlar
En İyi Stand-Up Yasemin Sakallıoğlu
En İyi Magazin Haber Sayfası - muhabironline
En İyi Şarkı - Semicenk feat. Doğu Swag – Pişman Değilim
En İyi Erkek Komedi Oyuncusu - İbrahim Büyükak
En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Büşra Pekin
En İyi TV Program Sunucusu - Aslı Şafak
En İyi Alternatif Müzik Grubu - Madrigal
En İyi DJ - Faruk Sabancı
En İyi Rap Şarkı - Rapy – Geçmişten Yükler
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı - Mustafa Mert Koç
En İyi Düet - Ece Mumay & İlyas Yalçıntaş - Şahit
En İyi Kadın Modacı - Gülşah Saraçoğlu
En İyi Erkek Modacı - Kemal Doğulu
En İyi Haftasonu TV Programı - Oylum Talu
Meslekte 35.Yıl Özel Ödülü - Erol Köse
Kayahan Özel Ödülü - Beste Açar
En İyi RNB/Hiphop Sanatçısı - TheUmutMusic
En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı - Elif Buse Doğan
En İyi İçerik Üreticisi - Murat Soner
En İyi Üniversite Radyosu - Akdeniz Üniversitesi (Üni FM)
En İyi Radyo Programcısı - Cem Arslan
En İyi Ulusal Radyo - Number1 Türk FM
Gelecek Vaadeden Sanatçılar - Orkun Yorulmaz & Coşkun Yorulmaz
Maltepe Üniversitesi Tiyatro Özel Ödülü - Ceyhun Fersoy
Maltepe Üniversitesi Spor Programı Özel Ödülü - TRT Spor Yıldız Kanalı Adım Adım Program
En İyi Dijital Radyo - Radyo Müzik Habercisi adına Prof.Dr.Michael Kuyucu
En İyi Yerel Radyo - Balıkesir Radyo Venüs, Aydın Maraton FM, Aksaray’ın Sesi Radyosu, Radyo Gold