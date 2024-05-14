HABER: FUNDA AKOSMAN

Adadaki İngiliz ablukası sonucu yayılan kıtlık için dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecid 1847 yılında İngiliz Kraliyetinin itirazlarına rağmen yardımda bulunmaya karar vermişti. Büyük Kıtlık sırasında Osmanlı'nın İrlanda halkına yaptığı para, gıda ve ilaç yardımı aradan geçen 173 yıla rağmen hala hatırlanıyor.

Yönetmen Ömer Sarıkaya İrlanda tarihinde çok önemli bir dönemi yazdı ve beyaz perdeye aktarmak için çekimlere başladı. Türkiye çekimleri İstanbul’da Darülaceze’de başladı. Filmde Sultan Abdülmecit karakterini ise Osmanlının son torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu canlandırıyor. Yönetmen Ömer Sarıkaya bu film için yıllardır çalışma yaptığını, ancak çekimlerin bu seneye nasip olduğunu söylerken, filmin büyük bir bölümünü İrlanda’da çekeceğini belirtti. Filmin Galasını ise 2024 yılı sonlarına doğru Holywood’da yapmayı düşündüğü belirtti.