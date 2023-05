HABER: DİNÇER KARACALAR

Kolajen’in güzellik ve sağlık üzerine olan etkisi

Tıp’ta da coğrafya da ya da fizikte olduğu gibi yüzyıllardır orada duran bir şeyin etkisi sonradan keşfedilebiliyor. Son dönemde herkesin artık bildiği bir gerçeğin de keşfedilmesi 20. yüzyılda gerçekleşti.

Bağ dokusunun önemli bir yapısı olan kolajenin günümüzdeki önemi arttı

Günümüzün insanıyla 10.000 yıl önceki insanın genetik yapısında büyük bir değişiklik yok. Yani insan organizma olarak aynı insan ancak beslenme, stres vb. çevre şartlarında büyük değişiklikler var. O zamanın insanı avcı-toplayıcı olarak doğada yetişen ya da doğada var olan hayvanların hiçbir noktasını ziyan etmeden yerken günümüzün insanı endüstriyel gıdalarakaymış durumda. O zamanın insanının yiyeceği olan kolajen içeriği yoğun sakatların yanı sıra güzellik algısı ile şu andaki insanın güzellik algısı da farklı.Bu sebeple bağ dokusunun önemli bir yapısı olan kolajenin günümüzdeki önemi arttı. Kolajen destekleri arasında da farklılıklar var. En önemli farklılık kolajen kaynakları ve tipleri arasında bulunmakta. Tip 1 ve Tip 3 Cilt sağlığı ve güzellikle daha çok ilişkili iken. Tip 2 kolajen daha çok eklem ve kemik sağlığı ile ilişkili.

Kolajenin daha verimli olması için C vitamini ve Bromelain de önemli bir yer tutuyor.

Kolajenin daha verimli olması için C vitamini ve Bromelain de önemli bir yer tutuyor. Bağ dokusunu bir inşaata benzetirsek tuğlası kolajen ise çimentosu da c vitamini’dir. Bu sebeple Kolajeni C vitamini ile birlikte almak gerekir. C vitaminin eksikliği coğrafi keşifler sırasında uzun yola çıkan gemicilerde ortaya çıkan diş eti kanamasının görüldüğü Skorbüt hastalığı ile görülmüştür. C vitamini eksikliğinde bağ dokusunun yapısı bozulur ve diş etleri kanar. Bu durumu önlemek için Limonata da bu dönemde yaygın hale gelmiş ve denizcilerin içeceği olarak nam salmıştır. Diğer taraftan Bromelain Ananasta bulunan doğal bir enzimdir. Ve sindirime, emilime ve ödem atımına yardımcı olur. Biotin’de cilt sağlığında önemli bir vitamindir.

Dr. Erdem Güleç, 35 yaşından sonra güzellik ve cilt sağlığı için kolajen kullanacaklar tip1 ve tip 3 olmasına, özellikle 50 yaşından büyük kadınlarda kemik ve eklem sağlığı için her tip1, tip2 ve tip3’ün olduğu kolajen takviyelerini tercih etmelerini öneriyor. Bu takviyelerde C vitamini, Bromelain ve Biotin olması önemlidir.