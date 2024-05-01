İlk bölümü ile güzel bir reyting toplayan Murat HANÇER, iş hayatına dair gündemin en güncel bilgilerini bu programda paylaşıyor. Yeni iş fikirleri neler, iş dünyasındaki öne çıkan başarılı isimlerin deneyimleri, başarı hikayeleri ve önerileri Murat Hançer ile İş Dünyası Sohbetleri " de…

Türkiye’ nin tanınmış iş insanı Murat HANÇER, iş dünyası kariyerinde yeni bir rol üstlenerek iş dünyası sunuculuğuna adım attı. Bu yeni dönemde iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek değerli içerikler sunuyor. Sunuculuğa geçiş yapmasıyla birlikte sektördeki deneyim ve bilgi birikimlerini geniş kitlelere aktararak, iş dünyasındaki önemli konuları masaya yatıracak. İş dünyası liderleriyle yapacağı söyleşilerle sektördeki gelişmeleri takip edenler için değerli bir program sunuyor.

Murat Hançer bu adımıyla Konser, Ödül Töreni gibi organizasyonlar da sunuculuk yapmaya da göz kırptı.