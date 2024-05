Ünlü isimler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesaplarından verdikleri mesajlarla kutladı.

İşte o kutlamalardan bazıları:



AJDA PEKKAN

Üreten, hayat veren, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara kavuşabilmek umuduyla...



CEM YILMAZ

Tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarım. Çalışmanın ödev olması kadar, emeğin hakkını gözetmenin de görev olduğu güzel günler dilerim.

KEREM ALIŞIK

Mümkün mü erişebilmek emek ve alın teri ile yaşamanın yiğitliğine... Onurlu, yürekleri namuslu elleri ile dünyayı omuzlarında taşıyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dünya Dayanışma Günü kutlu olsun.

YILMAZ ERDOĞAN

Gördüğünüz her güzel şey, arkasında büyük bir emek, çaba ve dayanışma barındırır. Her kahkaha, her duygu dolu an, ardında sayısız özverili çalışma gizler. Görünmeyen kahramanlar her başarı hikâyesinin temel taşlarıdır. Onlar olmadan bu hikâyeler tamamlanamaz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.



FİLİZ AKIN

Bugün mayısı karşıladığımız ilk gün ve de çok önemli bir gün. Çünkü emek ve emeğin kutlandığı gün. Dilerim ağız tadıyla kutlanır 1 Mayıs... Emeğiyle, çalışararak hayatını kazananlara selam olsun.



TÜRKAN ŞORAY

Alın teri ve emek, en kutsal değerdir. İşçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun.