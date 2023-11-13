ANADOLU’DA,  TECDİD  VE  TEDRİS’E    ENSÂR  OLANLAR!...  ( 3 )

Hacı  Mehmed  Tanık  Amca,  mes’ele’nin      müsta’ celiyyetini  dikkate  alarak,Hemen,  Doğanbey’den  Huğlu’ya  döner.  Gönüldaşlarıayla  bir  araya  gelir,  vaziyeti,   onlara,  arîz-amîk,   anlatır.  Se           ferber  olurlar,  Köy  odaları  gezilir.  Kapı-pençere,  yazgı, halı,kilim,  çul  ne  eksik  varsa  giderilir.  Talebe’nin  kalacağı ,  boş   evler   gezilir,   herhangi   bir   noksanı   olup-olmadığı,  gözden  geçirilir,  noksanlar  giderilir.  İskan  hususunda  ağırlık,  Kuyucu’nun  odasına  verilir.  İki  katlı  olan  Kuyucu’nun  oda’sının  birinci  katında,  misafirlerin  atlarının  bağlandığı,  etrafında  pençereleri  olan  bir  ahır, yanında  sadece,  kapıüstü,   havalandırma    Vastası   olan ,    misafirlerin  merkep’lerinin  bağlandığı  Eşek  Ağırı  bulunuyor. Üst  kat,  dörtbir  tarafı  açık,  aydınlık, 15-20  kişinin  barınağı  bileceği, geniş  bir  salon.Toplu  derslerin  ve  hatimlerin  burnada   yapılabileceği  düşünülüyor. O   yıllarda, talebe   hep  hicret  halinde, ortalama  bir  belde  kalış  müddeki  1,5  yıl  olduğu  için,  her  talebe’nin,   kendisine  aid, yatak,  yorgan   yastık   ve  bunları  üzerine  serebileceği, küçük  boyutlu,  halı,  kilim,  çul  gibi  bir  yazgısı  da  vardı.

Arabiyyet  Hoca’sı,   o  yıllarda,  Doğanbey,  Huğlu  ve  civarında,  Doğanbey’de   ders  okutan,  şimdi  de   Huğlu’da   Kurs’un  başına  geçecek  olan,  Hocça’mız,  Alanya’lı,  “  Zühdü’nün  Hüseyin  Lakap’lı,  Hüseyin  Özge  Hoca’mızın,   Lakabı,    “Arabiyyet  Hocası,”   Hüseyin  Özge  Hoca’mız  için, Kuyucu’nun  Odasının  yakınlarında  bulunan,  “ Tayyareci,”  Lakaplı  kişinin  geniş  odaları  bulunan  iki  katlı, Konak  gibi  büyük  bir  ev  tahsis  edilmişti. Görünüşe   göre,  Huglu’da,  her  şey  hazırdı.  Doğanbey’e  kamyonlar  gönderilir,  Doğanbey’de  de  ba’zı  kamyoncular,  “ Biz,  hherhangi  bir  ücret  talep  etmeden,  Kursu,  talebe’yi  nakletmeye,  hazırız,”  demeleri  üazerine,  Huğlu’dan  gönderilen  kamyon’larla,  Doğanbeyli  gönüllü  kamyoncuların  kamyonlarıyla,  Hüzeyin  Özge  Hoca’mızın   Aiulesi,  hanesi  ve  talebe  Huğlu’ya   nakledilirler, Hoca  evine,  talebe  üçer- beşer  kişi,  kendilerine  tahis  edilen  evölere  yerleşirler. Karaman’da  Şükrü  Taşkıran  Hoca’da  ders  okumuş, Karaman’dan  Doğanbey’e,  Doğanbey’den  de  Huğlu’ya  hicret  etmiş,  Tekâmülaltı  seviyesine  kadar  yükselmiş, Karaman  ve  civar  köy  ve  kasabalarından,  10  kişi, Kuyucu’nun  odası’nın  aydınlık,  ferah,  fehur  salonuna  yerleştirilmişler. İbtidâÎ,  talebe, izhar’a  kadar,  Emsile,  Bina,  Avamil  ve  Maksud  okuyanlar,  dersleri  bu  seviye’de  olanlar,  hücreler  halinde  ayrı  ayrı  evlerde  ders’lerine  çalışır  ve  ders  okurken,  topluca ,  ders’ler    ve   hatimler,   Karamanlı’ların   ikamet   ettiği,   Kuyucu’nun  Odasının   geniş   salonunda    yapılıyordu  Huğlu’da,   5-6  km.  yakın  köylerden,  Beyşehir’in  Ova  köylerinden,  Kurucaova,  Hoyran  gibi, Anaemas  Dağı  eteklerinhdeki  köylerden,  Akseki’nin,  Manavgat’ın  Dağ  köylerinden,  Toros’lardan,  Konya’  nın  yakın  semt’lerinden  nihayet  Karaman’dan  talebe  vardı.Yakın  mesafelerdeki  talebe’nin  iaşe  ve  ibatelerini   aileleri  karşılıyorlardı, Yemeklerini  evlerinde  kendileri  pişirirdi. Talebe’  favori  yemeği,  daha  doğrusu,  en  güzel  yaptıkları  yemek,  Tereyağılı,  bulgur  pilavı, yanında  da  şeker  şerbeti,  daha  doğrusu  şekerli  su  oldu  mu?  Değme  keyfine...

Hacı  Mehmed  Tanık  Amca,her  hafta,   kağnılar   koşar,  Huğlu’da,  ev  ev,  dolaşir,  Porta   denilen,  çift   kanatlı,   geniş   ahşap   kapıları   çalar,   talebe  için,   tarhana,   bulgur,  pekmez,   sirke,   patates,  soğan   toplardı.   Uzak  bölgelerden   gelen,  Karaman’dan,   Konya’dan   gelen   talebe’nin,    bütün  iaşesini,   Hacı,   Mehmed   Tanık  Amca ,  te’min  ederdi.

Bizim  Köyü’müz,  Huğlu’ya  takribî, 18  Km.  mesafededir. Biz,  köyümüz’de  bir  grup  çocuk,Köylü’ler  tarafından  tutulmuş,  Köyümüzün  imamı, Merhum,  Kâmil  Efendi’ nin  oğlu,  Merhum,  Ramazan  Kara,   kendisinden,   kış  aylarında,  Kur’ân-ı  Kerimi’i,  yüzünden  okuyor,  YâsÎn,  Tebâareke, surelerini, Tebareke  ve  Amme  cüzlerini  ezberliyorduk.  Yaez  aylarında, Tarım  ve  Hayvancığlık  yapmakta  olan  aile’lerimize,  gücümüz  nisbetinde  yardımcı  oluyorduk. Kışın  ezberlediklerimizi  yazın  unutuyor,  müteâkıp  kış,  aynı  sure  ve  cüz’leri  tekrar  ezberliyorduk. “  Beni  oğlum  bina  okur,  dövner  döner  yine  okur,”  hikayebinde  olduğu  gibi, 1957  Yılı’nın  Harman  sonrası,  Eylül  ayında,  Köyü’müze,  15-16  yaşlarında  üç  genç  geldi. Genç  de demeyelim,  henüz  ergenlik  yaşlarında  çocuklar. Cum’a  gfünüydü,  Köyün  İmamından,  va’az  etmek,  hutbe  irad  etmek  için  izin  istediler.  Ramazan  Kara  Hoca’mız,  biraz  hayret  ve  tereddüt  geçirdikten  sonra,  “  Olur,” dedi. Genç’lerden  birisi,Kürsüye  çıktı,  va’az  etti,  diğeri,  minbere  çıktı,  hutbe  okudu,  Cum’a  Namazını  kıldırdı.Köyün  imamı, cemaat  ve  biz  talebe,  hayretler  içerisinde  kalmıştık,  kıraat  uslubu,  nefis  Tükçe’leri,  o  güne  kadar  hiç  dinlemediğimiz,  nefasette,  nezaket  ve  zarafetteydi. Doğanbey’li  olduklarını,  Alanya’lı  Arabiyyet  Hocası, Hüseyin  Özge’dn  okuduklarını,  Hüseyin  Özge  Hoca’nın  artık,  sizin  Köy’ün  çok  yakınlarına,  Huğlu’ya  geldiğini, söyledikten  sonra,  Köyün  imamına  Hocam,  Bildiğimiz  kadarıyla, siz,  talebe  okutuyorsunuz,  kışın  okuttuğunuzu,  yazın  unutuyorlar, Siz  bunları  kaç  sene  okutursanız,  okutun,  en  ziyade  hafız  olabilirler.  Eğer  bu  talebenizi, Huğlu’ya  gönderirseniz,  hem, Tecvid   üzere,  kur’ân   okumasını  ilerletirler,  hem  de İslâmî    ilim’leri  tahsil  ederler. Bizim  içerimize bir  kor  ateşi  bırakıp  Huğlu’ya  döndüler. Ekim  1957, Biezler  de  artık  Huglu’dayız...