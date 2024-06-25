Bu yaz bir ilk yaşanıyor. Yapımcıların kararıyla, bu sezon yaz dizisi yapılmadı. Şuan sezonda giren bir tek “Yalan” dizisi var. Onun da birkaç bölüm sonra sezon finali yapıp, yeni sezon da ekrana gelmesi bekleniyor.

Bu yaz televizyonda neden yaz dizileri göremedik? Tabiî ki de bu sorunun başlıca cevabı; artan reklam gelirleri, bol sıfırlı oyuncu kaşeleri, dengesiz reyting tablosu… Gelin görün ki yaz dizilerinin olmaması benim aklıma bir soru getirdi; 10 yıl önce de böyle bir karar alınsaydı, bugün milyon takipçileri bulunan Demet Özdemir, Hande Erçel, Burcu Özberk, Ayça Ayşin Turan var olurlar mıydı?

Belki başka bir diziyle, bir başrol değil de aynı Karagül’de Ada’yı oynayan Ayça Ayşin Turan gibi basamaklarla yükselirlerdi. Ben, bu kararın en çok oyuncuları etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sezonu iyi bitirmiş olan genç oyuncuların başrol yolu ya bir romantik komedi filmi ya da yaz dizilerinden geçiyor.

Yaz dizileri yerine, başka sezonlarda çok sevilen dizilerin tekrarları akşam kuşağında yayınlanmaya başladı. Yılları devirdikten sonra Aşk-ı Memnu, Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı gibi dizilerin hala izlendiğini gördük. Özellikle değişmeyen Aşk-ı Memnu serilerine bir yenisi daha eklendi. Herkesin aklından “Ah bu eksi dizilerin, şimdi hiçbir dizinin tadı yok” cümlesini getirdi.

“Yeni sezona her kanal bomba gibi hazırlanıyor”

Yaz dizileri de olmadığı için herkes yeni sezona hazırlanıyor. Neredeyse tüm büyük yapımcıların ikişer, üçer dizisi bekleme listesinde… Sizce bu dizilerden hangisi hayatta kalır?

Barış Arduç uzun bir zaman sonra “Patron” dizisiyle aramıza dönecek. Partnerini gerçekten merak ediyorum; Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu’yla yakaladığı uyumu yeni partneriyle sağlayabilecek mi? Ntc Yapım’ın çekimlerine start verdiği Kötü Kan dizisi de güçlü bir kadroyla sezona giriş yapacak; Ertan Saban & Damla Sönmez… Kulağa değişik geliyor. Limon Yapım uzun bir aradan sonra sessizliğini bozup, “Holding” dizisinin hazırlıklarına başladı. Musa Uzunlar, Ali İl, Macit Koper’in başrollerinde olacağı “İnsani bir kapitalizm mümkün müdür?” sorusuna cevap arayacağı bir dizi yapıyor. Med Yapım’ın “Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin de cast çalışmaları sürüyor. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerden biri olacağı netleşti. Güçlü kalemiyle bizi etkisi altından uzun bir süre çıkaramayan “Kadın” dizisinin senaristi Hande Altaylı diziyi kaleme alıyor.

Yeni sezona hazırlanan güçlü projelerden biri de, Şehrazat… Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı’yı aynı projede buluşturan diziyi merak ediyorum. Aralarındaki yaş farkından dolayı baya eleştirilere maruz kalmıştı. Anlayacağınız bu sezon bomba gibi geliyor.

“Sezon finalinin etkisinden çıkamadığımız diziler”

Hep yeni sezon işlerinden konuştuk, ama sezonu heyecan dorukta bırakan dizileri de unutmayalım. Kızılcık Şerbeti benim için onların başında geliyor. Görkem’in balkondan uçtuğu, Fatih’in Adnan Bey durumuna düştüğü, Pembe’nin toz konmasın diye koruduğu ailesinin darmaduman oluşunu izlemek baya keyifliydi. Herkesin Aşk-ı Memnu finaliyle meçlediği bir bölüm oldu. En çok Kızılcık Şerbeti’nin sezonunu merak ediyorum.

Yalı Çapkını, maalesef benim için bir hayal kırıklığıydı. Bir önceki sezon Ferit’in vurulmasıyla, şimdi de Seyran’ın hastalığıyla final yaptı. Heyecanı olmayan, benzer bir sezon finali oldu. Emre Altuğ’un dönüşü sürpriz oldu. Peki, iki bölüm şaşırtmak için böyle bir uğraşa gerek var mıydı? Seyirciyi ters köşeye yatırmak için yapılmış bir hamle…

Bahar, sezonun en çok izlenen, en çok konuşulan dizisi… Bahar ve Timur’un ölmeyeceğine eminiz, ama ya o ameliyattan sonra ikisinin de hayatını değiştirecek başka bir hamle gizliyse. Seren’in hamile olduğunu öğrendik, o da Bahar’ın kaderini yaşamak ya da bu bebeği aldırmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Parla ve Umay tam kardeş oldular derken, onların arabası da uçurumdan aşağı uçtu. Yani tam bir kaosla biten bir sezon oldu. Ben Bahar’ın gelecek sezona da bomba gibi bir atışla başlayacağına eminim

Sona sakladığım, hakkında birçok tahminde bulunduğum, son anda finalden dönen; Yabani dizisi… Sizce sezon finali nasıldı? Bence tek aksiyon Asi’nin hamile olması ve Alaz geldiğinde bebeğini aldırdığını söylemesiydi. Benim bu konuyla ilgili güçlü bir tahminim var. Aradan zaman atlaması yaşanır. Alaz, “Koy ver gitsin” modundadır ya da babasını vurduğu için hapse girmiştir”. Asi, bebeği doğurmuş, çocuğuna daha aklı selim bir baba seçmeyi boynunun borcu saymıştır. Tabi ki bu isim her zaman Asi’nin yanında olan Tolga’dır. Asi ve Alaz’ın hikayesi, Alaz’ın bebeğin gerçek babası olduğunu öğrenmesiyle yeniden başlar. özellikle son 15 bölümdür dizinin en çok ilgi çeken karakterleri Asi ve Alaz oldu. Hikayenin devam etmesi için kavuşamayan, ama birbirlerine deli gibi aşık olan aşıklarımızı izlemek için sabırsızlanıyorum.

Hem yeni sezon dizileri hem devam eden dizileri ekranı baya bir karıştıracağı benziyor. Bakalım bu yarıştan kimler galip ayrılacak?