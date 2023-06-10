Kadın hikayelerimiz sonunda hayata gecti ve 8 haziran’da‘Toplumda cinsiyet eşitliği’ zirvesinde ekibimle müthiş bir iş çıkardık. Ekibim Şebnem Özinal, Arzu Yanardağ, Seren Fosforoğlu, Selena Demirli bana inandılar ve yüreklerini koydular. Tek bir sözümle bir araya geldik ve müthiş projemiz ortaya çıktı. Teklif bana bundan 1 ay önce zirveyi düzenleyen Dişi Business dergisinin genel yayın yönetmeni İsmail Baydar’dan geldi. ‘Kadın Oyunları yapmaya var mısın?’ dedi. Bende kadınlar, kadın hakları, cinsiyet eşitliği dendi mi akan sular durur. Elbette hemen ‘tamam’ dedim ekibimi kurdum ve hikayeleri hazırladım. Sahneden müthiş bir huzurla ayrıldım, ekibim harikaydı. Bize canla başla koşturan ekipleri harikaydı. Seyircimiz çok içtendi. Özel gösterimimizi sevgili Duygu Asena ve Billur Kalkavan’ı anarak gerçekleştirdik. Billur’umuzun hayat arkadaşı BuğraBahadırlı teknikte bizimleydi. Oyunun sonunda hepimize Billur’dan hatıralar verdi. Çok duygu dolu, muhteşem bir gündü. Umarım en kısa zamanda bu oyunumuzla her yere ulaşırız.

HAVALI DENİZ HAVALI DÖNDÜ

‘Olacak o kadar’ programında oynadığı rollerle tanınan Havalı Deniz, ilk single çalışmasını hazırladı. Tiyatro eğitiminin ardından müzik eğitimi de alan Havalı Deniz, söz ve müziği Cenk Yüksel’e ait ‘Kafa Kağıdı’ şarkısını yorumladı. Single, Ossi müzik etiketiyle yayınlandı. Yıllardır Amerika’da mücadelesini, verdiği uğraşları çok yakından biliyorum. Çok sabretti, çok uğraştı ve sonunda hayaline kavuştu.

WİND’IN HİKAYESİ

Türkiye’de 1357 yıl alarak en yüksek cezalardan biri olarak tarihe geçen Türk hacker “Wind”in gerçek hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını Diopter- Metropol yapım ortak yaparken proje tasarımı Levent Cengizhan’a ait. Yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın’ın oturduğu film 30 Haziran’da vizyona giriyor.

Çetin Büyükakın’ınkaleme aldığı senaryonun oyuncu kadrosunda ise Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Özgür Balakar gibi ünlü isimler yer alıyor. 2023’ün yüksek bütçeli işlerinin arasına giren “Geri Sayım” filminin aksiyon sahneleri için Rusya’dan özel ekipler gelirken trafiğe kapalı alanda düzenlenen yarış sahnelerinde “Gönder Gelsin” şarkısıyla son dönemlerin çıkış yapan ünlü rap şarkıcısı Ramiz’in de sahneleri olduğu görülüyor. Gerçek hikayeden uyarlanan filmde “Wind” lakabı ile tanınan Türk hacker 1357 yıl ceza almasına sebep olan bir intikam planını hazırlamaya başlamıştır. Yıllar süren planlar sonrasında önce babasının ölümüne neden olan ünlü iş adamının holding hesaplarına ve bilgisayarlarına sızmış ardından sistemi çökertmiştir. Bu sırada fenomen olan Tuğba’ya olan önce platonik başlayan aşkı, onu uzaktan koruması ile birlikte Tuğba’da da merak uyandırmaya başlamıştır.

Zaman zaman aynı ortamda olmalarına rağmen kimliğini Tuğba’ya belli etmeyen Wind, Pembe tavşan lakabı ile sosyal medyada fenomen olan Tuğba’yı üzen herkese savaş açmış, onunla uğraşan şarkıcıların özel videolarını ele geçirerek basına servis etmiştir. Tuğba’dan hoşlandığını düşündüğü Doruk isimli gencin evine kameralar yerleştirmiş, aşık olduğu kadına zarar verebilecek herkesin korkulu rüyası olmuştur. Hem kaybettiği babasının öcünü almak hem de sevdiği kadının itibarını korumak için çıktığı bu intikam yolunun sonunda yakalanarak 1357 yıla çarptırılan “Wind” lakaplı Türk hackerın merak edilen hikayesi 30 Haziran’da izleyicisiyle buluşuyor.

KADIN GÖZÜYLE HAYAT

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 17 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in bu yılki kazananları Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.Anadolu Hayat Emeklilik’in büyük bir beğeniyle takip edilen ve yoğun ilgi gören Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in bu yıl 17’ncisi gerçekleştirildi. Bin 496 kadın katılımcının 5 bin 208 fotoğrafıyla değerlendirildiği yarışmada; bu senenin kazananları Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde düzenlenen törende ödüllerini aldı. Yarışmada birinciliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) altın madalyayı “Torakçılar”isimli eseriyle Sümeyye Yanık kazandı. “Palyaço” isimli fotoğrafıyla ikinciliği ve TFSF gümüş madalyayı Hatice Karakan alırken, üçüncülük ve TFSF bronz madalyanın sahibi “Bisikletli Çocuk” adlı eseriyle Ahter Atakan oldu. GülinYiğiter “Flamingo Ailesi”, Özge Aydıner Vergi “Büyülenmek” ve Zühal Deniz Dağdelen ise “Neşe” isimli fotoğraflarıyla mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 7–20 Haziran tarihleri arasında fotoğraf severlerle buluşacak.

ELİDOR VE TOG İŞBİRLİĞİ

Elidor ve TOG Afetten etkilenen genç kadınlar için destek merkezleri kuruyor.2021 yılından bu yana genç kadınları kendi yollarında yürümeleri için destekleyen Elidor, şimdi de Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile güçlerini deprem bölgesindeki genç kadınlar için birleştirdi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da kurulan “Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri” ile genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek programları yürütülecek. Proje elçisi sanatçı Karsu tarafından hazırlanan özel bir beste de iletişim çalışmalarında kullanılacak. Hedef 25.000 genç kadına erişmek.

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede, genç kadınlara yönelik uzun dönemli dayanışma hedefiyle “Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri”ni hayata geçiriyor. Projenin tanıtıldığı toplantıda Unilever Türkiye, Orta Asya, İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, Toplum Gönüllüleri Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve proje elçisi Karsu projenin detayları hakkında bilgi verdi. Elidor’un 2021 yılında genç kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “Kendi Yolumuzda” projesinin devamı niteliğindeki merkezler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da kuruluyor. Merkezlerde TOG uzmanları tarafından oluşturulan programlar ile depremden etkilenen 17-25 yaş arası genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek çalışmalarına odaklanılacak. Genç Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla 25.000 kadına destek olunması hedefleniyor.

BRAVO EBRU BAYBARA DEMİR

Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği Gastronominin Nobel’i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023'ün kazananı Şef Ebru Baybara Demir oldu. Şef Ebru Baybara Demir bu ödülü Türkiye’ye taşıyan ilk Türk kadın şef oldu.Şef Ebru Baybara Demir, 2023 Basque Culinary World Prize- (Bask Dünya Aşçılık Ödülü) sahibi seçildi.Mardin'de gastronomi alanında hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği desteklerken kültürel entegrasyona da katkı sağladı. Şef Baybara Demir, Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlayan destek çalışmasının yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir, mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bugüne kadar birçok konuya gastronomi odaklı çözüm üretmek için çalıştı.

Ayrıca; Şef Nicole Pisani (Birleşik Krallık) ve Şef Heidi Bjerkan (Norveç) projeleriyle jüri tarafından özel mansiyon ödülüne layık görüldü. Şef Pisani, hem bedeni hem de zihni beslemeye odaklanarak okuldaki çocuklara yönelik yemek hizmetlerinde devrim yaratmaya yönelik projesi Chefs in Schools, Şef Bjerkan ise döngüsel ekonomiye odaklı uyguladığı restoran modeliyle küçük üreticiyi, sosyal girişimciyi ve eğitimcileri birleştiren gastronomi anlayışıyla oluşturduğu vizyoner girişimi Vippa ile mansiyona hak kazanmış oldu.

Dünya basınında "Gastronominin Nobel'i" olarak adlandırılan ve bu yıl 8’incisi düzenlenen BCWP, gastronominin dönüştürücü gücünün etkisini, mutfak dışında da kullanan şeflerin ilham verici hikayelerini dünyaya duyurmayı amaçlıyor. İspanyol Bask Hükümeti ve Bask Culinary Center tarafından sunulan 100 bin euro ödül, kazanan şefin belirleyeceği projeye yatırım desteği sağlamak için kullanılacak. 2023 kazananı, Basque Culinary Center ve YoshihiroNarisawa tarafından Tokyo 'da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren Gastronomi Zirvesi "Traditions in Motion"da açıklandı. Bu yılki seçim, şef Joan Roca'nın başkanlık ettiği ve dünyanın en etkili şeflerinin yer aldığı Basque Culinary Center'ın Uluslararası Konsey üyelerinden oluşan özel bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

İspanya'nın Bask bölgesindeki San Sebastian'da 2011'de kurulan mutfak okulu Basque Culinary, dünyanın en prestijli yemek okullarından biri olarak tanınıyor.

DİSTOPYA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Üçüncü kez bu yıl düzenlenen Distopya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Zerrin Tekindor’a ‘Onur Ödülü’ takdim edilirken, 'En İyi Film Ödülü'nü 'Plan 75' filmi kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Direktörlüğünü yönetmen Hatice Aşkın’ın yaptığı festivalin ödül töreni; Yosi Mizrahi’nin sunumuyla, AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirdi. Ödül töreninde, Zerrin Tekindor’a ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. Tekindor’a ödülünü, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan verdi. İzleyicilerin coşkulu alkışlarıyla taçlandırdığı Zerrin Tekindor; “Harika bir ödül, layık gören herkese çok teşekkür ederim. Şahane filmleriyle öngörülü hayalperestlere yani yönetmenlere, oyunculara çok teşekkür ederim. Zaman zaman distopik bir zamandan geçtiğimizi düşünürüm. Olmaz, olmamalı dediğimiz pek çok şey olabiliyor. İnşallah bizim ütopyalarımız başkalarının distopyası olmaz. Beni çok mutlu ettiniz” diyerek ödül mutluluğunu dile getirdi.Bu yıl rekor sayıda başvurunun olduğu, 8 uluslararası kısa film, 7 uluslararası uzun metraj filmin yarıştığı Distopya Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ dalında ödülü ChieHayakawa’nın yönettiği ‘Plan 75’ aldı. ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü, ‘PHI 1.168’ ile Theodore Ushev alırken, ‘En İyi Senaryo’ dalında ‘Vesper’ ile Kristina Buozyte ve Bruno Samper ödüle layık görüldü. ‘DryGround Burning’ ile Lea Alves Da Silva ve Joana Darc Furtado’nun ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü paylaştıkları gecede ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ise ‘PHI 1.168’ ile Nikolay Stanoev ve DeyanDonkov ödülün sahibi oldu.Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Guido Ekker’in yönettiği ‘StillHere’, ‘En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Zahid Çetinkaya’nın yönettiği ‘Fraktal: Para Adam’a ise ‘Jüri Özel Ödülü’ verildi.

SENDEN BAŞLA

Bu hafta bitirdiğim kitaplar arasında sevgili Reyhan İldaş’ın yazdığı ‘Senden Başla’ yaşanmış bir şifa bulma hikâyesi var. Reyhan İldaş kitabında bir taraftan kendi yaşadığı zorluklardan, hayal kırıklıklarından, engellerden bahsederken diğer taraftan kendisinin nasıl dönüştüğünü anlatıyor ve kendisini hayatın içine sıkışmış hisseden herkese ışık oluyor.Kişisel gelişim danışmanı ve ThetaHealing eğitmeni olan Reyhan İldaş, karanlıkla savaşmak yerine güneşe şarkılar söylemeyi nasıl öğrendiğini anlatırken dar yollara sıkışmış okurlarına rehberlik ediyor. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. Yolunuzu ve ruhunuzu aydınlatacak bir kitap.