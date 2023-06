Merhabalar sevgili dostlar,

Balkanların mutfağı dediğimiz de hemen hepimizin ilk aklına gelen o muhteşem lezzette ki börekleri gözümüzün önüne gelir. Ve hatta bir çoğumuz da elimizde ki tarifler ile kolları sıvar ve bu muhteşem tatları hazırlamaya girişiriz.

Kimimiz başarılı olsak da maalesef bazımız için de sonuç hüsrandır. Hele ki Balkan turlarına katılıpta orada bu harika börekleri tadanlar için gerçekten hayal kırıklığı yaşamamak mümkün değildir. Artık unundan mı suyundan mı yoksa ateş üzerinde pişen lezzetinden mi bilinmez her ne kadar o lezzeti bulamasak da yine de tarifleri denemeye değer.

Arnavut Böreği olarak bilinen PIRPEÇ ununa hiç su katmadan süt ve yoğurt ile yoğrulduktan sonra ara katlarına sürülen yağ karışımı ile bir katmer gibi tel tel ayrılarak lezzetine lezzet katmaktadır.

Bu tarifi daha kolay hazırlıyacağınızı zannediyorum ve inanın sonuç başarılı olacaktır.

Başlayalım mı? Haydi buyrun...



• MALZEMELER:

• 500 ml Süt

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 kg Buğday Unu (kaliteli bir un kullanmanızı tavsiye ederim)

• 1 paket kabartma tozu

• 1 yemek kaşığı tuz

• HAZIRLANMASI:

• Süt ve yoğurdu hamur kaseniz de karıştırın.

• Unun yarısını, karbonat ve tuzu ekleyerek karıştırın.

• Kalan unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

• Hamurunuzu en az 5 dakika hızlı bir şekilde yoğurun glüteni çıksın.

• Hamurun üzerini örtün ve yarım saat dinlenmeye alın.

• HAMURUN ARASINA SÜRMEK İÇİN:

• 150 gr tereyağ

• 125 ml zeytinyağ

• Tereyağını eritin ve zeytinyağ ile karıştırın.

• İÇİNE :

• Arzuya göre patates,beyaz peynir+maydanoz karışımı vs.

• ÜZERİNE:

• 1 yumurta

• 1 yemek kaşığı süt karışımı

• Susam

• BÖREĞİN HAZIRLANMASI:

• Dinlenen hamuru 8 eşit parçaya ayırarak yuvarlayın ve üzerlerini örtün.

• 8 adet hamur bezesi 2li hamurlar halinde hazırlanacak ve 4 adet rulo börek olacaktır.

• Her bir hamur bezesini dikdörtgen olacak şekilde açın.

• Hamurun üzerine yağ karışımı sürün ve bohça şeklinde kapatın.

• 4 adet hamuru aynı şekilde hazırlayın ve kenara alın.

• Diğer 4 adet hamur bezesini de tek tek açın yağlayın ve her bir açılan hamurun ortasına bohça şekline getirdiğiniz hamuru yerleştirip tekrar bohça yapın.

• Böylece 4 adet dikdörtgen şeklinde hazırladığınız yağlı hamurlarınız olacaktır.

• Hamurları bir tepsiye yerleştirin ve yarım saat bekletin. Bu süre zarfında hamur kabaracak ve yağı içine çekecektir.

• Hamurlarınız dinlenirken içine yerleştireceğiniz iç harcını hazırlayın.

• Beyaz peynir + maydanoz karışımı yada istediğiniz herhangi bir malzeme olabilir.

• Haydi hamurlar dinlendi, bir tanesini alın masanın üzerine ve dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açın. Çok ince olmasına gerek yok.

• Tam orta kısmına iç malzemesini bolca yerleştirin ve sağdan soldan hamurları alarak üzerine kapatarak rulo şeklini verin.

• Hepsini hazırladıysanız tepsiye yerleştirin ve üzerine yumurta süt karışımını sürdükten sonra bıçak ucuyla verev çizikler atın.

• Ben biraz susam da serptim tercih size kalmış.

• Haydi verelim fırına.

• 175 derece de ısıtın önce fırını ve üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin börekleri.

• Fırından gelen kokular size piştiğini haber verir zaten... Çıkarın tepsiyi ama biraz dinlensin müsaade edin.

• Hadi çaylar gelsin o zaman.

• Afiyet olsun

• Sevgiyle...