“BİR ANLIK” ÇIKTI!

Sosyolog, Şair, Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, Bilim Uzmanı, Eğitimci Sayın Ahmet Turgut Tanrıverdi ile gözbebeğim dediği yeni çıkan kitabı "Bir Anlık" kitabını sizlere tanıtmak istiyorum.

Kültür sanat röportajlarımızda birbirinden değerli üstadları tanıdık. Duruşunu hayata bakışını, farklılıklarını, meziyetlerini, nevi şahsına münhasırlığını, beyefendiliğini i, dostluğunu çok sevdiğim kalemlerden Ahmet Turgut Tanrıverdi. Kendisi Çukurova diyarından Tarsus’ta doğdu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında öğretmenlik görevine başladı. 2015 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlayarak Bilim Uzmanı unvanını kazandı. Yurt içi ve yurt dışı kongrelerde çeşitli sunumlar yaparak akademik hayatını devam ettirdi ve Öğretim Görevlisi olarak Çukurova Üniversitesi’nde görev yaptı. Fotoğraf sanatı ile uğraşmakta. Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur.

Şiir denilince ilk akla gelen aşk konusu ise şiirlerimde yok denecek kadar az diyor. Bunu kasıtlı olarak yaptığımı söyleyemem fakat bu tarzımla, hayatın sadece bir yönünün olmadığını vurgulamaya çalışıyorum diyebilirim diyor. Hayat ne sadece aşktan ne sadece güzel şeylerden oluşuyor olamaz. Bu nedenle şiirlerimde hayatın her yönüne değinmeye çalışıyorum Aslı Hanım.

“Bir Anlık” BENİM GÖZBEBEĞİM

Yazar Tanrıverdi, "Aslı Hanım, Bir ressam, müzisyen ya da bir şair düşünün… Tüm eserlerini; duygularını, yeteneğini ve diğer meziyetlerini katarak büyük bir titizlikle ortaya çıkarır, gururla beğeniye sunar. Ancak içlerinde bir tanesi vardır ki, o eser sanatçının gözbebeğidir. İşte “Bir Anlık” isimli üçüncü kitabım da bahsedeceğim sebeplerden dolayı sanırım yazın hayatımda benim için önemli bir yerde olacak.

Çünkü; içerik, basım süreci (belki biraz gecikme ile) ve değerli okurlarımın beğenilerine sunulduğu zaman itibariyle tespitten öte belli bir tevafuk söz konusu…

“Savaş Ya Da Pandomim” isimli ilk kitabım yayınlandığında kendi yazın hayatım için “bir yıl ara ile kitap çıkartacağım” cümlesi ile temel bir prensip edinmiştim. Nitekim bir yıl sonra “Cesaret Zamanı” isimli şiir kitabımın yayınlaması kısmet oldu. Aynı prensipte yazın hayatıma devam etmeyi planlarken hayatımızı olumsuz etkileyen birçok şey yaşadık bu süreçte. Pandemi bir yandan patlak verirken, bunun ardından ülke genelinde yaşadığımız kâğıt sıkıntısı planlarımızı birkaç yıl ertelememizi zorunlu kıldı. (Tüm yurtiçi ve yurtdışı söyleşi ve imza günü planlarımızı da) Bu durumları yavaş yavaş aşmaya başlayınca yeniden filizlenmeye başlamıştı üçüncü şiir kitabı fikrimiz. Ve elbette ilk iki kitabımdaki şiirle fotoğrafın harmanı olan tarzımın devam etmesi fikrim varlığını hep koruyordu. Çünkü şiir ve fotoğraf her zaman bir tutku olarak bulundu zihnimde, fikrimde eylemlerimde. Hal böyleyken gerekli şiir seçimleri ve bazı şiirlerime ilinti olan fotoğrafların dizaynına (kapak tasarım da dahil) başladım. 2022 yılının sonlarına doğru yeni bir eserin heyecanını bu şekilde yaşamaya başlamışken ve Ocak 2023’ün sonlarına doğru kitabımın matbaaya girmiş olmasının gururunu yaşarken, nereden bilebilirdik ki hayatımızın “90 saniye" ile altüst olacağını. Kitabımın raflarda yer almasına bir hafta kala 6 Şubat 2023’te sabaha karşı yaşadığımız deprem her şeyi unutup, yaşam kaygısına sürüklemişti hepimizi. Kitabın ne önemi vardı kaybolan binlerce canımızı ve evsiz barksız kalan insanlarımızın sıkıntısı karşısında. Bu psikoloji ile üçüncü kitabımın çıktığını ilan etmek bir kenarda dursun, aldığımız her nefeste kaybolan canlarımızın aziz hatıralarını anmaktan başka ne yapabilirdik ki. Ve nasıl bir tevafuktur ki, kitabın isminin “Bir Anlık” olarak belirlemiştim, hayatın anlara emanet olduğunu işaret edermişçesine. Kapak tasarımı da bu kötü tesadüfün tescili gibiydi. Aşağıdan merdivenlere uzanan bir el şeklinde tasarladığım kitap kapağının, “sesimi duyan var mı” diye haykıran birçok canı resmedeceğini nereden bilebilirdim ki? Bu vesile ile hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanlarının cennet olması tek dileğim.

“BİR ANLIK” İSİMLİ KİTABIM SAYESİNDE HAYATIMDAKİ TÜM UNSURLAR KİTAPLARIMDA YER ALDI

Kitabın içeriği ile ilgili de şunları ifade etmek isterim. İlk kitabımda genel olarak kendi yaşamımdan izler varken, ikinci kitabımda biraz daha toplumsal gerçekçi çizgiye evrildiğimi söyleyebilirim. Ve ilk iki kitabımda felsefe öğretmeni ve uzman sosyolog oluşumum izleri yoğun bir şekilde görülüyordu. Din sosyolojisi olduğu pek anlaşılmıyordu bu kitaplarda. Üçüncü kitabımda ise belli bir oranda tasavvufi ifadelere yer verdiğimi sonradan fark ettim. Ve böylece hayatımdaki tüm unsurlar kitaplarımda yer almış oluyordu “Bir Anlık” isimli kitabım sayesinde.

Yaşadığımız ve bahsi geçen olumsuzluklara rağmen, bazen hayatımızda pozitiflik bulmak zor olabilir. Başkaları için pozitif duygular yaratmak size dünyada iyi ve mutlu şeyler olduğunu hatırlatabilir. Bu vesile ile hayatın gerçekten “Bir An” dan ibaret olduğu düşüncesiyle daha yaşanacak güzel günler ve yazılacak güzel dizeler olacağına inancım tamdır."

Okuru bol olsun. Kendisine sonsuz ve bitimsiz başarılar diliyorum.