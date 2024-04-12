Haktan Canevi, çok güzel bir ses rengi, müthiş bir kulak, beklenmedik tizler, pesler, nağmeler, okuduğu eserlerin hakkından fazlasını verebilen bir yorumcu. Canlı performansta 1 numaralardan. Bizzat sahnesinde şahit oldum. Kendine münhasır vokal tekniği ile bir ekol olarak kabul edilen, ülkemizde ve dünyada bir çok gence bu alanda örnek teşkil eden Haktan, yıllardır Türk müzik sektörünün en iyi vokalistlerinden biri olarak anılırken; yeni şarkısıyla, “Sen Miydin Sevgilimi Çalan” başta olmak üzere bir çok kült eserin söz yazarı ve bestecisi Tolga Çimener ve Ozan Beydağı ile birlikte çalışıyor.

Dinleyicilerinin uzun zamandır beklediği ve “Tam Bir Haktan Şarkısı” olarak nitelendirilecek olan “Marş” adlı bu eser, 70’li yılların klasik Arap ve Türk müziği melodilerinin modernize edilmesiyle günümüz kalitesi ve soundu ile sanatçının çizgisine uygun olarak Ozan Beydağı düzenlemesi ile ülkemizin en değerli saz sanatçısı ve enstrumanistlerinin katkıları ile hazırlanmıştır.

“MARŞ” DİLLERE DE MARŞ OLMASI DİLEĞİYLE

Kendisinin de, “Müzikal yolculuğumun mihenk taşı” ve “Üzerime dikilen bir elbise” olarak nitelendirdiği, bir adet “Marş flamenko versiyon” toplam dòrt şarkılık bir hikayenin ilk teklisi olan ve ünlü yönetmen İmre Haydaroğlu tafından, şarkının üretim sürecini anlatan bir kliple tüm müzik platformlarında izleyicisiyle buluşan “MARŞ” dillere de marş olması dileğiyle, LOCA RECORD etiketiyle müziksevenlerinin ve özellikle Haktan hayranlarının beğenisine sunulmuştur.