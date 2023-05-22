

Merhabalar sevgili dostlar,

Bugün sizler için lezzetli bir davet yemeği hazırladım.Sosuyla sebzeleri ile hazırlıyacağınız başlı başına sevdiklerinize gönül rahatlığı ile servis edeceğiniz bir tarif...

Kısaca Antrikot'u tanıtmak isterim sizlere..Antrikot, dananın göğüs omurları üzerinden boyuna doğru uzanan ettir.On üç kemikli kaburga bölümünden çıkan özel yağ dokusu yoğun olan bir ettir.Antrikot'u lezzetli yapan hem içerisindeki mermerimsi yağ dokuları hemde ortasından geçen kalın yağ tabakasıdır.

Kontfile ve bonfile'ye göre daha sert bir ettir,pişirme süresi ve lezzetlendirme tekniği farklıdır.

Lokum gibi bir Antrikot pişirmek istiyorsanız bazı püf noktalarına dikkat etmeniz,güvendiğiniz bir kasaptan almanız ve doğru pişirme yöntemleri kullanmanız gerekir.

En önemli ve ilk kuralı ise sert kalmaması için önce et'i oda sıcaklığına getirmeniz ve marine etmenizdir.

Haydi başlayalım tarifimize..

• MALZEMELER:

4 dilim Antrikot

• MARİNE :

• 3 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 yemek kaşığı soya sosu

• 1 büyük diş sarımsak (halka doğranmış)

• 1 dolu çay kaşığı hardal

• Kaya tuzu - kırmızıbiber-karabiber-kişniş-kekik (baharat ve tuz oranı tercihlere bağlıdır)

• HAZIRLANMASI:

• Marine malzemelerini bir kase içinde karıştırın ve etlerinizi arkalı önlü buladıktan sonra aynı kase içinde 2 saat bekletin.

• Döküm tavanızı iyice kızdırın ve 2 saat sonunda etleri 4er dakika arkalı önlü tavada mühürleyin.

• SEBZELER:

• 2 ad Havuç

• 6-7 ad baby mısır konservesi

• 2 ad kapya biber

• 1 paket arpacık soğan

• 4 diş sarımsak

• az şeker

• HAZIRLANMASI:

• Bir tavaya az zeytinyağ ilave ederek önce arpacık soğanlarından başlayarak az şeker ilavesiyle sebzeleri sırayla soteliyerek karamelize edin.

• SOS:

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 3 su bardağı su

• GENEL HAZIRLAMA:

• Sosu hazırlayın ve borcama dökün.

• Üzerine etleri ve sebzeleri yerleştirin.

• Yağlı kağıdı ıslatın ve suyunu sıkarak tepsinin üzerine kapatın.

• 175 derece de ısıtılmış fırında 50 dakika pişirin.

• Lokum gibi dokusu ve sebze ilavesiyle tatlandırılan yemeğiniz servise hazır..

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..