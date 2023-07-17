Zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin açılan davada duruşmaya katıldı. İfadesinde şunları söyledi:

“Ece’nin ve Şafak’ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece’nin arkadaşı Sezer’in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu. Telefondaki kişi ‘Bana geldi teslim olmasını söyledim’ dedi. Sadece bunu duydum. Uzun bir konuşma oldu. Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık. Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece’ye ‘Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum’ dedim. Ece bana ‘Silah almışlar hatırlamıyor musun?’ diye sordu. Ben de ‘Hatırlamıyorum’ dedim, mahkemeye gelmek istemediğimi söyledim. Bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemedim.”

Seren Serengil’in o dönem sevgilisi olan Mustafa Rahman Tohma da tanık olarak dinlendi. Tohma, “Ece’nin evine taziyeye gittik. Bir telefon konuşması oldu. 30 saniyesine denk geldim sadece. Silah konusu ya da tehdit konusu duymadım. Sonra da çıktık” dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN