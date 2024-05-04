Kliniğin, Medikal Estetik, Saç Ekimi, Bölgesel İncelme ve Vücut Şekillendirme, Cilt Yenileme ve Cilt Bakımı, Lazer Epilasyon gibi alanlarda sunduğu hizmetler, estetik alanında öncü bir konuma sahip olmasını sağlamaktadır.

2022 yılında "Yılın Estetik Kliniği" ödülüne sahip olan BBM Estetik Polikliniği, bu ödülle kalitesini ve başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarı, kliniğin müşteri odaklı hizmet anlayışı, deneyimli ve uzman kadrosu, son teknoloji cihazları ve titiz çalışma prensipleri sayesinde elde edilmiştir.

BBM Estetik Polikliniği'nin web sitesi (www.bbmestetik.com) üzerinden ve Instagram hesabı https://www.instagram.com/bbmpolikliniküzerinden daha fazla bilgi edinilebilir. Kliniğin sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için iletişim bilgileri de web sitesinde bulunmaktadır.