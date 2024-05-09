Türkiye, Hakan Berk'in bu coşkulu şarkısıyla adeta ayakta! Ancak İstanbul ile Ankara arasında havada bir şarkı savaşı başladı. Ankara'nın bağlarına İstanbul'dan havalı bir cevap geldi.

Hakan Berk, "Ben Ankara, İstanbul değil, Türkiye'nin sanatçısıyım" diyor. "O da bizden, bu da bizden. Bize yanlış yapanın ne farkı var artistten?" İstanbul'dan Ankara'ya şarkılı bir mesaj: "O da bizden, bu da bizden!"

Müzik listelerini alt üst eden bu şarkı, artık yayında!

Hakan Berk Kimdir?

Müzik ve sahne hayatına çok küçük yaşlarda başlayan Hakan Berk, 1980'lerde sahne ve albüm çalışmalarıyla müzik piyasasına giriş yaptı. 1994 yılında "Caz Yapma Döneceğim" adlı ilk albümüyle müzik severlerle buluştu. Uzun süre yurt içi ve yurtdışı sahne çalışmaları yaptı. 2007 yılında "Çok Özelimsin" adlı cingılını çıkardı. Sahne çalışmaları hala devam eden Hakan Berk, 2017 yılında "Delirdim" adlı iki şarkılık cıngılını da çıkarttı.





Ayrıca 35 yıllık sahne hayatının yanı sıra ünlü, futbolcu, sanatçı, politikacı ve iş insanlarına lüks otomobil satışı da yapan bir iş kimliğine sahip olan Hakan Berk, ünlü bir oto galerisinin de sahibi. Bu arada hazırladığı bir şarkı ile müzik dünyasına farklı bir yorum ve performansla giriş yaptı. Söz ve müziği Nurcan Dinçer'e ait olan, yönetmenlik ve aranjörlüğünü Hatem Tutkusun'un üstlendiği oyun havasıyla sahne ve dijital platformlarda büyük rekabet ortamı yaratmaya hazırlanıyor. Klip çekimleri İstanbul'un görsel ve tarihi yerlerinde gerçekleştirilen bu şarkı, Ankara'nın sanatçılarına İstanbul şarkısıyla meydan okumaya hazırlanıyor.