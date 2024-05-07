HABER: BAZİD BEYOĞLU

Dijital reklam, sosyal medya reklamcılığı ve kariyer gelişimi alanlarında geniş tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan Beyaztaş, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde etkinlikler düzenleyerek insanları bir araya getirmiştir. 2024 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği ve geçtiğimiz günlerde duyurduğu "Yalova'nın Dijitali Olsun" projesini hazırlarken, ajans ekibinin yanı sıra genç girişimciler, üniversite öğrencileri ve geçmişten günümüze kendi alanlarında başarılara imza atmış birçok ismi de Yalova'da bir araya getirerek çalışmalarına hız kattığı görülmüştür. Yalova'daki markaları ziyaret ederek sosyal medya hesaplarında güvenilir ve tercih edilebilir olması için gereken detayları marka sahiplerine aktardığı görülmektedir.

Türkiye genelinde dijital dünya ve sosyal medyanın gelişimini takipçilerine aktaran Ömer Faruk Beyaztaş, Yalova'da markaların reklamsal olarak zayıf olduğunu ve gelişim için başlangıç adımı olabilecek potansiyele sahip örnek bir şehir olarak Yalova'nın değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu çalışmalar ve ziyaretler, Beyaztaş'ın geçtiğimiz senenin Ağustos ayında sinyallerini verdiği kendi platformunun hazırlıklarında sona gelindiğinin bir işareti olup olmadığı konusunda merak uyandırıyor.