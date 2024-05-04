HABER: FUNDA AKOSMAN

Şarkının adeta görsel şölen sunan klibinin yönetmenliğini ise Candar Köker yaptı. Geçtiğimiz gün tüm dijital platformlarda yerini alan şarkı, kısa sürede büyük ses getirdi.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan, ardından Türkiye'ye dönerek müzik kariyerine odaklanan Melissa Hatzis, yeni şarkısıyla müzik dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor.

Yunan asıllı olan, 3 dil bilen ve sahne çalışmalarında Yunan şarkılarına da ağırlık veren Melissa Hatzis, "Yeni şarkımız 'Talih' müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek. Dinleyen herkes kendinden bir şey bulacak. 'Talih' 2024'e damga vuracak" dedi.