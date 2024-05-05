Beyler müzik grubunun söz & müziğe imza attığı ‘Sevduğum Diyeceğum’ adlı şarkı; hareketli ezgisi, akılda kalan sözleri, Resul Dindar’in muhteşem yorumuyla kalplere kazınmaya başladı…
Aranjesini Serdar Ayyıldız’ın, Klip Yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen’in üstlendiği Şarkının Yapımcılığını Rd Müzik yaptı…
3 Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşan şarkı
eğlenceli klibi, keyifli ezgisi, Resul Dindar’ın yorumuyla dinleyicisinden tam not aldı, yaz boyunca her yerde duyacağımız şarkıya ilgi şimdiden oldukça büyük…