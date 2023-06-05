Geçen hafta Merve Dizdar'ın kıyafetini acımasızca eleştirenlere bir kaç lafım olmuştu. Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü alan Merve Dizdar'ın törende yaptığı konuşma yine pek çok eleştirilere neden oldu. Oysa hepimizin gurur duyması, ayakta alkışlaması gerekirdi. Bazı kişiler hemen kuma gömdükleri savaş oklarını çıkarıp çığlıklar attı.Merve Dizdar konuşmasında;

“Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.” dedi ve ortalık yangın yerine döndü. Oysa ben eminim ki en küçük bir art niyet yoktu. Çok heyecanlıydı. Yüz ifadeleri şokunu ve sonra içine yerleşen haklı gururu anlatmaya yeterdi. Eleştirenlere baktığınız zaman alt metinlerinin bomboş olduğu ve hasetliği çok belliydi. Seni kıymetli bir sanatçı arkadaşım olmanın dışında tanımıyorum. Ama kendim almış kadar gururluyum. Yolun açık olsun. Bu arada sevgili Nuri Bilge Ceylan ve ekibine de bu gururdan dolayı teşekkür ediyorum.

BEN ANLAMADIM

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Çift, boşanma duruşmasına el ele geldi.Adliyeden elele çıktı. Birbirlerine çirkinleşmeden, ipliklerini pazara çıkarmadan son derece seviyeli bir boşanma gerçekleşti. Tamam yıllar yıprattı, aşk bitti, saygı bozulmadan ayrılık gerçekleşti. Ama elele gelip, elele boşanmak ne demektir ben gerçekten anlamıyorum.

EFSANEDEN ÇOCUĞUM OLSUN

Ünlü aktör Al Pacino, dördüncü çocuğunu bekliyor. 8 aylık hamile olan Noor Alfallah'ın birkaç hafta içinde Pacino'nun çocuğunu doğuracağı doğrulandı. 82 yaşındaki Oscarlı oyuncunun üç çocuğu var ve 2022'den beri 29 yaşındaki Alfallah ile romantik bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Usta oyuncu daha önce, babalığı çok sevdiğini ve çocuklarının hayatında aktif bir rol almanın kendisine çok şey kattığını belirtmişti.

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Oscarlı oyuncu Al Pacino ve Noor Alfallah'tan müjdeli haber geldi. 82 yaşında dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino baba oluyor. Genelde genç kadınlar tamamen duygusal yaklaşımla kendilerinden yaşça bir hayli büyük adamlarla ilişkiye girer ve sömürebildikleri kadar sömürürler. Ama Noor'da Al Paçino gibi maddi bakımdan iyi, aileden zengin. O zaman ne olabilir diye düşününce "efsaneden bir çocuğum olsun" düşüncesi geliyor. Ama kendi egon için bu dünyaya bir çocuk getirilir mi bilemedim.

CEM SAĞBİL'İN "RESISTER DE LA NATURE AU MYTHE” SERGISI

"Mitolojik Hikayeleri” kendine özgü biçimde heykellerine aktaran ünlü Heykeltraş Cem Sağbil, 2010 yılında Paris’ te açtığı kişisel sergisinden sonra “Resıster De La Nature Au Mythe” “Direnç-Doğadan Mitlerei” İle Paris 10. Bölge Belediye Binasında ( Mairie Du Dix ) 13 Haziran’ da ikinci kişisel sergisini açıyor.

Dünyanın önemli sanat merkezlerinde kişisel sergiler açarak Türk sanatını yurt dışına aktaran önemli sanatçılardan olan Cem Sağbil, 2007 yılında Türkiye’ de yılın sanatçısı ödülünü aldı. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde okuduktan sonra Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisinde seramik ve heykel dalında eğitim aldı.

Paris’te bronz heykelleri sergilenen, Harvard Üniversitesi, Boston gibi yurt dışında ve yurt içinde birçok meydanda eserleri bulunan Cem Sağbil, sanatseverlerin heykellerinde hissedebilecekleri duyguyu aktarabilmek için kendi dinamiği olan malzemeleri kullanmayı seçiyor. Çağdaş Türk heykel sanatının figüratif heykeltraşlarından olan Sağbil, mitolojik kavramla yola çıktığı heykellerinde ağırlıklı bronz malzemeyi kullanıyor.

Heykeltraş Cem Sağbil ‘Direnç- Doğadan Mitlere’ isimli sergisi için şunları söylüyor: “ Paris'te aynı yerde 2010’da bir kişisel sergim gerçekleşti. İki heykelim Faubourgh-Saint-Denis meydanında halen sergileniyor. On üç yıl sonra eserlerimle yeniden Paris'te olmak benim için çok büyük mutluluk... İnsanın var olabilmesi için geliştirdiği önemli özelliklerinden biri direnç göstermek. Bu ilk başlarda yaşama güdüsü ile doğaya karşı bir direnç iken zamanla doğaya karşı olan direnç hakimiyete ve ciddi bir sömürüye dönüşüyor. Bu kadar zarara rağmen doğa hala bize bütün ihtiyaçlarımızı ve güzelliklerini sunmakta ve bu mücadele nereye giderse gitsin doğa yolculuğuna devam edecek”

MAJİ ART GALLERY FARKINDALIĞI

Maji Art Gallery, 2023 Yaz Dönemi’nde Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel'de, 3. Edisyonu gerçekleştirerek, 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında çağdaş sanatın en önemli sanatçılarına ve saygın sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Çağdaş sanatın önemli ve çok değerli sanatçıları ilk defa sergileyecekleri eserleri bizlerle beraber olurken, Bodrum’da ilk kez Nilay Özenbay’ın solo heykel sergisi açılarak sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Güler, Bubi David Hayon, Özdemir Altan, Ertuğrul Ateş, İsmail Acar, Süleyman Saim Tekcan, Gülten İmamoğlu, Barış Cihanoğlu, Ahmet Özel, Gülveli Kaya, Nilay Özenbay, Zeynep Yazıcı, Can Özsobay, Yalçın Bilgin, Hüseyin Kuşataner, Halime Türkyılmaz, Haldun İplikçioğlu ve ART PROJECT sanatçılarımız solo ve karma sergileri ile sanatın gücü ve büyüsünü bizlere yaşatacak.

Maji Art Gallery, her zaman gösterdiği özenli ve detaylı planlama, profesyonel kurumsal kimlik, oryantasyon, PR gücü, koleksiyoner çevresi, teknolojik alt yapısı, aktif sosyal medya kullanımı, özgün ve farklı duruşu ile Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel’de güçlü bir sanat farkındalığını yaz boyunca gerçekleştirmeye devam edecek.

Yaz döneminde solo ve karma sanat projeleri aralıksız devam ederken, dünyaca ünlü sanatçılarla yapacakları ve Bodrum’da ilk kez gerçekleşecek olan projeleri de oldukça ses getirecek. Amacı; multidisipliner sanatçılarımızı yaz döneminde sanatseverlerle buluşturmak, Bodrum’da sanata değer katmaya devam etmek ve ART PROJECT’in ikinci ayağı olan Bodrum Edisyonu’nu karma çalışmalarla gerek hotel misafirlerine, gerekse Bodrum ve Bodrum dışından ağırlayacakları sanatseverleri kapsamlı ve özgün bir sanat yolculuğuna çıkartmak olacak.

Her zaman sanat ve sanatçı için en iyiyi hedefleyen ve sanat adına yapılmamışı yapan Maji Art Gallery, 2023 Yaz Dönemi’nde de Bodrum’un en kreatif ve en saygın projelerini yine Bodrum’un en iyi oteli olan Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel kalitesi ve ayrıcalığı ile bizlerle buluşturacak.

ANKARA’DA SOLUK ALMAK İÇİN REWAY CLUB

Ankara'nın seçkin bir noktasında hizmete açılan Reway Club’ın başarısında önemli katkılar sağlayan 3 Türk yatırımcı ve 2 yabancı yatırımcı, bizlere zarif ve prestijli bir atmosferde ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sunuyor. Sınırlı sayıda üyeye özel olarak hizmet verecek Reway Club, spa, fitness ve restoran gibi lüks hizmetlerin bir araya geldiği, her ayrıntısı özenle düşünülmüş bir yaşam merkezi.

Reway Restoran’da, Türkiye'nin önde gelen şefi Hazer Amani'nin danışmanlığında üyeler için özenle hazırlanan lezzetleri deneyimleyeceğiz. Sınırlı üye kabulü ile özel servis sunulan bu restoranda, gurme damak zevkine hitap eden menülerle unutulmaz anılarımız birikecek.

Reway Spa’da ise, alanında uzman kişiler eşliğinde masaj ve hamam hizmetleri ile günün yorgunluğunu üzerimizden atacak, kendimizi yeniden doğmuş gibi hissedeceğiz. Uzakdoğu ve yerel terapi yöntemleriyle donatılan bu özel mekânda, bizi rahatlatan ve huzur veren bir deneyim bekliyor.

Doğuş Cabakcor tarafından özel olarak hazırlanan müzik playlistleri, Reway Club'ın spa, fitness ve restoran alanlarında misafirlerle buluşuyor. Bu özel seçimlerle oluşturulan playlistler, keyifli ve motivasyon sağlayan bir ortam sunuyor.

Reway Fitness alanında; son teknoloji spor ekipmanlarıyla donatılmış salonda, uzman eğitmenler ile hareketli ve enerjik bir yaşamın kapılarını aralayacağız.

Reway Club, sadece Ankara'da değil, yakın zamanda Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum, eşsiz metropol İstanbul ve de dünyanın lüks yaşam merkezi Dubai'de şubeler açarak, uluslararası düzeyde seçkin bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor.

Reway Club'ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ve lüks yaşam deneyimini keşfedin. Bu fırsatı kaçırmayın ve Reway Club ailesine katılarak, Ankara'nın yepyeni lüks yaşam merkezinde özel anılar biriktirmeye başlayın.

AKILLI ŞEHİRLER

2050 yılına kadar dünya nüfusunun %65'inin kentlerde yaşaması bekleniyor. Bu doğrultuda Türkiye’de de kentsel nüfusun yaklaşık %90'a ulaşacağı, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik denge adına ciddi zorluklar yaratacağı öngörülmektedir.

Büyüyen Türkiye ile nüfus da büyümektedir. Büyümeyle birlikte her geçen gün yoğunluğu artan kent merkezlerinin yönetilmesi de zorlaşmaktadır.

Bu sebeple gelişmiş metropol ve kent yönetimlerinin uyguladığı gibi; sensör teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka tarafından yönlendirilen analitik çözümler gibi teknolojik uygulamalar kullanma ihtiyacı şart olmuştur. Bu yönde yapılan çalışmaların bütünü “Akıllı Şehir” olarak adlandırılır.

Akıllı şehirler; ekonomi, halk, yönetim, hareketlilik, çevre ve yaşam alanlarını direk olarak etkilemektedir. Ayrıca akıllı şehir sadece yeni teknolojiyi benimsemekle kalmaz, aynı zamanda yerel topluluklar üzerinde olumlu etkiler elde etmeyi de vurgular.

Akıllı şehir, vatandaşları için sürdürülebilir, müreffeh ve kapsayıcı bir gelecek sağlamak için fiziksel, dijital ve insan sistemlerinin yapılı çevrede etkin bir şekilde bütünleştirilmesidir.

Pazar şu anda akıllı güvenlik, su ve kamu hizmetleri için akıllı ölçüm, akıllı mobilite ve entegre trafik yönetim sistemleri için yüksek yatırımlara tanık oluyor.

Teknolojik olarak gelişmiş şehirlerin çoğu, şehir altyapısını izlemek, trafik akışından park etmeye, su ve hava kalitesine kadar her şeyi yönetmek ve ortaya çıkan akıllı verileri çevresel sürdürülebilirlik konusunda daha uzun vadeli kararları ele almak için kullanmak için IoT platformlarını kullanır. Trafik sıkışıklığı ve sera gazı emisyonlarındaki artış, akıllı mobilite ve verimli enerji yönetimi uygulamalarının benimsenmesini sağlıyor.

Pazar, ulaşım, su, sağlık, yardımlı yaşam, enerji ve güvenlik gibi çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Mevcut altyapının dönüştürülmesinde ortaya çıkan maliyet, hükümetlerin pazar büyümesini engelleyebilecek verimli akıllı şehir uygulaması için farklı sektörler ve departmanlar kurmak için büyük ölçekli yatırımlara devam etmelerinde caydırıcıdır.

İnsanlar arasında farkındalık eksikliği, akıllı şehir projeleri hakkında bilgisizliğe neden olduğu ve hükümetin şehirler için akıllı çözümler uygulama dürtüsünü azalttığı için akıllı şehirlerin yavaş gelişmesi için de önemli bir faktördür.

Bununla birlikte, akıllı şehirlere yatırım yapmak, yeni sakinleri çekmek ve işletmeyi geliştirmek için bölgesel ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesine yol açacak ve hükümet organlarının ekonomik kalkınmaya yol açabilecek mevcut teknolojilerle bilinçli kararlar almasına izin verecektir.

“Akıllı Şehir” kavramı yalnızca bir mühendislik disiplini olmaktan uzak, disiplinler arası iş birliğinin sağlanarak sosyal bilimler çerçevesinde yorumlandığı bir üst çalışma alanıdır. CityLab ortaya koyduğu bu perspektifle, daha iyi bir dünya için insan merkezli çalışmalar yapan bilgi ve inovasyon merkezidir.

Merkez; gelecekteki zorlukları anlamak, fırsatları keşfetmek, şehirler ve vatandaşları için işe yarayacak çözümler oluşturmak adına çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarında akademisyenler, bürokratlar, yerel yöneticiler, stk temsilcileri ve özel sektör üyelerinin yer almaktadır.

CityLab; akıllı şehirleri oluşturmak, akıllı kent merkezleri kurmak, projeler yapmak, konferanslar düzenlemek, eğitimler vermek ve halkı bilgilendirmek amaçlarıyla; uzun yıllardır yerel ve bölgesel politikalar üzerine çalışmalar yapmakta olan kentbilimci Serdar Aslan tarafından kurulmuştur.

Şehirleri ve kentleri daha akıllı ve güvenli bir hale getirmek amacıyla yapay zeka ile geliştirilen, fark yaratan, güvenli şehir teknolojilerini kullanarak alanında dünya liderliği ve sektöründe dünya standartlarının belirleyicisi olma konumuna ulaşmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Yapay zeka ile akıllı, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek şehirlerin geleceğini inşa etmeyi planlamaktadır.

VE SÜRPRİZ

Toplumsal cinsiyet eşitliği zirvesinde Kadın Hikayelerini sahneye taşıyoruz. Ben, Arzu Yanardağ, Şebnem Özinal, Seren Fosforoglu, Selena Demirli Doğan bir araya geldik ve nefis bir ekip oluşturduk. 7’ den 70’ e tüm kadınlarımızı anlatan Cold Reading-Okuma tiyatromuz bizi düşündürecek, hüzünlendirecek, gülümsetecek. İstanbul’da 8 Haziran’da özel gösterimimizi kaçırmayın derim.

PRESTİJ MESELESİ

“Prestij Meselesi” filmi vizyon yolculuğuna başladığı hafta deprem felaketi yaşanmış ve Mahsun Kırmızıgül büyük umutlarla seyirciyle buluşturduğu filmini vizyondan çekmişti.Aylarca deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan ünlü sanatçı yeniden sinema salonlarında yayınlamak istedi.Onur Gözeten, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Nursel Köse, Ali Erkin Acır, Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner ve Celil Nalçakan‘ın katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen Kırmızıgül, “Bu film bir umut hikâyesi, gerçek bir hikâye… Filmde büyük bir emek var. Ben sinemacıyım, şu an tam sinemaya sahip çıkılacak bir dönem… Çok yüksek rakamlar teklif edilmesine rağmen filmimi dijital platform yerine, önce sinema salonlarında göstermekte ısrar ettim ve herkesi de 2 Haziran itibariyle sinemalara çağırıyorum. Lütfen sinemaya sahip çıkın… Pandemiden sonra sinemalar bir türlü toparlanamadı”dedi.Yönetmenliğine hayran olduğum Mahsun Kırmızıgül ve tüm ekibi izlemeye davet ediyorum.