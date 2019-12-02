“Yürümek istiyorum”

3 ARALIK, 'ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ'

MEHMET EMİR; LÜTFEN DUYUN BİZİ

“YÜRÜMEK İSTİYORUM”

RÖPORTAJ: ASLI MERCAN SARI

Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edildi. Engelli olmak tercih değil, bir sonuç. Doğuştan olabileceği gibi sonradan kaza, hastalık vb. durumlarla da oluşabilir. Bu nedenle hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Bugünün anlam ve önemini belirten mücadeleci bir anne konuğum var. Özge Koptur. Oğlu Mehmet Emir 2014 doğumlu, doğuştan SEREBRAL PALSİ hastası. Antalya Merkezde yaşıyorlar. Sesimizi duyun diyor. Oğlum yürümek istiyor diyor.

Biraz anlatır mısınız Özge Hanım diyorum; heyecan ve biraz buruklukla başlıyor anlatmaya; ellerinizden öper 3 kızım Bir tane de göz bebeğim özel bir oğlum var 6.5 aylık doğdu. Doğum anında beynine oksijen gitmediği için engelli Serebral Palsi ( BEYİN FELCİ) hastası beyninin sol tarafı çalışmıyor ama erken tanı ve tedavi yöntemleri çok faydalı oldu. 5 aylıkken öğrendik tabi o zaman çok yıkıldım üzüldüm, üzüldük ama pes etmedim. Umudum vardı ve gece gündüz hep çabaladım çok zor günler geçirdik maddi manevi ve 6-7 aylıktan bu yana fizik tedavi gördü. 10 kez botox oldu, göz ameliyatı oldu ve 1 yaşındayken halen oturamıyordu. Bende balkonumu havuza çevirdim yaz boyu deniz havuz derken oğlum dizüstü durmaya başladı ve başardık çok şükür ve artık ilerledi. Yoğun tedavi Emir’e iyi geldi ama artık daha yoğun fizik tedavi AQUA terapi, Hippo robot seansı görmesi lazım. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Şuan sadece gücüm, fizik ve gece gündüz ördüğüm örgüleri satarak robot seansı aldırmaya yetiyor. Oğlumun boynu hep bükük artık parka gitmek top oynamak arkadaşları olsun istiyor. Bir annenin mücadele ve özveri kokan satırları şimdi sizlerle.

Kendinizden bahseder misiniz Özge Hanım?

Merhaba efendim ben Özge Koptur. 33 yaşında ev hanımıyım 3 kızım bir oğlum var. 2014 yılında 6.5 aylık doğdu oğlum doğum anında beynine oksijen gitmediği için engelli Serebral Palsi hastası beyninin sol tarafı çalışmıyor.

Süreçten biraz bahsedebilir misiniz?

YIKILDIK

5 aylıkken öğrendik tabi o zaman çok yıkıldım, üzüldüm, üzüldük ama pes etmedim. Umudum vardı ve gece gündüz hep çabaladım çok zor günler geçirdik maddi manevi. 6-7 aylıktan buyana fizik tedavi gördü şuana kadar 10 kez botox oldu göz ameliyatı oldu ve 1 yaşındayken halen oturamıyordu. Bende balkonumu havuza çevirdim yaz boyu deniz havuz derken oğlum dizüstü durmaya başladı ve başardık çok şükür ve artık ilerledi.

Ne gibi tedaviler gördü ve görmeye devam ediyor Mehmet Emir?

Yoğun tedavi Emir’e iyi geldi ama artık daha yoğun fizik tedavi AQUA terapi, Hippo robot seansı görmesi lazım. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Şuan sadece gücüm, fizik ve gece gündüz ördüğüm örgüleri satarak robot seansı aldırmaya yetiyor.

Sizi takdir ediyorum çok mücadelecisiniz örnek alınası. Bu durumu kabullenmek zor olmuştur eminim biraz sizden duymak isteriz?

BUNU KABUL ETMEK ÇOK ZOR

Evet, bunu kabul etmek çok zor ama biz bunu yenebiliriz oğlum çok güzel yerlere gelecek inşallah biz başaracağız. Bu konuda çok çok çok çok yol kat ettik ama daha yolumuz var. Bunları da yenebilmek başarabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var.

Çevrenizin tutumu nasıldı?

Çevremiz maalesef kimse yok. Babası, ben ve ablaları var. Yeri geldi babası bile kabullenmedi ama ben pes etmedim oğluma gücümün yettiğince sarıldım inşallah oğlumu koşarak boynuma sarıldığını görene kadar pes etmeyeceğim. Evladımın en büyük hayali top oynamak parka gitmek bisiklete binmek inşallah başaracağız.

Son olarak siz gibi mücadele eden insanlara söylemek istedikleriniz nelerdir?

ASLA PES ETMESİNLER

Son olarak benim gibi özel annelere diyeceğim; asla yok olmaz, hiç hissi yok, kıpırdamıyor bile demesinler, asla pes etmesinler. Emek vermeden hiç bir şey olmaz, güzel hayaller emek ister. Gece gündüz pes etmeden emek versinler ve içten gelerek ilgilensinler sevginin ilginin yenemeyeceği bir şey yok asla. Tek isteğim lütfen benim oğlumun bu kadar çabayla bu seviyeye geldi ama artık yetemiyorum ve gece gündüz çabalıyorum, el işleri yapıyorum satmaya çalışıyorum. Lütfen sipariş versinler ve oğluma destek çıksınlar eğer bu yoğun fizik tedavi görmesi devam ederse desteksiz yürüyebilecek belki bir iş adamı, yüreği güzel insanlar duysun bizi.

Özge Hanım’a teşekkür ediyorum.

Kısaca Cerebral Palsy ve Nedenleri

Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Gelişimini tamamlamamış beynin; doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşur.

Cerebral Palsy ilerleyici değildir. Travmaya uğramış beyne erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir.

Prematüre doğum, düşük kilolu doğum, kanın pıhtılaşma problemleri, anne – bebek arasında kan uyuşmazlığı, gebelikte ya da doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması, beyin kanamaları, hamilelik döneminde annenin, bebeğin sinir sistemini etkileyecek, bakteriyel ya da viral enfeksiyon yaşaması, annenin hamilelik döneminde alkol, sigara, uyuşturucu ve/veya çeşitli ilaçlar kullanması, yaşadığı psikolojik sorunlar ve karın bölgesine gelen darbeler Cerebral Palsy’e neden olabilir.

Gördüğünüz gibi aileler için özürlü bir bireye sahip olacaklarını veya olduklarını öğrenmek, yaşamlarının en zorlu deneyimidir şüphesiz. Bilindiği gibi özürlülük olgusu bazen doğum öncesi veya doğumda teşhis edilmekle birlikle bazen de hastalık, kaza vs. nedenlerle sonradan da ortaya çıkabilmekledir. Bu durumda aileler için en genel güçlük, özürlülüğe ilişkin durumun teşhisi ya da öğrenme aşamasındadır. Bekleme süreci, son derece yıpratıcı bir dönemdir. Bunu çok iyi biliyorum. En değerlimiz canım yeğenim Göktürk’üm bu amansız rahatsızlığın pençesine düştüğünü öğrenmemiz çok yıkıcı bir süreçti yakında o hikâyeyi de sizlerle paylaşacağım. Gerçeği öğrenmek, aileler acısından belirsizliğe tercih edilen bir durumdur. Özürlü çocuğa sahip olan ailelerin, çocuğunun özrü ile ilgili ne kadar umutsuz da olsalar, çocuklarının iyileşeceği konusunda mucize beklentileri vardır. Toplum olarak duyarlı olup maddi manevi yanlarında olmamız gerekmektedir.

MEHMET EMİR YÜRÜMEK İSTİYOR VE DUYUN SESİMİ DİYOR BUNA SESSİZ KALMAMALIYIZ!