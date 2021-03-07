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Şereflikoçhisar’ın ilk kadın muhtarı Kahibe Güçlü

CUMHURİYET TARİHİMİZİN İLK KADIN MUHTARI Gül ESİN İLE Şereflikoçhisar’ın ilk kadın muhtarı Kahibe Güçlü

07 Mart 2021 Pazar 17:05
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Şereflikoçhisar’ın ilk kadın muhtarı Kahibe Güçlü

NEZAHAT GÖÇMEN

Özgürlüklerimizin mimarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme seçilme ve muhtar olabilme gibi hakları vermesinin, Türkiye'de kadınlara atfedilen önemli tarihi bir dönemeçtir.  Kadınlara, köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. Yılında, Türkiye genelinde son yerel seçimlerin ardından kadın muhtarların sayısı bin 71'dir.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Şereflikoçhisar’ın 64 Mahallesinin 1'i kadın muhtara emanet. Muhtar, mahallesinde yaptığı çalışmalarla her kesimden takdir toplarken, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Buna göre,  Ankara ilinde 25 ilçe arasında olan Şereflikoçhisar’da bir cumhuriyet kadını muhtar olmanın gururunu taşıyor. 

İlk kadın muhtar kimdir? İnsanlar cinsiyetsiz büyütülmeli.  İşi ancak işinde en iyi olanlar bitirir. Meslekte etik, uygunluk, yeterlilik varsa cinsiyetin önemi yoktur.

1933 yılında Türkiye’nin ilk kadın muhtarı seçilen Gül Esin, Aydın’ın Çine İlçesi, Karpuzlu Bucağı’nın muhtarlığını yaptığı dönemde Atatürk tarafından ödüllendirilmiştir. Muhtar olmasının ardından kahvehanelerde kumar oynamayı yasaklayan Gül Esin, kız kaçırma olaylarını önlemiş ve nikâh işlerini düzene sokarak da büyük başarı elde etmişti. 11 Aralık 1933’te Halkevi Gazetesi’nde çıkan haber ‘Büyük inkılabın ilk kadın muhtarı, vazifen kutlu ve mutlu olsun’ manşetiyle verilmiş. 32 yaşında muhtar seçilen Gül Esin, yaklaşık 500 oy alarak bu görevi üstlenmiş.  

Anadolu’nun bozkırında Şereflikoçhisar Ekici Mahallesine bir kadın eli değdi

Şereflikoçhisar’ın ilk kadın muhtarı, devlet ile mahalle sakinleri arasında köprü vazifesi görerek dertlerine derman oluyor. Mahallenin hayatına değer katmanın en değerli vazifesi olduğunu düşünüyor. İnsan odaklı bir kişiliğe sahip bulunan Kâhile Güçlü ve muhtar olmaya karar vermesindeki en büyük etkenin insanlara fayda sağlamak olduğunu kaydetti. Ve söyleşimiz devam etti.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Kim veya kimler teşvik etti?  Tepki aldınız mı?  Muhtarlık size ne kattı?

-1 çocuk annesiyim. Doğma büyüme bu mahalledeyim.  Aynı zamanda bir mağazada satış danışmanıyım. Büyük bir ailem var diyorum. Muhtar olunca mahalleli benim ailem oldu.

Mahalle sakinleri benim için oy topladılar. İlkokul çağındaki çocuklar, muhtarın ne iş yaptığını okulda öğreniyorlar, benim mahallemdeki çocukların hepsi okulda muhtarlığı araştırmak üzere ödev konusu olunca bilgi almak için koşarak gelirler. Onların gözlerine baktıkça umudum artıyor.  Büyüyünce muhtar olmak isteyen çocuklar var. 

Muhtarlığın cinsiyetle bir alakası yok. Mahallemde tek kadın muhtar adayıydım. Adaylığımı ilan ettiğimde 'Bir kadının muhtarlıkta ne işi var? Kadın muhtar olur mu? ' gibi tepkiler aldım. 

Seçime girmeden önce 5 erkek rakibim vardı. Herkes “ tek kadınsın kazanamazsın çekil.” dedi.  Ben yılmadım sonunda kaybetmekte olsa bu yolda mücadeleyi bırakmayacağımı söyledim öyle de yaptım sonunda girmiş olduğum bu muhtarlık yolunda sevenlerimin sayesinde başarıya ulaştım. 2300 seçmeli bir mahallede 710 oy aldım.

Burada her görüşten insanın sorununu çözmek için çalışıyorum. En önemli görevimin mahallede ne olup bitiyor, kimin neye ihtiyacı var bilmek ve arada bir vatandaşın kapısını çalıp çayını kahvesini içmek, 'Nasılsın?' deyip hal hatır sormak. . Her insan benim için çok değerli. Muhtar olmaktan dolayı çok mutluyum. Kadın olduğum için vatandaşlar gelip sıkıntılarını rahatça anlatıyor. 'İyi ki sizi seçmişiz, iyi ki varsınız ' diyorlar. Çocukken oyun oynadığım mahallede muhtarlık yapıyorum. Onlar memnuniyetlerini dile getirdikçe ben de memnun oluyorum. Seçimi kazandığımdan bir süre sonra toplantılar başladı tek bayan muhtar Olarak 63 erkeğin içinde toplantılara katıldım. Öyle gurur verdi ki bana tek temennim bir daha ki döneme kadınların daha da çok artması inşallah öyle de olur

Görevinizin en güzel yanı nedir?

- Muhtarlığın amacı sosyal işlerde çalışmak olduğuna inanarak başladım. Bir insana destek olmak, elinden tutmak çok değerli. Devlet ile halk arasında bir kapı olmak harika bir durum. Ben halkın her zaman ulaşabileceği konumdayım. Gece gündüz beni arayan insanlar var.  Cenazelerinde, sıkıntılı anlarında mutlu günlerinde ben aralarında görmek istiyorlar. Mahallenin hatta Şereflikoçhisar’ın annesiyim. İşimi severek yapıyorum ve titiz çalışıyorum. Mahallemde şimdiye kadar birçok kadın aday oldu ama seçilen tek kadın muhtarım. 

Muhtarlık seçim çalışmaları dönemimde 8 Mart Dünya kadınlar günün de azalarımın eşleri ile birlikte bayanlarımıza, esnaflarımıza karanfil dağıttık. Muhtar seçildiğim günden itibaren mahallemdeki eksikleri gözden geçirdim sokak aydınlatması olmayan sokaklara aydınlatma direği, bozuk olan yollara yama, kötü olan sokaklara kilitli taş yapılması için girişimde bulundum.  Sokaklar haftanın belirli günlerinde temizleniyor. Kısacası beni bu göreve layık gören mahalle halkımın sesine ses oluyorum. Küçükken arkadaşlarımla birlikte oyun oynadığım mahallenin Muhtarlığın en güzel yanı ise insanlara yardımcı olup onların hayır dualarını alabilmek. 

Seni en çok etkileyen olay,  anılar ve heybende neler var?

-Türkiye’de kadın olmanın gururunu yaşıyorum. Seçme ve seçilme hakkımı kullanarak, kadınların siyaset alanında daha etkin olmasına katkıda bulundum.

Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk…

Yaşamım boyunca hayata sıkı sıkı bağlanmayı ve zorluklara rağmen dik durmayı öğrendim. Muhtarlık beni m eksik yanımı tamamladı. Görmediklerimi gördüm. Anaç yapımdan dolayı olaylara daha hassasiyet ve farklı bakış açısıyla yaklaştım. İnsanlar gelip birçok sorununa muhtarlıkta çözüm arıyor. İşte o gece uykularım kaçar. Çözüm üretmeliyim. Ve üretiyorum. Bağlantılar elimde. Mutlu oluyorum. Ruhum dinleniyor.

İşim sadece tebligatlar ile uğraşmak gibi görünse de mahalledeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip el ele vererek yardım organize ediyorum.

Pandemi döneminde o kadar koşturdum ki ama hiç bıkmadan usanmadan mahalle sakinlerimin yanlarında oldum. Benim en büyük desteğim gözümün bebeği kızım, babam ve annem oldu. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gönül ister ki kimse yardıma muhtaç olmasın. Ama yardıma muhtaç insanlar var.   Beni en çok etkileyen,  7 çocuklu bir ailenin, evlerinde oturacak bir kanepeleri bile yoktu. Çocuklar götürdüğümüz koltuk takımlarını görünce hepsi üzerine atlayıp “Bugün ben yatacağım.” dedikleri, o gün ben sabaha kadar uyumadım halimize şükür etmeyi bilmiyoruz. O çocukların yüzlerindeki mutluluğu annesinin hayır duasını hiç unutmuyorum 

****

Sizi güler yüzle karşılayan, sıkıntılarınıza hafif tebessümle karşılık veren bir kadın muhtar görmek ruhumuzu rahatlatır.  Kahibe Güçlü  ve tüm muhtarlarımıza teşekkürler…

Önce Vatan Gazetesi

Şereflikoçhisar’ın ilk kadın muhtarı Kahibe Güçlü
Şereflikoçhisar’ın ilk kadın muhtarı Kahibe Güçlü
Son Güncelleme: 07.03.2021 16:46
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