Salgın yüzünden işyerleri kapanırken, Türk avukat New York'ta hukuk bürosu açtı

New York’taki Avukat Yasin Bilgehan Akalan ile Röportaj







Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) son yıllarda Türk kökenli avukatlarda önemli sayıda bir artış var. Hukuk alanında Amerikalı Türklerin sayısının artması elbette bizleri de gururlandırıyor. ABD’de seçilmiş en yüksek seviyeli Amerikalı – Türk olarak görev yapan Jay Karahan 3 dönem sürdürdüğü hakimlik görevini geçtiğimiz sene tamamlamış ve emekli olmuştu... Teksas’ın Houston şehrindeki Harris Bölgesi Ceza Mahkemesi’nde 16 yıl Hakimlik görevini sürdüren Karahan’dan sonra seçimlere giren yanlızca bir Türk oldu. Bu alanda umarım önümüzdeki yıllarda Türk kökenlilerin sayısı artar.



New York’tan California’ya Teksas’tan Washington’a Amerika'nın farklı eyaletlerinde Türk kökenli avukatlar bulunuyor. Onlardan birisi de New York’taki Yasin Bilgehan Akalan. Kendisi göçmenlik alanında faaliyet gösteren en genç Türk avukatlardan biri. Benim gibi 90 kuşağından olan Akalan ile koronavirüs şartları yüzünden Zoom üzerinden röportaj gerçekleştirmek zorunda kaldık. Akalan'ın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan babası uzun yıllar Kaymakamlık yapmış, şimdilerde Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapıyor. Yıllar önce babası eğitim için Amerika’ya gelmiş, babasından etkilenen 30 yaşındaki Yasin Bilgehan da şimdilerde New York’ta avukatlık yapıyor. Bilgehan'ın ABD macerasını ve işini konuştuk.





Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington





Öncelikle kısaca kendinden bahsedebilir misin?



Ben ABD’de göçmenlik alanında çalışan en genç avukatlardan biriyim. Kendi ofisimi yeni açtım ve bir kaç çalışanım var. Genç ve dinamik bir ofisimiz var. En iyi özelliğimizin müvekkillerimize hızlı dönüş olduğunu düşünüyorum. Bir aksilik olmadığı sürece genelde e-posta ve mesajlara 24 saat içerisinde dönmeye çalışıyoruz. Hatta çoğunlukla anında dönüş yapıyoruz.

Ben bir iş sahibi olarak çok kısıtlı bir alanda hizmet veriyorum ama yaptığım işte ciddi bir tecrübem var. Bu bilgi ve tecrübeyle de bize ulaşanlara en iyi ve hızlı bir şekilde yardımcı olmak bizim hedefimiz.





ABD hikayen nasıl başladı?



Babam Kaymakamlık yaparken yıllar önce devlet tarafından eğitim için ABD’ye gönderilmiş. Annem de onunla birlikte buraya gelince ben de Teksas’ın Austin şehrinde doğmuşum. Sonra ben daha bebekken Türkiye’ye dönmüşüz. 18 yaşıma kadar buralar bir daha hiç gelmedim. İlk 18 yaşımda yine ailecek Florida’ya gittik. Aslında o zaman bir gün ABD’de yaşayacağımı anlamıştım öyle de oldu yolum yine buralara düştü.





Neden avukat olmak istedin?



Babam Ankara Üniversitesi Hukuk mezunu. Kendisi uzun yıllar Kaymakamlık yaptı şimdi Mülkiye Başmüfettişi. Ben aslında babamdan etkilendim. Dayım, kuzenlerim derken yakın, uzak akrabalar ailede hep babamı örnek alıp hukuk alanını seçti. Ben de o yoldan geçtim.





Akalan Hukuk Bürosu’nu kurmadan önce neler yaptın?



Türkiye’de liseden sonra Bilkent Üniversitesi’nin Hukuk bölümünde burslu okudum ve mezuniyetten sonra Ankara’da zorunlu stajımı yaptım. Aslında kafamda ABD’de Hukuk alanında yüksek lisans yapmak vardı. Ben de stajım sırasında ABD’deki yüksek programlarına başvurmaya başlamıştım. Stajım bitince Virginia’daki Ricmond Üniversitesi’nde yüzde 65 burslu okudum.



Yüksek lisansım bitince hemen New York baro sınavına girdim ve ilk denememde geçtim. Farklı farklı ofislerde 4 yıl avukatlık yaptım. Kendi büromu açmadan önce son 2 yıl New Jersey’de orta büyüklükteki bir ofisin göçmenlik departmanını tek başıma yönettim. Çok yoğun ve çok müvekkili olan bir ofisti. Müvekkilleri çoğunlukla Latin Amerikalı’ydı. O tecrübeden sonra kendi ofisimi açmakta zorlanmayacağımı farkettim. Hem de kendi ofisimi açarsam daha çok Türk müvekkilim olur ve belki biraz Türklere de yardımım dokunur dedim ve öyle de oldu.





Sizin hikayeniz çok ilginç belli bir yaştan sonra Türkiye’ye döndün. Hem Türkiye’yi hem de ABD’yi iyi biliyorsun aslında. Neden geri dönmek istedin?



Evet Türkiye’ye döndüğümüzde daha 1 yaşıma bile girmemişim. Annem de babam da memur olduğundan dolayı onların işleri nedeniyle döndük. Aslından onların hiç kalmak gibi bir niyeti olmamış zaten. 18 yaşıma geldiğimde geri dönmemin nedeni ise Türkiye’de eğitimimi bitirmekti. Sonra bir noktada hesap kitap yapıp gelirim diye düşündüm.

ABD’de nasıl avukat olunur bunu sana da çok soran vardır. Bahsedebilir misin?



Çeşitli yolları var ama asıl ana yol burada başka bir alanda 4 yıl lisans okuduktan sonra 3 yıl da JD denilen doktora eğitimi alıp öyle baro sınavına giriyor ve avukat oluyorsunuz. Bu normal yolu.



Ben ve benim gibi ABD dışında üniversitede, lisans eğitimi olarak, 4 yıl hukuk okuyanlar LLM denilen master programına katılmayı tercih edebiliyor. LLM 1 yıl ve belli dersleri aldıysanız mezun olunca birkaç eyalette baro sınavına girmenize izin veriliyor. New York eyaleti bunlardan biri. Baro sınavı dışında eyaletlerin kendine özgü bazı kuralları ve sınavları var. Onları da geçince avukat olabiliyorsunuz ama tabi ki mezuniyetten sonraki en zor kısım baro sınavı.





Hangi tür davalara bakıyorsun?



Ben sadece göçmenlik davalarına bakıyorum. Hatta göçmenlikte de birçok işyeri üzerinden başvuruya bakmıyorum. En çok yaptığım iş “Removal Defense” diye geven Göçmenlik Mahkemelerinde savunma yapmak. Kısaca bir kişi hakkında sınırdışı davası açılmışsa ben kişiyi bu sınırdışı davasında korumaya çalışıyorum.



Diğer yaptığım işler arasında aile içi başvurular da var. Örneğin bir Amerikan vatandaşı ya da yeşil kartlı, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlenmiştir. Bu evlilik üzerinden Türk vatandaşı eşe yeşil kart başvurusu yapılması işlemine bakıyoruz. Ayrıca ABD vatandaşı bir çocuk anne babasına yeşil kart başvurusu yapmak isterse o da aile içi başvurular kategorisine giriyor ve bu işleme de bakıyoruz.



Bu her sene olan yeşil kart çekilişi başvurularının kazananlarının işlemlerinde de yardımcı oluyoruz, ama bu genelde yanlış anlaşılıyor. Çekilişe başvurmanıza yardımcı olmuyoruz. Çekiliş için kendiniz ücretsiz bir şekilde rahatça başvuru yapabilirsiniz. Çekilişi kazanırsanız sonraki işlemlerde yardımcı oluyoruz.





ABD’de unutamadığın bir anını bizimle paylaşabilir misin?



Elbette size ilk çalıştığım işyerinde nasıl başladığımı anlatayım. Richmond, Virginia’da master yaparken ilk defa bir dersim iptal oldu ve bu nedenle öğle arama erken çıktım. Normalde hiç gitmediğim bir saatte spor salonuna gittim.



O zamana kadar okulumda hiç Türkle karşılamamıştım ama o gün spor salonundayken bir kişinin formasının arkasında Türkçe bir isim yazdığını gördüm. Gittim konuştum ve şansına o arkadaşın da babası New York’ta avukatmış. Bu rastlantıdan birkaç ay sonra kendisiyle telefonda görüştüm ve beni işe aldı. O gün bugündür New york’tayım. O gün o ders iptal olmasa hayatım çok başka bir noktada olabilirdi.





Müvekkillerin ağırlıklı Türk kökenlikler mi?



Yarı yarıya diyelim. Diğer yarısı da Latin Amerikalı.





Türkiye’den size genelde hangi alanlarda ulaşıyorlar, en çok hangi sorular geliyor?



Türkiye’den arayanların çok büyük bir çoğunluğu evlilik ve yeşil kart çekilişi ile ilgili soru soruyor ama bana ulaşanların asıl çoğunluğu halihazırda zaten Amerika'da olanlar ve burada kalmanın yollarını arayanlar oluyor.





Tam da koronavirüs başında kendi hukuk büronuzu açtın. Koronavirüs sizi nasıl etkiledi?



Bu bilinçli bir karar oldu aslında. Virüsü bilmeme rağmen ofisimi açtım. Başta evden çalışıp geçici bir süre ücretsiz danışmanlık hizmeti verdim ki insanlara bu zor zamanlarda yardımcı olayım. Fiziksel olarak ofisten çalışmaya başlamaya karar verdiğimde de ofis kiraları biraz düşmüştü. O bakımdan yardımcı oldu tabi ki.



Ancak genel olarak çoğunlukta bir kaygı söz konusu. Virüs döneminde işlemler çok yavaş ilerlediği ve benzeri olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumuz için birçok sorunun cevabı belirsiz oluyor. Bir başvuru yapıyoruz ve tabi ki doğal olarak başvuran kişi işlemin ne kadar süreceğini bilmek istiyor, ancak kesin bir zaman veremiyoruz çünkü bir belirsizlik hali söz konusu. Ben de bir avukat olarak elimden geldiğince insanların kafasına takılanları cevaplamaya ve endişelerini gidermeye çalışıyorum tabi ki.





Koronavirüs ABD hukuk alanını nasıl etkiledi?



Göçmenlik için konuşursak, bazı istisnalar haricinde işlemlerin çok çok büyük bir bölümü yavaşladı. Göçmenlik mahkemelerinin bir bölümü hala kapalı. Göçmenlik ofisi, USCIS, kapasitesini azalttı. Elçiliklerde de konsolosluklarda da durum aynı şekilde. Ancak bunun yanında bazı işlemler hızlandı. Örneğin çalışma izni yenileme başvurularına cevap çok hızlı gelmeye başladı bu ara ama hızlanan işlemler azınlıkta diyebiliriz.





Benim ABD’de tanıştığım en genç avukatsın. İleride planlarların nelerdir?



Bu işleri büyütüp insanlara daha fazla yardım etmek istiyorum. Sorular problemler aşağı yukarı aynı. İnsanların daha uyguna hizmet alabilceği bir sistem yapmaya çalışıyorum. Daha ucuza, daha etkili nasıl olabilir şeklinde bir projem var ve sona yaklaştım. Çoğu avukat fiyatlarını artırmak isterken ben daha çok kişiye ulaşıp daha uygun hizmet vermesini istiyorum.





ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden seçildi. Sence bundan sonra göçmenlik işleri nasıl olur?



Biden hükümetinden şu an için göçmelik alanıyla ilgili açıklama gelmedi ama kendileri haliyle koronavirüse odaklılar. Birkaç gün önce Ulusal Güvenlik Departmanını yönetmesi için Alejandro Mayorkas’ı atayacaklarını ilan ettiler ve kendisi bu görevdeki ilk Latin Amerikalı olacak. Umarım, Mayorkas’ın göreve gelmesinin göçmenlik alanında hepimiz için olumlu sonuçları olur.Fakat Beyaz Saray’a geçince seçim öncesi söylediklerini uygulamarını ve göçmelik işlemlerinin rahatlamasını bekliyoruz.





ABD’ye gelmek isteyen yüzlerce gençten neredeyse her gün mesaj alıyorum. ABD’ye gelmek isteyen genç hukukçulara mesajın nedir?



ABD’ye gelmek tek başına bir istek olmamalı ne yapmak istediğinizi iyi bilin! Özellikle hangi aşamada gelmek istediklerine göre durum değişir. Türkiye’den hukuk okuyup geldiyseler LLM okuyabilirler. Ama daha önce gelecek ve Hukuk okumak istiyorlarsa JD yapabilirler. JD yani Hukuk alanında 3 yıllık okumak.. ABD’de Hukuk Öncesi eğitim var ya da çok spesifik olarak hangi alanda istiyorsa oraya odaklansınlar.Mesela Fikri Mülkiyet alanında uzmanlaşan avukatların iş bulması kolay ve yüksek miktarda kazandığını söyleyebiliriz. Bilim, mühendislik ya da yazılım da okuyup daha sonra Hukuk yüksek lisansı yapabilirler.





Son sözün nedir lütfen buyur....



Dünya git gide globallaşıyor. Türk – Amerikan ilişkileri daha gelişiyor. Türkiye ekonomisinin ilerlemesi için ABD en önemli ülkelerden. Burada varlığımızı hissetirmek için sözümüzün geçmeye başlaması buradaki Türk sayısının artmasıyla doğru ortantılı. Ayrıca iki ülke arasında siyasetin ve ekonominin daha çok gelişeceğine inanıyorum. ABD’de Türk avukatların sayısının da artması önemli. Son olarak burada yaşayan Türklere mesajım var. Amerikalı büyük hukuk firmalarına sadece Amerikalı olduğu için gitmek yanlış. ABD’deki Türk avukatların ilgisi her zaman daha fazla oluyor. Herkese kapımız sonuna kadar açık. Manhattan’a yolu düşen herkesi ofisime bir çay içmeye bekliyorum, sağlıklı günler dilerim.