HANDE ÜNSAL; MÜZİĞİN İÇİNE DOĞMAK TAM ANLAMIYLA BENİ ANLATIYOR

Röportaj Aslı M. Sarı

Hande Ünsal, son dönemin en dikkat çekici isimlerinden. Her söylediği şarkı bir çok platformda hit oluyor. İzmirli. “Hem çocukluğumun en güzel zamanları İzmir’de geçti hem de nerede olursam olayım hep bir İzmir özlemi, İzmir arayışı oluyor içimde”diyor. Aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle adından sıkça söz ettiren genç ve başarılı sanatçı Hande Ünsal ile keyifli röportajımız sizlerle.

Müzik sektöründe çok takdir edilen bir isimsiniz. Şarkılarınız milyonların dilinde. Magazin İzmir okurları için de Hande Ünsal biraz kendinden bahsedebilir mi? Bir günü nasıl geçer?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Sahnemizin olduğu günler dışında genellikle kalan vaktimi evde geçirmekten hoşlandığım söyleyebilirim. Kendime, aileme, arkadaşlarıma vakit ayırmak önceliklerim arasında diyebiliriz. Çok gezen biri değilim, sanırım işimiz gereği sürekli seyahat halinde olduğumuzdan biraz ev kuşuyum, evdeysem kendime vakit ayıracaksam genellikle kalemimi güçlendirmesi için kitap okumaya bayılırım. Astrolojiye ilgi duyuyorum hayatımda önemli kararları mutlaka o döneme bakıp öyle değerlendiririm. Bir türlü sabit bir düzene sokamasam da iyi görünmek ve iyi hissetmek için pilates ve yürüyüş yapıyorum. Yakın çevrem çok enerjik ve biraz da çılgın olduğumu söylese de içimde aşırı duygusal hatta biraz da melankolik bir kız olduğunu düşünüyorum. İşimde çok planlı programlıyım kalan zamanımda ise olabildiğince spontan ve plansız olmayı seviyorum.

İzmir'de büyüdünüz. İzmir hakkındaki görüşlerinizi merak ederiz?

İZMİR’İ BİR BAŞKA SEVİYORUM



"Doğduğun yer mi doyduğun yer mi?" diye bir soru vardır ya, ben bu soruyu kendime ne zaman sorsam cevabı “Doğduğum yer “ oluyor. Hem çocukluğumun en güzel zamanları İzmir’de geçti hem de nerede olursam olayım hep bir İzmir özlemi, İzmir arayışı oluyor sanki içimde. Memleketim diye mi gerçekten bilemiyorum ama ben İzmir’i bir başka seviyorum.

Şarkı repertuvarını seçerken dikkat ettiğiniz ne gibi hususlar var? Tarzınız nedir?

Müzikal kimliğimi her ne kadar pop müzik üzerine kurmuş olsam ve şu ana kadar çıkartmış olduğum şarkıların hepsi bu türe hizmet etse de, iyi bir müzisyenin tüm müzik türleri üzerinde yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerektiğini düşünmüşümdür. Küçük yaşta anneannem sayesinde Türk sanat müziği ile başlayan eğitimim İ.T.Ü Türk Müziği Devlet Konservatuvarında devam etti. Okulda hem klasik batı müziği, hem Türk klâsik müziği, hem de Türk halk müziği derslerimiz mevcuttu. Bu sayede geniş bir repertuar oluşturdum diyebiliriz. Bu eğitimin üstüne bir de kişisel müzik zevkleri ve müziğe olan sonsuz ilgi ve merakım da eklenince dünyada yapılan tüm müzik türlerini ve dönemin popüler kültürüne ait müziklerin hepsini severek dinledim.

Sahne repertuvarıma gelirsek; tür ya da tarz gözetmeksizin kendime yakıştırdığım ve seslendirmeyi çok sevdiğim şarkılardan oluşturmaya özen gösteriyorum.

Yakışıklılık ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı?

Güzel ses kesinlikle bir kıstas olmalı ama fiziksel özellik olarak belirtilen yakışıklılık ve güzellik algısının göreceli olduğunu; bir kalıba da sokulmaması gerektiğini düşünüyorum.

Şu anki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi?

Ben bir müzik eleştirmeni değilim, bu nedenle sevilen; dinlenen ve beğenilen şarkılar üzerinden yorum yapmayı da kendime hak görmüyorum. Bence herkes özgür olmalı; özgürce müzik yapmalı, yaşamalı, yazmalı, söylemeli, giymeli ya da çıkarmalı.

Kalite insanın kendine neyi seçtiği, neyi yakıştırdığı ile doğru orantılı geliyor bana.



Müziğe olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

Müziğin içine doğmak terimi tam anlamı ile beni anlatıyor diyebilirim aslında 7 kuşak müzisyen bir ailenin içinde dünyaya geldim. Müziği seçmedim müzik beni, ben doğmadan zaten seçmişti.



Kadınların her platformda ön planda olması tek dileğimiz. Sizi yürekten takdir ediyorum. Başarılı bir sanatçı görüyorum karşımda. Sizi bu yolculuğa özendiren, sürükleyen neydi?

Büyüdüğüm aile tam anlamıyla anaerkil bir aileydi. Çocukluğumda İzmir’de büyükanneannem (anneannemin annesi), anneannem, büyük teyzem, annem ve teyzem bir evin içindeydik. Hepsi de çok iyi müzisyenler olunca izlerini takip etmemek mümkün olmadı.



Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

Önce anneannemden; çünkü ilk müzik öğretmenim oydu. Sonra annemden, çünkü İstanbul’a geldikten sonra yeteneğimin üstünde durdu ve okulum konusunda bana hep çok destekleyici ve yardımcı bir yapısı vardı.

Back vocal olarak sektöre girdiğim ve müziği meslek olarak yapmaya başladığım yıllarda bana yalnız içimdeki çocuk söz geçirebiliyordu. İşte tam o zamanlarda hem hayatıma eş olan hem de müziğime sihir katan Serkan Balkan ile birleşti yollarımız. Bu beraberlikle şarkılarıma aşk karıştı. Şarkılarım Serkan’ın yaptığı aranjelerle bir sürü hite dönüştü.

Bu sebeple en büyük destekçilerimden biri de Serkan. Şimdilerde ise bu saydığım bu desteklere ek beni koşulsuz sevip dinleyen bir kitleye sahibim, bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum.



Son zamanlarda albüm çıkaran sanatçı yok denecek kadar az. Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar? Tek sebep pandemi mi?

Pandemi de etken olabilir ama hem maliyet hem de emek çok daha fazla oluyor albümlerde. Bir de tüketimin hızını göz önünde bulundurursak, sanırım albümler, yerini kısa sürede çıkarılan teklilere bırakmak zorunda kaldı.



Pandemi dönemi birçok sektörü etkilediği gibi müzik sektörünü de nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı? Ne gibi çözüm önerileri sunulabilir? Pandemi nedeniyle işiniz nasıl etkilendi, sorunlarınız neler?

Eskiden olduğumuz hale dönebilmek adına yapılması gereken ne varsa en hızlı şekilde yapılmalı, yapılıyor ve yapılacaktır diye ümit etmekteyim. Zira en çok yara alan sektör müzik ve eğlence sektörü. Bu yaranın en hızlı şekilde kapanması tek duam ve temennim.

Özellikle hitap ettiğiniz kitle?

Beğenen seven dinleyen herkes...



Önümüzdeki günlerde sürpriz single var mı?

Hızla üretmeye devam ediyoruz, önümüzde, içinde bulunmaktan çok keyif aldığım proje albümleri var, sonrasında yeni şarkılarımız geliyor olacak.



Neler yapıyorsunuz, bu pandemik süreçle ilgili çalışmalarınız nelerdir?

Olabildiğince üretmeye, motivasyonumu ve müziğimi taze tutmaya çalışıyorum. Dinliyorum, okuyorum, yazıyorum ve söylüyorum.



Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer planlarınız nelerdir?

SANATININ BİR ÖMRÜ VE SONU YOK

İnsanın ömrünün bir sonu var ama sanatının bir ömrü ve sonu yok bence. Kişilik olarak önce "iyi insan" sıfatına sahip olmak, değer ve yargılarım arasında ilk sırada geliyor. Sahiden birilerinin aklına kazınan, kalbine değen, ruhuna dokunan şarkılar yazıp söylemiş olmak ve birkaç nesil hafızalarda bu şekilde yer almak, çok büyük bir meziyet ve gurur olsa gerek. Sanırım emeklerim bu uğurda ve dileğim bunu başarmak.



Başarıya giden yolda engeller de başarısızlıklar da kaçınılmaz. Böyle anlarda kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Nasıl tekrar tekrar ayağa kalkıyorsunuz?

Bence başarısızlık olmadan başarı olmaz. Çünkü hiç ağlamadan gülmenin kıymetini anlayamaz insan. Tecrübe kıymetlidir. Ayağa kalkmak için bir sebebin, amacın, hedefin varsa, canın ne kadar acısa da elbet bir an geliyor ve ayağa kalkıyorsun.





Sizce başarının sırrı nedir?

Emek mi? Şans mı?

Yalnız şans ile kısa süreli başarı kazanılır. Yalnız emek ile de çok yorulmayı göze almak gerekir. Hem şans hem emek ile ise kalıcı başarı olur diye düşünüyorum



Şöhret sevdasına kapılan birçok meslektaşınız var. Şöhret sizin nazarınızda nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet mi?

KALICI BAŞARININ ŞÖHRETİ DE GETİRDİĞİNİN FAZLASIYLA FARKINDAYIM

Şöhret uçucu bir şey bence, çok da üstüne düşünüp fazla kafa yorduğum ya da umursadığım bir olgu değil hayatımda. Kalıcı başarının şöhreti de getirdiğinin fazlasıyla farkındayım ki ülkemizde de çok güzel örnekleri mevcut, mesela Sezen Aksu...



Müzikle ilgilenmek isteyen gençlere, genç yeteneklere neler tavsiye edersiniz?

Safi yetenek ile değil aynı zamanda müzikal donanımla kendilerini büyütsünler. Bu işe âşık değillerse bir heveslik ise hiç bulaşmasınlar. Hep ışık saçsınlar ve kendilerine sonsuz güvensinler. Hiçbir zorluktan korkmasın ve yılmasınlar.



Okuyucularımıza ve sizi sevenlere son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir Hande Hanım?

Okuyucularınızla tanışmak çok keyifliydi. Tatlı sorularınız sayesinde sanırım, şimdi içimi daha net görebiliyorlar.

Seven; dinleyen, destekleyen herkesi ise tüm kalbimle kucaklıyorum, iyi ki varlar, kocaman öptüm güzel kalplerinden.



