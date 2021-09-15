EKMEĞİNİN PEŞİNDE ARILAR VE ARICILAR 

FİLİZ BAHÇIVAN

"Eğer arılar kaybolursa, insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz. Albert Einstein.

Nedendir bilinmez, balı severiz de balı yapanı pek sevmeyiz. Sevmemek demeyelim de ona, etrafımızda görünce biraz ürkeriz, tedirgin oluruz diyelim. Oysa hayvancağızın bizimle bir derdi yoktur, bizi gördüğü bile yoktur. O görevini yerine getirmeye çalışan ekmeğinin peşinde kendi halinde bir bal arısıdır sadece.

Biliyor musunuz? Bizim köşe bucak kaçtığımız arılar, soframıza koyduğumuz 500 gram bal için, 3 milyon 750 bin defa çiçeğe konup kalkıyormuş. Bir kg bal için ise 40 bin tane arı, altı milyon çiçeği dolaşıyor. Bal arıları bir peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin nektarını emiyor.

100.000 km, kanat çırpıyor. Bu deli çalışmanın arasında, dönüp "öbür arı benim kadar dolaşıyor mu?" diye kontrol etme gereği de duymuyor. Birbirlerine tam bir güven içinde sadece hedeflerine odaklanıyorlar.

Arıların Sırlarla dolu yaşamları, İlmik ilmik verilen emek, yüzyıllardır bizi peşinden koşturan bal Tüm bunlar bizler için merak konusu.

Bu haftaki röportajımızda bal üreticisi Çiçek Özyılmaz ile Arı kovanlarındaki müthiş organizasyonun sırrını konuştuk.

-- Merhaba. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba. Ben Çiçek ÖZYILMAZ. 30 yaşında evli iki erkek evlat sahibiyim. Aslen Afyonkarahisar Emirdağlı olup İzmir de ikamet ediyorum.

-- Arıcı ne demek daha doğrusu arı yetiştiriciliği ne demek?

İşlenmemiş bir elması ustalıkla muhteşem bir mücevhere çevirmektir. Doğal yaşamındaki arıların modernize aletler ve ekipmanlar vasıtasıyla , üretimini yaptıkları ürünleri tüketiciyle buluşturmaktır.

--Arılar niçin bal yapar? Balı insanlar yesin diye yapmıyorlardır sanırım

Tabiat kanunlarına göre ,dünya yaşamında bütün canlılar olarak birbirimize muhtacız. İlahi kitabımızda da '' Bal Arısı'' anlamına gelen Nahl suresinde " Onların karınlarından türlü şerbetler çıkar , onda insanlar için şifa vardır." 68-69. Ayetler de vahyedilmiştir.

Arılar balı kovan mevcudunun beslenmesini sağlamak için üretmektedir .

Bizlerde onlardan arta kalan fazlalığı alırız .

-- Arılar nasıl bir yöntemle bal yapar?

Arılar 2 miğdelidir birinde bal özü toplanırken ,diğerinde yaşamını devam ettirirler.Arılar çiçek ve ağaç özlerinden topladıkları nektarları miğdelerin de toplayıp kovan içindeki işçi arılara teslim ederler.

Petek işçisi olan arılar nektarı özel bir enzimle bala dönüştürürler, peteğe stoklanan balın fazla suyunu uçururlar (bu işlem için milyonlarca arı petek üzerinde kanat çırpar) ve olgunlaşan balın üzerini sır dediğimiz bal mumu ile özenle kapatırlar.

Bu işlemler sonucunda bal hazır hale gelmiş olur.

--Bal soframıza gelene kadar nasıl bir işlemden geçiyor?

Sırı tamamlanmış sağıma hazır dediğimiz peteklerimiz üzerinden sırları alınarak sağım makinasından geçirilerek süzülüyor. süzülen ballarımızın içinde bulunan dogal polen tanecikleri bazı firmalar tarafından içerisinden alınsada , olması gereken kovandan çıkan en doğal haliyle balı tüketebilmek. DOĞALSA BİZDEN... sloganımla balı ve diğer ürünleri işlem görmeden en doğal haliyle tüketiciye sunmaya özen gösteriyorum.

--Hangi bal hasatlarını yılın hangi zamanları yapıyorsunuz?

Çeşit çeşit balların farklı hasat zamanları vardır ve bu bölgelere göre degişiklik gösterebilir. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse.

Haziran - Temmuz çiçek balı hasatı

Temmuz -Ağustos narenciye ve kekik .hayıt balı hasatı

Ağustos - Eylül kestane balı hasatı

Eylül - Ekim çam balı hasatı yapılmaktadır.

Yaşadığımız küresel ısınma sonucu bal hasat zamanları degişkenlik göstermekte hatta bir çok bölgeden bal alınamamaktadır.

--Bir üretici olarak arıcılığın önündeki en büyük engel nedir? Sizi en çok zorlayan konu? Doğal floranın bozulması mı, insanların bozulmasın mı, arıların hastalıkları mı?

Tüm arıcılar gibi benide en çok zorlayan şey insanların bilinçsizliği. Tarımda zirai ilaçların fazla ve zamansız kullanılması. Arılara ve arıcılara yeterli saygı duyulmaması ve arıların öneminin bilinmemesi. Doğal dengenin bozulması, arıların hastalıkları ve kovanıyla ilgilenmeyen bilinçsiz arıcıların hastalıkları yaygınlaştırması.

--Bal nasıl bir besin kaynağıdır? Arıların ürettiği propolis ve arı sütü diye iki farklı madde daha var sanırım, onlar nedir?

Bal antioksidan ve antiseptik özellikli doğal tatlandıcı ve enerji içeren vitamin deposudur. Arıların üerettiği Polen, Propolis, Arı sütü, Arı ekmeği (perga), Arı zehri ve apilarnil gibi ürünleri vardır. Polen çiçek tozlarından toplanan tam bir vitamin deposudur. Propolis ağaç ve bitki özlerinden toplanan reçinemsi bitki özünün toplanıp kovan içi hijyen ve bakteri temizliginde kullanılan maddedir. Doğal antibiyotik özelliği taşır.

Arı sütü larva transfer yöntemi ile üretilip anaarı gözlerinde toplanır üretimi çok meşaggatli ve azdır. Hormanel rahatsızlıklar için kullanılır.

Arı ekmeği polenin arıların enzimini katarak içerisinde arı sütü ve peopolis de bulundurarak petek gözlerine stoklanmış halidir. Özellikle çoçuklarda beyin kemik gelişimi ve iştahsız çoçuklar için tavsiye edilir.

Apilarnil erkek arı larvasıdır. petek gözlerinden toplanır çoçuk tedavisi gören bireyler için tavsiye edilir.

-- Sahte bal ne demek? Balın sahtesi nasıl mümkün oluyor? Bunu tüketici olarak anlamamız mümkün mü?

Eskiden arıya şeker verilerek ürettirilen bala sahte bal denirken günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte fabrika ortamında arıya ihtiyaç duyulmadan glikoz gibi sağlığa oldukça zararlı olan maddeler kullanılarak üretilen ballardır. bunun hakkında bir çok teori vardır.Biz arıcılar olarak en çok yaşadığımız sorun sahte bal mı sorusu . arısını seven arıcı asla zarar verecek ürünler kullanmaz .sahte balı ayırt etmek zordur güvendiğiniz arıcılardan alışveriş yapmanızı öneririm.

-- Kovanlar açılırken nasıl bir işlem uygulanıyor? Bala herhangi bir etkisi olan bir uygulama söz konusu mu?

Arı kovanı bakım esnasında körük dedigimiz alet ile duman verilir bu duman için yakılan ürün önemlidir hem arıya hemde bala zarar vermeyen ürünler yakılır.( duman arıların sakinleşmesi içindir.aslında küçük bir oyun dumanı duyan arı yangın olduğunu düşünerek petekten bal yiyip kovanı terk etmek ister o sırada bakım yapılır.

--Arıcılık yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

Arıcılık yaparken çok özenli olmalıyız ben kızlarım diyorum çünkü çocuk gibiler ,arıları koyduğumuz yer, açlığı, hastalığı, kovan temizliği düzenli kontrolü hepsi ayrı ayrı ilgi ve sevgi istiyor.

-- Mesleğin günümüzdeki durumu için ne düşünüyorsunuz?

Yok olmaya yüz tutmuş bir meslek .üretilen ürün hak ettiği değeri bulmazken ,aldığımız malzeme ve aletler her gün artış gösteriyor .Degişen doğal denge sonucu arıları yaşatmak artık çok zor bi hal aldı .

--Arıcılığa yeni başlamak isteyenlere neler söylemek istersiniz

Arıcılığa başlayan arkadaşlar lütfen önce arısı olan birilerinin yanında işi ögrensinler yok olan arılar çok kıymetli onları heves uğruna öldürmesinler.