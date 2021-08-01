BESTECİ SÖZ YAZARI MÜZİSYEN SERAP YENİCİ 

Bu hafta röportaj konuğum, adını müzik piyasasında başarılarıyla sıkça duyduğumuz Serap Yenici. Serap Hanım çok kibar ve naif bir hanımefendi. Mücadeleci yönünü çok seviyorum. İş disiplini takdire şayan. Hele ki o sesindeki ahenk muazzam. Hiç vakit kaybetmeden dinlenecekler listesine alınması geren isimlerden.

“Aslı Hanım; Ben çok küçük yaşlarda fark ettim müziğe olan ilgimi ve TRT Çocuk Korosu ile başladı bu güzel yolculuğum. Bitmeyen bir aşkla devam etti. Üniversite de müzikoloji eğitimimle bugünkü yolum oluştu. Kariyerimin dönüm noktası Atatürk'ün Fikriye Hanım’a yazdığı şiiri besteleyip yorumlamam en özel ve kalıcı çalışmam diyebilirim. Aldığım yurtdışı dereceler de benim için önemli ve Prof. Dr. Orhan Kural vefa albümü Yol şarkıları çok özel bir proje oldu” ifadelerini kullanan sevgili Serap Yenici le röportajımız sizlerle.

Söyleşimize sizi tanıyarak başlamak isterim. Kimdir Serap Yenici bir günü nasıl geçer?

Serap Yenici her zaman erken uyanır, günü dolu dolu yaşamak için günün ilk saatlerinin enerjisine güvenirim.

3 kedim var sabahları onlarla güne sevgi paylaşımı yaparak başlamaya çalışırım. Bir gece önceden günümü planlarım, kahvaltımı yapar, sade türk kahvemi içer ve o günün planlarını uygularım. Gece de çok geçe kalmadan yatarım.

Şarkı repertuvarınızı seçerken dikkat ettiğiniz ne gibi hususlar var?

Sesime ve yorumuma yakışacak eserleri seçiyorum. Arabesk fantezi hariç sevdiğim eserleri tercih ediyorum.

Yakışıklılık, güzellik ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı?

Bu özellikler bir avantaj tabii ama kişinin tercihleri beklentileri kendisine nasıl bir yol çizmek istediği ve karşılaştığı insanlar bulunduğu ortamlarla da ilişkili bir durum bu...

Şuan ki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi?

Ülkemizde de dünyada belli bir kesimin tercih ettiği popüler piyasa müziği olarak gündemin odak noktasında olan bir müzik ve sanatçılar hep ön planda kalitesi yok çünkü çoğu tüketilir şarkılar sözü de müziği de gündeme yönelik ve çoğu birbirine benziyor. Bir de sadece seçici dinleyiciye hitap eden hassasiyetle müziğini yapan ve kendi kitlesi ile paylaşarak müziğini gerçekleştiren sanatçılar var. Yani genel kalite düşük olsa da seçici çizgisi olan müzisyenler kendi tarzlarında yine üretmeye devam ediyor ama asla popüler sanatçı ve şarkılar kadar destek bulamıyorlar.

Müziğe olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

Ben çok küçük yaşlarda fark ettim ve TRT Çocuk Korosu ile başladı. Ve bitmeyen bir aşkla devam etti. Üniversite de müzikoloji eğitimimle bugünkü yolum oluştu.

Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

ATATÜRK'ÜN FİKRİYE HANIM’A YAZDIĞI ŞİİRİ BESTELEYİP YORUMLAMAM EN ÖZEL VE KALICI ÇALIŞMAM

Benim için Atatürk'ün Fikriye Hanım’a yazdığı şiiri besteleyip yorumlamam en özel ve kalıcı çalışmam diyebilirim. Ve aldığım yurtdışı dereceler de benim için önemli ve Prof. Dr. Orhan Kural vefa albümü Yol şarkıları bence çok özel bir proje oldu.

Başarılı bir hanımefendi görüyorum karşımda. Sizi bu yolculuğa özendiren, sürükleyen neydi?

Ben hedefler koyarak ilerleyen, önümde zorlu bir yol aşılacak engeller yoksa mutsuz olan biriyim. Bence en önemli sebep içimdeki üretme ve mücadele duygusu...

Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

En büyük destekçim bana sonsuz güven duyan ve her zor anımda ben varım diyen annem. Tabii ki bana inanan dostlarım ama ben en büyük desteği içimdeki mücadeleci yılmayan benden alıyorum.

Son zamanlarda albüm çıkaran sanatçı yok denecek kadar az. Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar? Tek sebep pandemi mi?

İnternet ortamı araçlarda bile CD çalar olmaması vs. çabuk tüketim klip çekilen harici diğer şarkılara önem verilmemesi radyolarda yer verilmemesi vs.

Pandemi dönemi birçok sektörü etkilediği gibi müzik sektörünü de nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı? Ne gibi çözüm önerileri sunulabilir? Pandemi nedeniyle işiniz nasıl etkilendi, sorunlarınız neler?

Benim besteciliğimi söz yazarlığımı perçinledi. Önceden yarattığım eserlerin telif hakları vs. yaptığım reklam müzikleri seslendirmeler bana ek destek oluşturdu.

Çok yönlü olabilmek ve meslek birliklerine (MSG, MESAM, MUYOR) dâhil olmalarını tavsiye ederim.

Önümüzdeki günlerde sürpriz çalışma var mı Serap Hanım?

Yakında sesini ve yorumunu en çok sevdiğim Alpay'ın bir eserini yorumladığım karma bir albüm çıkacak. Projeler çok, ama pandemi süreci önümüzü görerek harekete geçmeyi gerektiriyor.

Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

GÖNLÜMDEKİ PROJELERİ YAPTIM

Şarkılarımın daha çok kişi tarafından keşfedilip dinleniyor söyleniyor olmasını isterim. Ben hep özel gönlümdeki projeleri yaptım. TV programım Yıldızlar gece parlar çok özel bir proje olmuştu. O zaman daha gündem de bir kanal da olsaydı çok izlenir ve sevilirdi. Televizyon iyi bir kanalda yine gönlümdeki projeleri gerçekleştirmek isterim.

Başarıya giden yolda engeller de başarısızlıklar da kaçınılmaz. Böyle anlarda kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Nasıl tekrar tekrar ayağa kalkıyorsunuz?

Ben böyle zamanlarda geçmişe bir döner ve elde ettiğim başarıları yazarım ve zor günlerde ki mücadelelerimi ve elde ettiğim başarıları düşünürüm ve bunları sen yaptın bundan sonrasını da yine yapacak olan sensin der kolları sıvar yine yola çıkarım. Her hedef keyifli bir yolculuk benim için.

Sizce başarının sırrı nedir? Emek mi? Şans mı?

Şans daha çok etkili günümüzde ama emeksiz o şans da bir yere kadar...

Müzikle ilgilenmek isteyen gençlere, genç yeteneklere neler tavsiye edersiniz?

Hedeflerini netleştirsinler, onların ilerlemek istedikleri yolları aşanları adımlarını takip etsinler ve daha iyisi için çabalasınlar.

Okuyucularımıza ve sizi sevenlere son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir Serap Hanım?

İYİ MÜZİK DİNLEMEK İSTEYEN İYİ MÜZİSYENLERE SAHİP ÇIKSIN

Hep söylediğim gibi iyi müzik dinlemek istiyorlarsa iyi müzisyenlere sahip çıksınlar, takip etsinler değer versinler. Eserlerini alıp paylaşsınlar Bizler için en büyük ödül bu.

Bizler enerjimizi yürekten gelen dolu dolu çınlayan alkışlardan alıyoruz.

Röportaj

Aslı Mercan Sarı