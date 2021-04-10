Antikalar sosyal medya pazarlarında

RÖPORTAJ: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

Son yıllarda büyük bir ivme kazanan sosyal medya üzerinden ürün satışları pandemi ile birlikte çok daha cazip hale geldi. Özellikle işyerlerinin belli bir saatten sonra kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının eklenmesi ile birlikte günümüzde hemen hemen herkes artık internet üzerinden birçok ihtiyacını karşılamaktadır. Yapılan alışverişler kafalarda bazı soru işaretleri yaratmıyor değil ancak artık neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Bende bu hafta uzun yıllardır antika merakım nedeniyle katıldığım salon mezatları yeri artık sosyal medya üzerinden ürün satmak zorunda olan antikacılardan Hasan Avcı abimizle bu işin merak edilen hususlarını konuştuk.

Hasan Bey Kendinden Biraz Bahseder Misiniz?

1877-78 Osmanlı-Rus harbinde Bulgaristan’ın eski Cuma kasabasından Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin üçüncü kuşak evladıyım doğum yerim Balıkesir Manyas’tır. İş olanakları sebebiyle ailemle birlikte İstanbul da yaşamaya başladık. İstanbul’un çeşitli semtlerinde öğrenim hayatımı tamamladım son olarak Güngören meslek eğitim lisesinden aşçı sertifikası alarak mezun oldum evliyim bir çocuk babasıyım.

Antika İşine Ne Zaman Başladınız?

Sahibi olduğum iki restoran vardı. Ekonomik nedenlerden ve üstüne pandemi yasaklarının artması sonucunda iki işletmemi kapatmak zorunda kaldım bu dükkanlarımın dekorlarında kullandığım 90’lı senelerden bu zamana kadar topladığım yaşanmışlıkları olan eski ürünleri salon mezatlarına götürüp açık arttırma usulü satmaya başladım. Daha sonra facebook üzerinde bu satışların yapıldığını keşfettim. 2020 haziran ayında canlı mezat yayını yaparak ürünlerimi satmaya başladım. bu sefer ürün sattığım salon mezatlarından ürün toplayıp kendi sayfamın canlı mezat yayınında satmaya başladım. Orada yaptığım sohbetler beni daha da mutlu etti. Hobim işim olmuştu dostlarla dostça alışveriş muhabbet yeri geliyor eskilerden yeri geliyor yenilerden sohbet ve muhabbetle güzel saatler geçiriyoruz. Bu güzel ortamla tanışmam benim antika işine başlama sebebim oldu.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Canlı Mezat’ın Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Bana göre avantajları

-Dünyanın her yerinden katılım sağlanabiliyor

-normal şartlarda bir araya gelemeyeceğimiz insanlarla bu platform buluşmamızı sağlıyor

-karşılıklı güvene dayalı dostane ilişkiler kuruyoruz

-bu güzel ortamda alışverişimizi (ticaretimizi) yapıyoruz

-dünya ya açılan bir dükkân sahibi oluyoruz

Dezavantajları

-işimizi ciddiye almayan insanların mezatlarımıza katılması

-satış sırasında ürüne pey verip fiyatını arttırması

-fiyatını arttırdığı ürünü kendisine kalınca almaması

-ürünü açarken kırıp ta kırık geldi diyen müşteriler

Bir arkadaşım bu işe başlarken canlı mezat ateşten gömlektir demişti bizde bu işin avantajları olduğu kadar dezavantajlarını göğüsleyerek sıkıntıları en aza indirgemeye çalışıyoruz

Canlı Mezat Yaparken Nelere Dikkat Ediyorsunuz?

Canlı yayınlarımıza başlarken önceliğimiz katılımcılarımızın karşısına moralli güler yüzlü ve kişisel bakımlarımızın tam olmasına dikkat ediyoruz ekran karşısında kelimelerimize hitap şeklimize çok özen gösteriyoruz. Türk toplumu ve aile yapısına çocuk gelişimine zarar verecek konuşmalardan ve ürün satışlarından kaçınıyoruz.

Müşteriler Mezattan Ürün Alırken Nelere Dikkat Etmesi Gerekiyor?

Ürünü ekranda anlatan kişinin samimiyetine ve ürün hakkında doğru bilgiler verip vermediğini tartması gerekiyor, canlı mezattan ürün alırken o ürünün satışını başından sonuna izlemesi gerekir facebook’ta gezerken ürün alınması ürün hakkında yanlış bilgi alınmasına neden olur ürün satan kişinin ürününün eksiklerini anlatıyor mu yoksa gizliyor mu buna dikkat edilmesi gerekir. Gönderilen ürün anlatıldığı gibi mi kargosu özenle yapılmış mı? bunlarda bir ölçü olabilir.

Benimde Sıklıkla Başıma Gelen Kargo Problemleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

En başta kargo şirketlerinin ürünlere çok sert davranmaları en güzel kargolanmış ürünleri bile kırabiliyorlar bu yüzden müşterilerimizden kargolarını video çekerek açmalarını istiyoruz. Kaybolan kargolara ulaşma şansımız olmuyor kargo şirketlerinin bu olumsuzluklarından oluşan hataların telafisini yapmak bizlere kalıyor maalesef çoğu zaman ürünler kırılma ihtimali yüksek ürünlerse bazen yakın olanları bizzat kendim götürüp teslim ediyorum özellikle hassas ürünler için çok fazla kargoya verilmesi taraftarı değilim.

Son Olarak Neler söylemek İstersiniz?

Felsefem bana yapılmasından hoşlanmadığım hiçbir şeyi başkasına yapmamak. Kendime ve aileme dürüst olduğum kadar insanlara da dürüst oluyorum. Mezatlarımda da söylüyorum ihtiyacınız olmayan ürüne pey verip ürünün fiyatını yükseltmeyin. Hatalarım olursa düzeltirim iyi eş iyi baba iyi dede iyi satıcı iyi dost ben bu kadarım adım Hasan elimden gelen bu kadar saygılarımla antikadam.