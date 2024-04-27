T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin katkılarıyla, Tayf Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’ne geri sayım başladı.

29 Nisan - 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve direktörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın üstlendiği festivale başvurular, 5 Şubat tarihinde sona ermişti.

112 ülkeden toplamda 3165 filmin başvurduğu festivalde jüri üyeleri finale kalan 40 filmi izledi ve ödül alacak 12 filmi belirlemek için Usla Akademi’de bir araya geldi.

3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin kazanan filmlerini, jüri başkanı yönetmen Reis Çelik, Jüri üyeleri, TRT Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, Oyuncu Hande Doğandemir, Oyuncu/Yapımcı Selin Yeninci, Yönetmen Müge Uğurlar, Oyuncu Onur Büyüktopçu, Oyuncu WilmaElles, Oyuncu Cansu Fırıncı, Senarist Eylem Canpolat, Yapımcı/Karikatürist Varol Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Sami Saydan belirledi.

Festivalin başkanlığını İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin üstlenirken, danışma kurulunda ise TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan yer alıyor.

Festivalin hazırlıkları devam ederken etkinlik programı ise, yakın zamanda açıklanacak.

4 Mayıs Cumartesi akşamı Conrad İstanbul Bosphorus ev sahipliğinde düzenlenecek gala ve ödül töreni gecesinde, 4 farklı kategoride toplam 12 ödül sahiplerini bulacak.