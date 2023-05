Rusya Başkanı Putin Sn CB Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında "Zaferiniz,…bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir” demiş.

Putin’in Türkiye'nin “bağımsız dış politikasından" kastı Batı ve Rusya'ya karşı eşit mesafede dengeli bir politika, iyi komşuluk politikası değil, birçok yönden Rusya'ya bağlı ve bağımlı bir politika olduğundan kuşku duymuyorum.

Rusya Türkiye için millî çıkarlar açısından önem ve öncelik arzeden dış politika konularında (Kıbrıs, terörle mücadele, Ermeni iddiaları, vs) şimdiye kadar bize destek vermiş değildir. GKRY'ni, PKK'yi, Ermenistan'ı desteklemektedir.

ABD büyük güç politikası ile NATO müttefiki Türkiye'ye çeşitli dayatmalarda bulunduğu gibi, Rusya da işine geldiğinde aynı tutumları takınmaktadır. Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki nüfuz mücadelesinde her iki Güç de Türkiye'nin millî güvenlik ihtiyaçlarına ters düşen adımlar atabilmektedir.

Türkiye'nin ABD ve AB ile sorunları aşılma eğilimine girdiği ölçüde Putin'in Sn Erdoğan'a ve Türkiye'ye güler yüzlü bakışı da değişir.

2015'de Suriye'de Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi üzerine Putin'in Sn Erdoğan için söyledikleri, Türkiye'ye ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamış olması ve 2020'de İdlip'te TSK'nın bir taburuna Rusya-Suriye hava saldırısı ve 36 askerimizin şehit edilmesi hatırımızdadır.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısın gelişmeleri içinde Türkiye'nin Montrö'ye göre Boğazlar'da almak durumunda kalabileceği tedbirler Rusya ile ilişkilerimizde hızla gerginlik ortamı yaratabilir.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri de kuşkusuz Rusya tarafından dikkatle takip ediliyordur. Karadeniz Türkiye ile Rusya arasında hem işbirliği, hem rekabet alanı oluşturmaktadır. Eminim Kanal İstanbul Projesi düşüncesi de Rusya'da çeşitli yönlerden değerlendiriliyordur.

Türkiye'ye doğalgaz satımı, Nükleer Santral inşa projesi, Hava Savunma Sistemi (S-400'ler) konusu vs Rusya'nın elinde Türkiye'ye karşı kullanabileceği manivelalardır.