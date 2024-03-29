Medyada BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında 25 Mart günü aldığı “ateşkes” kararının ne anlama geldiği üzerinde duruluyor.

Görüşüme göre bu kararın alınabilmiş olması “Dünya'nın Beşler’den büyük olduğunun” ender somut kanıtıdır.

İsrail’in Gazze’de Filistin halkını hedef alan uygulamalarının, saldırılarının, işlemeye devam ettiği insanlık suçlarının Dünya’da yarattığı tepkiler, sonunda ABD Hükûmeti’ni BMGK’de geri adım atmaya mecbur etmiş bulunmaktadır. Beş buçuk ay sonra ABD Konsey’e sunulan Karar tasarısını “veto” etmekten vazgeçme zorunda kalmıştır.

ABD Hükûmeti Dünya’nın baskısına boyun eğişini tevil etme çabası içinde şimdi de BMGK’nin kabul ettiği kararın “bağlayıcı olmadığı” iddiasını öne sürmektedir. Hem Beyaz Saray yetkilisi hem ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu iddiayı dile getirmişlerdir.

Bunu yaparken ABD Hükûmeti, çeşitli durumlarda kendisinin işine gelen adımları atarken gerekçe olarak “uyulması mecburi olan BMGK kararlarının uygulanmamış olmasını” ileri sürdüğünü unutmuş bulunmaktadır. Yakın tarihimizde bunun örneklerini hatırlıyoruz.

ABD, bundan tam 21 yıl önce Irak’ı işgal etmeye başlarken gerekçe olarak “BMGK’nin Irak’ın kütle imha silâhlarından arındırılmasını emreden kararlarının uygulanması gerektiğini” ileri sürmüştü.

ABD’nin ve BMGK’nin diğer Daimî Üyelerinin BMGK’ni kendi öz çıkarları istikametinde vasıta olarak kullanabildiği 1945 yapımı BM düzeninin, gecikmeksizin gözden geçirilerek günümüzün gerçeklerine, ihtiyaçlarına, şartlarına ve güç dengelerine uygun hale getirilmesi ertelenemez zorunluktur.

Unutmayalım ki son 173 günde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 bin 280'i çocuk ve 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 kişi hayatını kaybetmiş, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e ulaşmıştır. Bilanço böyleyken Dünya ABD'nin lûtfedip sadece bir "ateşkes" öngören Karar Tasarısını "veto" etmemiş olmasına sevinmektedir. Oysa, BMGK'nin "ateşkes" kararına İsrail'in uyup uymayacağı meçhulümüzdür.

İsrail Karara uymadığı takdirde Dünya ne yapabilecektir? Hiçbir şey!!! Sadece haber konusu olacaktır.