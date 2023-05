Amerika Birleşik Devletleri ordusunda yirmi yılı aşkın süredir görev yapan ve son olarak Pentagon’da (ABD Savunma Bakanlığı) görevli Türk kökenli Amerikalı Yarbay emekli oldu









Türkiye’den ABD’ye yüksek lisans yapmak için yaklaşık 70 sene önce gelen Kayserili Mehmet Bedestani’nin oğlu Erhan Bedestani’ye Pentagon’da görkemli bir veda töreni düzenlendi.



20 yılı aşkın süredir ABD Ordusunda Subay olarak farklı pozisyonlarda bulunan Erhan Bedestani Yarbay rütbesinden emekli oldu. Pentagon’da düzenlenen törene Bedestani’nin birlikte çalıştığı üst düzey generaller, aile üyeleri ve arkadaşları katıldı.



John Hopkins Üniversitesinde okurken burs arayan ve yedek subaylık programına katılup ABD ordusundan burs alan Kayserili Erhan Bedestani, görevi sırasında Amerikan ordusunun en iyi komutanlarından birisi olarak da seçilmişti. Bedestani ABD ordusunun en iyi 22 yüzbaşından biri







"Bedestani çalışkanlığıyla hatırlanacak"



Pentagon’daki emeklilik töreninde konuşan Operasyonlar Planlar ve Eğitimden Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Sean Swindell, Erhan Bedestani’den çok memnun olduklarını ve kendisini her zaman çalışkanlığıyla hatırlayacaklarını belirtti.





Tümgeneral Swindell ‘Yarbay Erhan Bedestani bugün emekli oluyor. 21 yıllık başarılı bir ordu kariyerine noktayı koyuyor. Kendisi çalışkanlığı ve insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız birisi. Bugün O'na yakışan bir törenle veda ediyoruz. Farklı ülkelerde ABD ordusu için çok başarılı hizmetler verdi’ ifadelerini kullandı.







‘Başarılarımı arkamda olan aileme borçluyum’



Emeklilik töreninde konuşan Erhan Bedestani ise yıllar önce başladığı ve bir aile gibi olduğu ABD ordusuna veda etmenin çok zor olduğunu belirtti. Bedestani ‘Türkiye’den yıllar önce ABD’ye göç eden bir aileden geliyorum. Rahmetli babam yıllar önce yüksek lisans için geldi ve mühendis olarak çalıştı. Abim ise doktor. Annem ailemizin herşeyi. Şu an bu başarı belgeleriyle veda ediyorsam arkamdaki ailem sayesindedir. Bundan sonra avukat olarak yoluma devam edeceğim. Oğlum ise en değerlim ve ona daha çok değer vermek için kariyerimi ondan sonrası için şekillendirdim’ şeklinde konuştu. Zaman zaman duygulanan Bedestani’nin konuşması sık sık alkışlarla kesildi.







Ordudan emekli olan Bedestani avukat olarak devam edecek



ABD’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan The Johns Hopkins Üniversitesinde Ekonomi ve Almanca derecelerine sahip 42 yaşındaki Bedestani, dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Georgetown Üniversitesinde, Kamu Politikası alanında yüksek lisans yaptı. Bedestani ayrıca The Catholic University of America’dan yakın zamanda hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayıp avukat olarak kariyerine devam edecek.



Emeklilik töreninde Bedestani’ye ayrı ayrı başarı belgeleri takdim edildi.







Yarbay Erhan Bedestani hakkında:



Batı Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'da on yılı aşkın muharebe ve harekât tecrübesi bulunan Erhan Bedestani en son Ordu Personeli G3/5 Strateji, Planlar ve Politika Ofisi ve ABCANZ program ofisinde çalıştı.





ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Operasyonel Müfreze Alfa Komutanı ve Bölük Komutanı olarak Afganistan ve Batı Afrika'da terörle mücadele ve yabancı iç savunma operasyonlarında on yıllık deneyimi var.





En son Yarbay olan Erhan Bedestani hakkındaki röportajımı okumak için:



https://www.oncevatan.com.tr/pentagondaki-kayserili-yarbay-erhan-bedestani