Eğer kendi özünüzden haberdar değilseniz, özdeğerinizi de bilmezsiniz. Özdeğer, kazanılan veya kaybedilen bir şey değildir. Öz, daima değerlidir ve eşsizdir. Sadece özünüzden uzaklaşıp değerinizi unutmuş olabilirsiniz.

Özdeğer, keşfetmekle ilgilidir. Siz, eşsizsiniz ve sizden bir tane daha yoktur. Tek bir canlı bile varoluşta eksik olsaydı, varoluş eksik olurdu. O yüzden her canlı eşsiz değere sahiptir. Değersizlik kompleksinden kurtulmanın tek yolu, bireyin Değişim Tekniklerini kullanarak kendi eşsiz doğasının farkına varmasıdır. Değersizlik kompleksine sahip insan, her zaman üstün olmaya çalışır aksi takdirde kendini değersiz hisseder. Kişi yalnızca kendisine değer verildiğinde yaşadığını hisseder.

Dünya Değişim Akademisi’nde Değişim Uzmanları aracılığıyla uygulanan ‘’Özdeğer Eksikliğinden Özgürleşme’’ Sanatı Değişim Programı ile kim olduğunuzu keşfederek ben olgusundan özgürleşeceksiniz. Kendinizi kimseyle kıyaslamayınca bencilliği aşarak kendinize olan güven duygunuzu geliştireceksiniz.

‘’Özdeğer Eksikliğinden Özgürleşme’’ Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika sürüyor. Her çalışmada ‘’özdeğer’’ üzerine derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim Sanatı sayesinde yetersizlik duygusu buharlaşınca tatminlik ve doyum artacak. Gerçek mutluluğu, huzuru yaşayacaksınız. Yetersizlik ve eksiklik duygusunun köklerini tespit edince onların zararlı etkileri de bünyenizden atılacak. Özdeğerinizin farkına varınca ve kendinizi yeniden keşfedince eşsizliğinizin farkına varacaksınız.