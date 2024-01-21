Sömestir tatili için zil çaldı. Cuma’dan itibaren başlayan tatil 5 Şubat'a kadar devam edecek. Sömestir tatili turizm sektörünü de hareketlendirdi. Kayak ve termal tatili için fırsat olarak görülen bu dönemde Kapadokya ve Antalya otelleri de öne çıkmaya başardı. 15 günlük tatil dönemi kayak otellerinde iki kişilik standart oda, gecelik ortalama fiyatları 10 bin TL'den başlıyor. Termallerde bu fiyat ortalama 7 bin TL. Antalya'da oteller ise iki yetişkin bir çocuk için gecelik ortalama 5 bin TL. Son dönemin gözdesi Kapadokya otellerinde ise iki kişilik oda kahvaltı fiyatları ortalama 4 bin TL. Bu fiyatlar otelin konumu, hizmeti ve oda türüne göre farklılık gösterebiliyor.

Tatilin başlangıç ve bitiş dönemleri için İstanbul çıkışlı Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, Kayseri gibi yakın şehirlere ek seferler düzenlenecek. 15 günlük sömestirde yaklaşık 7 milyon otobüs seyahati öngörülüyor. Bu da ekonomiye 4 milyar TL'lik katkı sağlayacak.

Tatilci kayak otellerini doldurdu

Pandeminin etkisi ardından deprem felaketi, hava koşullarının ılımlı gitmesi, beklenen karın yağmaması gibi birçok etkenle savaşan kış turizmi son 3 yılda istediği seviyeyi maalesef yakalayamadı. Ancak 15 Aralık’ta açılan kayak sezonu pistlerin karla dolması ile kış turizmde kayak otellerine olan ilgiyi arttırarak turizmciye moral oldu. Kayak otellerinde ki doluluk oranları yüzde yüz seviyelerine ulaştı.

Ancak kayak merkezlerinde kış tatili mali tablosu bu yıl oldukça yüksek seviyede. Sadece kış sezonunda hizmet veren kayak merkezinde ki oteller için bu kısa dönem tatil bütçeleri tatilciyi yoracak gibi görünüyor. 2023 yılının zam şampiyonu oteller. Otellerin kendi içinde yaşadığı bu mali sınavı vatandaşa fatura edeceği aşikar. Bursa Uludağ için gecelik standart bir odanın ortalama fiyatı 9 bin TL olarak düşündüğümüzde bu mali sınavı sadece oteller değil tatilcide ödeyecek gibi görünüyor.