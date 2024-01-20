Dostlarım güzel bir gün ve hafta sonu olsun hepimize...

19 Ocak’tan başlayalım önce.

Ondan önce ANAYASA’daki vatandaşlık tanımını hatırlatalım:”TÜRK DEVLETİNE VATANDAŞLIK BAĞI İLE BAĞLI OLAN HERKES TÜRKTÜR...”

-Papaz EFTİM TÜRK ORTODOKS KİLİSESİNİN İLK TÜRK PİSKOPOSU idi.Karaman Türklerinden olan papaz Eftim’e ATATÜRK NUTUK’ta 8 sahife ayırmıştı.

-7 Ağustos 1982 tarihinde ANKARA-ESENBOĞA HAVA LİMANINDA,emperyal uşağı ERMENİ ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ’nün yaptığı kalleş saldırı sonucu 11 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.Bu hain saldırıyı protesto eden Ermeni kökenli TÜRK VATANDAŞI ARTİN PENİK TAKSİM MEYDANINDA üzerine benzin döküp kendini yaktı.

-19 Ocak 2007’de “içişlerimize karışmayın,biz TÜRKİYE içerisinde sorunlarımızı çözeriz”diye EMPERYALİSTLERE seslenen gazeteci HRANT DİNK işyerinin önünde katledildi.

Ayağında tabanı yırtık ayakkabılar vardı.

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KENDİNİ TÜRK VATANDAŞI HİSSEDEN TÜM VATANSEVERLERE SELAM OLSUN;RAHMET İLE ANIYORUM.

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Gelelim 20 Ocak 2020 tarihine ,dört yıl önce bugüne.

HAYRETTİN KARACA NAMI DİĞER TOPRAK DEDE EBEDİYETE GÖÇTÜ.

Sevgili Toprak Dede çok sevdiği toprağına kavuştu, biz Toprak'sız kaldık. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.





20 ocak 1990 tarihi ise insanlık adına kapkara bir gün.

Dünyanın gözleri önünde Gorbaçov’un emri ile ,Sovyet askerleri Azerbaycan Bakü’ye girdi.

ABD Başkanı o tarihte George H.W Bush idi...

Gorbaçov’da Bush’da ,

ikisi de yüzbinlerle ifade edilebilecek Türk ölümünden sorumludur;EMPERYAL ÇIKARLARI SSCB ve ABD’nin BİRLİKTE HAREKET ETMELERİNİ SAĞLAMIŞTIR.

Her daim TÜRK katlinde bütün emperyal odaklar aynı safta durmuştur geçmişte ve bu her daim gelecek için de aynıdır.

Kuzey ,kuzey doğu ve Orta Asya’daki Türk katliamları devam ederken;aynı zamanlarda orta Avrupa’daki Türk asıllıları ve müslümanları katlettirmek için;

Sırp Kasabı Miloseviç’e milyon dolarlar gönderir baba Bush aynı tarihlerde...

Emperyalizm böyledir;sırtlandır,kan emicidir;bebek katili bir vahşidir,acımasızdır...

Planları da hep aynıdır;

ÇOK İYİ YAŞAMAK VE HÜKMETMEK İÇİN DİĞER CANLARI YOKETMEK!

Gelelim 20 Ocak 1990 tarihine.

Baba Bush ve Gorbaçov anlaşmış idi Masum Türklerin katli için.

Ermenistan büyümeli idi her ikisinin de çıkarları doğrultusunda...

Sovyet askerleri Bakü’ye girdi!

Yürüyüş yapan 133 Türk’ü katletti;

612 Türk ağır yaralandı.

841 Türk’de cezaevine kondu...

Aslında Emperyallar senaryolarını hiç değiştirmezler!

Hep aynı senaryodur çantalarındaki;

Yıllardır tekrar-tekrar sahneye koyarlar aynı senaryoyu...

Biz TÜRK MİLLETİ’ne düşense,

Tarihten ibret ve ders almak;

Tarihi unutmadan geleceği kucaklamaktır...

Azeri şehitlerimizin ruhu şad-mekanları cennet olsun;rahmetle anıyorum...