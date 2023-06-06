Futbolda sezonun sonuna geldik. Oynanacak olan 38. hafta mücadeleleri sonrasında, net sıralama belli olacak. Bu nedenle detaylı panoramayı bir sonraki yazıya bırakarak, yalnızca zirve ve düşme hattına kısaca bir göz atıp, geçtiğimiz haftanın gündeminde yer alan ve göğsümüzü kabartan iki başarılı branşa değinmek istiyorum.

Fenerbahçe’yle girdiği şampiyonluk mücadelesinde, ipi önde göğüsleyen Galatasaray, 23. Lig şampiyonluğu kupasını, Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından gerçekleşen görkemli bir törenle aldı. Tüm Sarı Kırmızılı camiayı gönülden kutluyorum.

Ligin dibinde ise HangiKredi Ümraniyespor düştü. İkinci takım, oynanacak olan son hafta maçlarının sonuçlarına göre belli olacak.

Başta da belirttiğim gibi, Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun panoramasını, hafta arası oynanacak son maçların ardından, bir sonraki yazıda yapacağım inşallah. Şimdilik futbola nokta koyup, tekvando ve modern pentatlondaki gururlarımıza gelelim diyorum.

Son yıllarda çok önemli bir ivme yakalayan ve dünyada adından çokça söz ettiren tekvandoda, gerçekten tarihi bir başarıya imza attık.

Milli tekvandocularımız Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen ve 144 ülkeden toplam 949 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, üç altın ve üç de bronz madalya elde etti.

Alınan madalyalarla elde edilen bu başarı takım sıralamasına da yansıdı. Ülkemiz, tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğu onurunu yaşadı.

Bayanlarda Merve Dinçel ve Nafia Kuş’la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan milli takımımız dünya şampiyonluğuna uzandı.

Hakan Reçber’le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli ile bronz madalya alan Erkek Milli Takımımız ise dünya üçüncülüğünü elde etti.

Ayrıca Milli Takım Teknik Direktörü Ali Şahin, ‘En iyi teknik direktör’, altın madalya alan Merve Dinçel is,e kadınlarda şampiyonanın en değerli sporcusu ödülüne layık görüldü.

Bir tarihi mutluluk da modern pentatloncumuz İlke Özyüksel’in Dünya kupası tarihinde ülkemize madalya kazandıran ilk milli sporcu olmasıydı. Başarılı sporcumuz Dünya Kupası Finali’nde, İtalyan Elena Michelli’nin ardından ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sporu yürekten seven bir ülke olarak elde edilen başarılar ulusça göğsümüzü kabartıyor tabi ki. Ve en büyük dileğimiz, genç nüfusun oldukça yoğun olduğu ülkemizin her branşta söz sahibi olup mutluluğumuzu daim eylemesi kuşkusuz...

Hoşçakalın…