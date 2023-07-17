NN Hayat ve Emeklilik çalışanları, NN Gönüllülük Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group’un faaliyet gösterdiği ülkelerde hayata geçirdiği 'NN Gönüllülük Haftası', 2023 yılında da Türkiye’de mayıs ve haziran aylarında farklı etkinliklerle gerçekleşti.

Grubun topluma katkı sağlayan bir şirket olmak amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında NN Hayat ve Emeklilik çalışanları, bu yıl Deniz Temiz Derneği/TURMEPA işbirliği ile deniz ve kıyı temizliği için kolları sıvadı.

- Gönüllüler deniz ve kıyı temizliğine katkı sağladı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen NN Gönüllülük Haftası kapsamında, NN Hayat ve Emeklilik çalışanlarından oluşan 60 kişilik bir grup, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü, Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda buluştu. Ekipler, kısa bir bilgilendirme sonrasında sahildeki atıkları toplamak için çalışmalara başladı. Ardından toplanan atıkların ölçümü yapılarak ekosisteme sunulan katkı hakkında bilgi edinildi.

- NN Sosyal İnovasyon Kampı’nda gençlerle buluştu

NN Hayat ve Emeklilik, topluma katkı sunma hedefi doğrultusunda Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Sosyal İnovasyon Kampı’nda gençlerle bir araya geldi. Galatasaray Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kamp süresince sosyal sorunlara birlikte çözüm üretip fikirler geliştirildi. Bu yıl ‘eğitimde çeşitlilik ve kapsayıcılık’ teması ile düzenlenen etkinlikte NN Hayat ve Emeklilik Pazarlama Müdürü Yeşim Arı ve yeni nesil reklam ajansı Generationext6’in Kurucu Ortağı Süen Çankaya, İnovasyondan Sosyal İnovasyona, Marka Fikirlerinden İlham Alma isimli sunumlarıyla konuşmacı olarak yer aldılar. Öğrenciler tarafından üretilen fikirler NN gönüllüsü mentorların desteğiyle birlikte bir iş planına dönüştürülürken kamp sonunda jüriler tarafından en iyi projeler ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Pazarlama Müdürü Yeşim Arı, 'NN Gönüllülük Haftası kapsamında her yıl farklı konulara odaklanıyor, bu konularla ilgili hem bilinçleniyor hem de yarattığımız farkındalığı NN çalışanlarımıza aşılayarak topluma örnek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl TURMEPA ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikle ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasına destek olduk, gelecek nesillere temiz bir Türkiye bırakmak amacıyla küçük de olsa bir katkı sağladık. Diğer taraftan da bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Sosyal İnovasyon Kampı’nda gençlerle buluşarak onları dinledik ve gerçekleştirdiğimiz etkinlikte kariyerlerine yönelik olumlu etkiler bırakmayı hedefledik. Toplum için fayda sağlama gayretimizi NN çalışanlarının da dahil olduğu etkinliklerle yaygınlaştırmayı devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA