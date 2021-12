Gülistan, New Jersey’deki en başarılı 10 avukattan birisi seçildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Türk kökenli avukatların sayısı artmaya devam ediyor. Genellikle New York Eyaletindeki avukatlık sınavını geçen Amerikalı Türk avukatların asıl odak noktaları göçmenlik hukuku oluyor. ABD’deki Türklerin en fazla yaşadığı New Jersey eyaletinde ise 10 yılı aşkın süredir avukatlık yapan ve New Jersey Anayasa Mahkemesi Arabuluculuk ve Tahkim komitesine seçilen ilk ve tek Türk olan Erol Gülistan, ceza hukuku alanına yoğunlaşmış. Aynı zamanda ticaret ve aile hukuku davalarına da bakan Gülistan, New Jersey’de aile hukuku konusunda en iyi 10 avukattan birisi seçildi. Türklerin ABD’de yasal olarak zorlandığını görünce kolları sıvayan Erol Bey zaman zaman gönüllü olarak da Türk – Amerikan Toplumuna destek oluyor. TASC TV’de The Lawyer’s Talk Show ile de başarılı programlara imza atıyor. İlerleyen süreçte daha farklı ve güzel yerlerde de göreceğimiz Avukat Erol Gülistan ile ABD’deki hayatından, hukuk alanındaki başarısına kadar birçok şeyi konuştuk.

Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi New Jersey

Öncelikle Amerika hikayeniz nasıl başladı?

1985’te New Jersey Passaic County’de doğdum ve tüm hayatım New Jersey’de geçti. 10 yılı aşkın süredir doğup büyüdüğüm New Jersey eyaletinde avukatlık hizmeti vermekteyim.

Neden avukat oldunuz?

Çocukluğumdan beri avukat olmayı çok istiyordum. En başta Türk – Amerikan toplumunu düşünerek çıktım bu yola. Burada insanlar yaşadıkları ülkenin dillerini ve sistemini bilmedikleri için çok zorluk çekiyor. Aslını sorarsanız ABD’deki Türkleri bilgilendirmek için avukat oldum. Kendime ve aileme yardımcı olma niyetim de vardı elbette ama asıl hedefim topluma da yardımcı olmaktı. Avukat olup sesleri duyulmayan ve yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak istedim. İnsan hayatındaki en stresli dönemler sizin de bildiğiniz gibi mahkemede oldukları zamanlardır. Birçok davanın başarıyla sonuçlanması ve insanların yüzündeki tebessümü görebilmek de bizi ayrıca motive ediyor. Konuşmayı ve ikna etmeyi sevdiğimden dolayı avukatlığın benim için doğru meslek olduğunu düşünüyorum. Kariyerim ne olursa olsun hayatta hep insanlara yardım etmek istedim. Doktor, mühendis ya da başka mesleği de seçseydim de insanların hayatına dokunmak isterim.

ABD’de nasıl avukat olunur bunu size de çok soran vardır. Bahsedebilir misiniz?

Ben avukat olmak için uzun yolu seçenlerdenim. Maddi ve manevi şartlar böyle gerektirdi. 18 yaşında ABD’de büyük banka ve sigorta firmalarında tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Sabah 7’de kalkıyordum gündüz işe akşam okula gidiyordum. Daha sonra sosyal hayatıma da devam ediyordum. İnsanın ailesine ve arkadaşlarına vakit ayırması çok önemli. Okul ve iş benim toplam 17 saatimi alıyordu. Daha sonra yüksek lisansa başladım. MBA yaparken içimde hep hukuk okuma isteği vardı fakat uygun zamanı bekliyordum. Hukuk sınavlarına hazırlanmak sadece 6 ay sürüyor önce LSAT (The Law School Admission Test) sınavını geçmeniz lazım. ABD’de hukuk okumanın bedeli 250 bin dolar. Bir kısmını çalışarak bir kısmını ise bursla karşıladım ve 3 yıl süren Juris Doctor denilen Hukuk Doktorası yaptım. Daha sonra da 6 ay New Jersey Avukatlık Bar sınavı için zaman harcıyorsunuz. Başarılı olabilirseniz avukat olarak çalışmaya hak kazanıyorsunuz.

Türk- Amerikan toplumunda size hangi davalar için ulaşıyorlar?

Genelde ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku ve emlak işlemleri ile ilgili bize ulaşıyorlar. Tabi bunun yansıra miras, trafik cezaları, ölümlü kaza ve diğer konularda da danışmanlık hizmeti veriyoruz.

ABD’de şu an hangi davalar daha fazla arttı?

Bildiğin gibi boşanma davaları bu süreçte ciddi anlamda arttı. Sürecini başlatıp dava dosyasını mahkemeye sunduktan sonra bazı müvekkillerimiz kendi aralarında anlaşmaya vararak tekrar aile birliğini devam ettirme kararı aldılar. Bu bizim için oldukça güzel bir haber.

Amerika’da tanıdığım en genç avukatlardansınız. İleriki planlarınızdan biraz bahsetmek ister misiniz?

Avukatlık mesleği kendi yapısı itibariyle toplumun her kesimiyle irtibatta olmayı gerektiren sosyal bir meslek. Dolayısıyla biz de işimiz gereği birçok farklı sosyoekonomik düzeyden farklı müvekkillerle çalışıyoruz ve farklı etkinliklere de davet ediliyoruz. Şirket sahipleri, politikacılar, sivil toplum çalışanları, hâkim-savcılar ve diğer insanlarla tanışıp konuşma fırsatımız oluyor. Birkaç ay önce, bir partinin eyalet düzeyinde temsilcisi bana bir teklifle ulaştı ve topluma hizmet etme fırsatı bulabileceğim çok güzel bir görev için teklifte bulundu. Ancak bu teklifin benden önce başka birine daha edildiğini öğrendiğim için, kabul etme ihtimalinde buradaki toplum içerisinde yanlış anlaşabileceği düşüncesiyle, gelecekte başka fırsatların da çıkabileceğini ama toplum içinde huzursuzluğa sebebiyet vermek istemediğimi ifade ederek kabul etmedim. Görevler ve teklifler her zaman olacaktır ama önemli olan toplumun huzurunu bozmamak diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka tekliflerin geleceğini de öngörüyorum.

Son zamanlarda toplumu ilgilendiren birçok sivil toplum faaliyeti içerinde sizi daha da aktif olarak görmeye başladık. Bunlarda alakalı bir değerlendirme alabilir miyiz?

Son birkaç yıldır farklı siyasi görüşlerden milletvekilleri, bazı eyalet senatörleri ve kongre üyeleriyle daha fazla görüşme imkânım oldu. Burada doğup büyüyen benim gibi Türklerin bu tarz görüşme ve buluşmalarda aktif olarak bulunmasının Türk Amerikan toplumuna uzun vadede çok katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bu gibi etkinliklere katılmanın Türk Amerikan toplumunun bilinirliğini, görünürlüğünü ve temsiliyetini arttıracağından hiç şüphem yok.

Coronavirüs ABD de hukuk alanını nasıl etkiledi? Son durumu değerlendirir misiniz?

Son zamanlarda birçok dava süreci zoom üzerinde devam ediyor ve sürecin ilk zamanlara nazaran biraz da olsa hızlandığını söyleyebiliriz.

Biden yönetiminden sonra ne gibi bir değişiklik oldu?

Trump'a zamanında nasıl tepki gösteriliyorsa şu anda aynı tepki Biden için gösteriliyor. Seçim döneminde büyük hayallerle Biden’a destek olan bazı demokratlar şu an desteğini geri çekmiş durumda. Biden yönetiminin Trump yönetiminin aksine dış politikadaki odak noktasının Ortadoğu ülkeleri değil Asya ve Uzak Doğu üzerinde yoğunlaştığının söyleyebiliriz. Umarım bu durum uzun vadede Türkiye ve Amerika ilişkileri için olumlu sonuçlar doğurur.

Burada doğup büyüyen birisi olarak Türk Amerikan toplumunu bizim için değerlendirebilir misiniz?

Türk Amerikan toplumunda birlik olma ve bir araya gelme noktasında maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Şunu fark ettim ki; önceden gelen Türkler daha çok kendileri gibi olan ve önceden gelip yerleşen Türklerle vakit geçiriyor. Expat veya immigrant olarak daha sonradan gelen grup ise yine kendisi gibi sonradan gelenlerle vakit geçiriyor. Buna ilaveten ayrıca herkes kendi bölgesinden gelen ve sadece hemşerisi olan insanlarla vakit geçirip toplumun geri kalan kısmıyla çok fazla ilgilenmiyor. Bu iki grubu başarılı bir şekilde bir araya getirip, ortak fayda üretebileceğimiz bir ortama ve atmosfere ihtiyacımız var. Son olarak yabancılarla evlenen Türk gençlerini dışlanmaya yönelik bir eğilim de söz konusu. Toplumun bir araya gelmesi konusunda farklılıklarımızı ve aile yapılarımızı ayrıştırma değil zenginlik sebebi olarak görmeliyiz. Bunu başarabilirsek, Osmanlı zamanından beri süregelen Türk toplumunun çok kültürlü ve kozmopolit yapısını yurtdışında da daha etkili olarak devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. Sayıları çok çok az da olsa bu vizyonla hareket eden insanlar da var, ama toplum içerisinde daha aktif olarak çalışılması gerekiyor.

Ödüllere doyamıyorsunuz. Amerika’da hangi ödüllere sahipsiniz?

Teşekkür ederim. Geçen sene aldığım New Jersey eyaletindeki 40 yaş altı en başarılı 40 avukattan biri olma ödülünü, bu yıl tekrar aldım ve bu ödüle bu sene New Jerseydeki en iyi 10 avukattan biri olma ödülünü de ekledim. New Jersey Anayasa Mahkemesi içerisinde görev yapan Arabuluculuk ve Tahkim Komitesine de seçilen ilk ve tek Türküm. Umarım burada bulunduğum görev süresi içerisinde de vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için katkıda bulunabilirim.

ABD’ye gelmek isteyen yüzlerce gençten neredeyse her gün mesaj alıyorum. ABD’ye gelmek isteyen genç hukukçulara mesajınız nedir?

Kendinizi sadece hukuk alanında değil her alanda geliştirin. Hukuk dışında teknoloji, ekonomi ve birçok alanda bilginiz olması gerekiyor. İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor. ABD’ye gelmeden önce Amerikan Hukuk sistemini araştırmak önemli. Başka bir ülkenin hukuku ve kültürünü öğreniyorsunuz. Öbür türlü stres yapmak kaçınılmaz oluyor.