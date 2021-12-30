Neşem ÇELİK

İNADINA GÜLÜMSEYİN HAYATA..

2022 KUTLU OLSUN...

Merhabalar, Önce Vatan Gazetesi’nin sevgili dostları,

İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla koskoca bir yıl daha geçti gitti.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın ve beraberinde getirdiği yasaklarla birlikte ekonomik sıkıntılar, doğal afetler, sevdiklerimizin kayıpları ile geçen bu günler de, yeni bir yıla yeni umutlar ile “MERHABA” 2022 diyelim.

Türk Mutfağının eski lezzetleri ''ZEYTİNYAĞLI PATLICAN RULOLARI''



MALZEMELER:

2 ad kemer patlıcan

3 ad kuru soğan

10 diş sarımsak

2 ad domates

5 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

1 su bardağı ayçiçek yağı



ÜZERİNE:

Küçük domates

Maydanoz



HAZIRLANMASI:

Patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince olacak şekilde dilimleyin.

Tuzlu suda 15 dakika bekleterek kara suyunu çıkarın ve kurulayın.

Ayçiçek yağını tavaya alın kızdırın ve patlıcanları hafif kızartın.

Kağıt havlu serili tepsi içine patlıcanları çıkarın.

Kuru soğan ve sarımsakları halka doğrayın.

Kısık ateşte zeytinyağ ilavesiyle devamlı karıştırarak kavurun.

5 dakika kapağını kapatın ve soğanları terletin.

Daha sonra tekrar kavurmaya başlayın.

Şekerini ekleyin ve 5 dakika da şekerle birlikte karamelize edin.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

Kavrulan soğan ve sarımsaklara domatesleri de ekleyin.

Tuz ve karabiberini ilave ederek ateşten indirin.

Kızarttığınız patlıcan dilimlerine soğan karışımını yerleştirin ve rulo sarın.

Üzerine maydanoz yaprakları ve domates yerleştirin ve kürdan batırın.

Hepsini bir küçük tepsi yada borcama yerleştirin.

180 derece de ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Maydanoz ve domatesleri fırın sonrası da yerleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...



Sofraların vazgeçilmez mezesi ''HAYDARİ''



MALZEMELER:

1 su bardağı süzme yoğurt + 2 yemek kaşığı normal yoğurt

50 gr (1 dilim) keçi peyniri

1 dolu yemek kaşığı tereyağ

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber



HAZIRLANMASI:

Küçük bir tavada tereyağını eritin ve dövülmüş sarımsaklarla karıştırın.

Nane ve kırmızı biber ekleyerek ateşten indirin.

Peyniri çatalla ezin ve yoğurtlarla karıştırın.

Üzerine tereyağ karışımını da ekleyerek karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağ gezdirin nane yaprağı ile süsleyin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...





Yine EGE'den bu sefer de GİRİT'ten gelsin bu tarif ''GİRİT EZMESİ''

MALZEMELER:

125 gr Ezine peyniri

75 gr lor peyniri

30 gr süzme peynir

10 yaprak taze fesleğen (yeşil yapraklı)

6-7 dal maydanoz

2 diş sarımsak

1 çay bardağı Antep fıstığı (kırık fıstık)

4 yemek kaşığı zeytinyağ



ÜZERİNE:

Zeytinyağ

Toz kırmızı biber



HAZIRLANMASI:

Peynirleri bir tabağa alın ve iyice ezerek karıştırın.

Fesleğen ve maydanozları çok ince olacak şekilde doğrayın yada rondodan geçirin.

Peynirlere ekleyin.

Havanda dövülmüş sarımsakları, antep fıstığını ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağ gezdirerek toz kırmızı biberle süsleyin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...



Soframızda bir de yeşillik olsun ve o da Lübnan'dan gelsin ''FETTUŞ''



MALZEMELER:

2 ad lavaş ekmeği + 2 yemek kaşığı zeytinyağ + kekik

3 ad küçük domates

2 ad salatalık

6 dal taze soğan

1 ad küçük marul

6-7 dal maydanoz

1/2 demet semizotu

1/2 demet taze nane

1 çay bardağı mısır konserve



SOSU:

4 çay kaşığı sumak

1 ad limon suyu

1, 5 yemek kaşığı nar ekşisi

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı beyaz yada elma sirkesi

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağ



HAZIRLANMASI:

Öncelikle bütün sebzelerinizi yıkayın ve süzdürün.

Lavaşları küçük üçgen parçalar halinde doğrayın.

Zeytinyağ ve kekik ile karıştırarak fırın tepsisine alın.

180 derecede ısıtılmış fırında kızartın.

Salatamızın sosunu da hazırlıyalım.

Sumak'ı 4 çay kaşığı su ile 15 dakika bekletin.

Sonra limon suyu, nar ekşisi, ezilmiş sarımsak, sirke ve nane ekleyin.

Azar azar zeytinyağını ekleyerek karıştırın ve az tuz serpin.

Şimdi gelelim yeşilliklere;bütün sebzeleri iri parçalar halinde bir kase içine doğrayın. Mısırları ekleyin.

Üzerine sosunu gezdirin ve karıştırın.

Arzuya göre üzerine peynir küpleri de ekleyebilirsiniz.

Fırından çıkardığınız çıtır lavaşlar ile süsleyerek sofranıza yerleştirin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...