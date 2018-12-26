NEŞEM ÇELİK’LE YILBAŞI SOFRALARI (1)

Merhabalar, Sevgili Önce Vatan Gazetesi okurları,

Koskoca bir yıl 365 gün 6 saati, iyisiyle kötüsüyle bazılarımız için başarı, mutluluk ,sürprizler ve kutlamalarla, bazılarımız için ise üzüntü, maddi manevi kayıplar, evlerde yaşanan mutsuzluklarla geçirsek de kısacası bir yılı daha geride bırakacağımız az bir zaman kaldı.

Yeni bir yıla en iyi dileklerle girmeye hazırlanıyoruz.

2018 yılının bitimi ve yeni bir yıla girmenin mutluluğunu kutlamak amaçlı geçireceğimiz gece de ailemiz yada arkadaş ve dostlarda evler de kutlayacaksak eğer sizler için bir kaç küçük önerilerim olacaktır.

Öncelikle ister sadece ev halkı olsun yada akraba ve arkadaş çevremizden misafirlerimiz olsun şık bir masa hazırlamak isteriz.

Bu yılbaşı benim önerim bembeyaz serilmiş bir masa örtüsü yeni bir yıl ve yeni bir temiz sayfa anlamına gelsin. Biraz renk katalım ve masamızın iki başına kırmızı ranıllar yada keten peçetelerle süsleyelim. Kırmızı mutluluğun rengidir ve iştah açar.. Eğer daha da şık olsun istiyorsanız yine kırmızı mumlarla şamdanlar masanın ortasında yada köşelerinde yerini alsın. Bunun yanı sıra kurutulmuş gül yaprakları ve beyaz kırmızı inciler masanızın etrafında şık bir görüntü oluşturacaktır.

Masanızın orta kısmını boş bırakmanızı ve buraya birbiriyle uyum içinde yemek takımınızın servis tabaklarına yerleştireceğiniz salatalar ve zeytinyağlılar ile düzenleyiniz.

Uzun soluklu bu gece de bol çeşit yemekler masayı donatacağı için gözü yormayan ve servis yaparken rahat hareket etmenizi sağlayacak düzenlemeler yapmalısınız.

Genellikle büfelerimiz de sakladığımız tabak takımları artık yerlerinden çıkabilir.

Yemek sıralamasına göre dizeceğiniz tabak takımları ordövr tabağı, yemek tabağı, salata tabağı ve çorba kasesi olarak yerini aldıysa yanlarına gelecek çatal kaşık ve bıçak takımları da tamamlayıcı olacaktır. Gelelim bardaklarımıza, su bardaklarının yanı sıra diğer sıvı ikramlara ve çeşitlerine göre de bardaklar seçilmelidir. Madem sene de birkez özene bezene aile ve dostlar için bir sofra düzenlemeye başlamışken her şey yerli yerinde olsun.

En son olarak peçeteler unutulmamalı.. Eğer keten peçete kullanacaksanız tabaklarımızın üzerine şık bir düzenleme ile yerleştirin ama kağıt peçeteleriniz de masanızın bir köşesinde yerini alsın.

Yeni yıla nasıl girersek devamı da öyle gelir düşüncesiyle hazırlayacağımız soframız da lezzetli, bol çeşit ama bir o kadar da mideyi yormayan hazmı kolay yemekler seçmemiz de fayda vardır.

Uzun oturacağımız ve gece boyunca atıştıracağımız bu gece de yemek sıralamasına dikkat edersek sanırım arkadaş ve dostlarımızla keyifli bir gece olacaktır.

Yılbaşı yemekleriniz için benim sizlere seçtiğim bir kaç tarifim olacaktır.

Masamızın ortasını salatalar ve zeytinyağlılar için düzenleyelim. Başlangıç yemekleri ile akşam yemeğine başlamamız her şeyden keyifle ve rahatsız olmadan devam etmemizi sağlar.

Yılbaşının olmazsa olmazı ''HİNDİ DOLMASI” ve yanında iç pilav eşlik edecektir.

Bu arada çeşit çok yapmak isteyenler için ara sıcaklar da seçilebilir.

Yeni yılın ilk saatlerinde eğer içki tüketildiyse genellikle ''ÇORBA'' mideyi bastıracağı için tercih edilir bu da ''İŞKEMBE ÇORBASI''dır.

Yine bu gecenin evlerde en sevilen eğlencesi ''TOMBALA'' kartları etrafa dağıtılıyorsa kahve veya çayın sırası gelmiş demektir.

Bu geceye uygun konseptte yılbaşı kurabiyeleri, tatlıları yada şık görünümlü bir pasta artık ikramların bittiğinin işaretidir.

Sizler için seçtiğim tarifleri umarım beğenerek denersiniz.

Hepinize 2019 yılında sağlık, sıhhat, mutluluk, başarı, huzur ve bol kazançlarla birlikte bereketli mutfaklarınızdan çıkacak ağız tadıyla yenen yemek sofralarında oturmanızı diliyorum.

2019 Ülkemiz ve Dünya da “SEVGİ ve BARIŞ” yılı olsun.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN..

Sevgiyle...

GECENİN YILDIZI

HİNDİ DOLMASI - KESTANELİ İÇ PİLAV İLE

MALZEMELER:

• 5 KG HİNDİ İÇİNDİR.

• 3 su bardağı pirinç

• 2 ad kuru soğan

• 1 çay bardağı zeytinyağ + 2 yemek kaşığı tereyağ

• 250 gr ciğer

• 4 yemek kaşığı iç badem

• 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık + 2 yemek kaşığı kuş üzümü

• 2 yemek kaşığı toz şeker

• 500 gr ayıklanmış ve hafif haşlanmış kestane

• Tuz

• 1 çay kaşığı tarçın,yenibahar,karabiber

HİNDİYE SÜRMEK İÇİN:

• 1 ad limonun suyu + kekik ve tuz karışımı

• 1 ad hindi poşeti

YAPILIŞI:

Hindiyi tütsüleyin ve güzelce yıkayın.Hazırladığınız sosu üzerine sürün ve bir kenara alın.

Tencereye soğanları küçük doğrayın ve zeytinyağ ilavesiyle kavurmaya başlayın.Bu arada pirinci tuzlu ılık suda bekletin.Kavrulmakta olan soğanlara sırayla bademleri fıstıkları ekleyin ve devam edin.

Ciğeri küp doğrayarak ekleyin.Pirinci süzerek ilave edin karıştırın.

Tuzunu,şekerini,kestanelerini ve diğer baharatları ekleyerek 10 dakika kavurun.

Ve ateşten indirin.

Sosladığınız hindinin karın kısmına kavurduğunuz iç pilavı yerleştirin ve fırına dayanıklı bir ip ile karın kısmını dikin ayakları da bağlayın.

Geniş bir tencere de tereyağını eritin. Yüksek ateşte hindiyi mühürleyin.

Aynı tencerede hindiyi çıkarmadan üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyerek kapağını kapatın ve 1/2 saat haşlayın.

Haşlanan hindiyi tencereden çıkarın üzerine tekrar zeytinyağ kekik karışımı sürerek fırın poşetine yerleştirin.

Kalan sosu da üzerine boşaltarak torbanın ağzını kapatın.(haşlama suyunu)

200 derece de ısıtılmış fırında 2 saat pişirin.

Fırından çıktığında lezzetli görüntüsü yumuşacık tadıyla sofralarınız da yerini alacaktır.

Afiyet olsun.

GECENİN SALATASI

AVAKADO SALATASI (KEÇİ PEYNİRLİ)

MALZEMELER:

• 1/2 demet roka

• Birkaç dal maydanoz + taze nane ve dereotu

• 4-5 adet cherry domates

• 1 ad kapya biber (közlenmiş)

• 3 yaprak aysberg salata

• 3 yemek kaşığı mısır

• 2 dal taze soğan

• 3 ad olgun avakado

ÜZERİNE:

• 1 kase küçük küp doğranmış sert keçi peyniri

SOS:

• 4 yemek kaşığı zeytinyağ (sızma)

• 1,5 çay kaşığı tatlı hardal

• 1 diş sarımsak rendesi

• 1 ad limonun suyu

• Az tuz

YAPILIŞI:

Salata malzemelerini yıkayın ve kurulayın.

Avakadonun kabuğunu soyarak dilimleyin.

Bir kase içine irice parçalar halinde rokayı,aysbergi alın.

Taze soğanları ince doğrayın ekleyin.

Kapya biberi halka keserek ekleyin.

Domatesleri ortadan ikiye keserek ilave edin.

Mısırları ve dilimlenmiş avakadolarla karıştırın.

Sosunu bir kase içinde karıştırın ve salatanın üzerine gezdirerek karıştırın.

Salata tabağınıza aldığınız AVAKADO SALATASI'nı peynirler ile süsleyin.

Afiyet olsun.

ARA SICAKLAR

ARNAVUT CİĞERİ

MALZEMELER:

• 500 gr dana ciğeri

• 4 yemek kaşığı un

• tuz

• 2,5 su bardağı sıvıyağ

YANINA: Kırmızı soğan ve maydanoz

YAPILIŞI:

Arnavut ciğeri hazırlanması en kolay görülse de kızartması çok önemlidir. En önemli özelliği ise ciğerin yıkanmadan doğranarak kızartılmasıdır. Uzun süreli kızartmalar da ise sertleşerek hiç hoş olmayan bir tada dönüşebilir.

Yapmanız gereken kesinlikle ciğeri yıkamayın ve 2-3 dakikadan uzun kızartmayın.

Ciğerinizi kendiniz doğrayacaksanız üst zarını ve sinirlerini çıkararak çok küçük olmayacak şekilde küpler halinde doğrayın.

bir naylon torbaya unu tuzu ve ciüerleri alarak unlayın ve fazla ununu silkeleyin.

Derin bir tavaya sıvıyağını koyarak kızdırın.

Kızgın yağa ciğerleri bırakın ve karıştırarak 2-3 dakika kızartın ve tabağa çıkarın.

Servis tabağına alacağınız ciğerlerin yanına halka kesilerek tuzla ovulmuş kırmızı soğan ve maydanoz karışımı yerleştirin.

Afiyet olsun.





ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ DOLMASI

MALZEMELER:

• 2 adet büyük kereviz

• 1 ad havuç

• 1 çorba kasesi bezelye

• 1 ad kuru soğan

• 2 yemek kaşığı pirinç

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 yemek kaşığı şeker

• 1.5 su bardağı su

YAPILIŞI:

Kerevizleri soyun ve kalın halkalar halinde keserek limonlu tuzlu suya bırakın.

Bir tabak içerisine soğanı küçük doğrayın.

Havucu küçük küpler halinde doğrayarak ekleyin.

Bezelyeleri yıkayıp süzdürerek ekleyin.

Pirinci, zeytinyağını, tuzunu ve şekeri katarak karıştırın.

Yayvan bir tencereye kerevizleri dizin.Hazırladığınız garnitürleri üzerlerine yerleştirin.

Üzerini bir tabak ile kapatın ve suyunu verin.

Kısık ateşte yağına kalana kadar pişirin.

Servis tabağına yerleştirdiğiniz kereviz dolmalarının üzerine ince kıyılmış dereotu serpin.

Afiyet olsun.

AMAN DİKKAT... BOL ACILI NEFİS BİR MEZE

ATOM

MALZEMELER:

• 10 ad kurutulmuş acı biber

• 1 çorba kasesi süzme yoğurt

• 2 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı zeytinyağ

• Nane

YAPILIŞI:

Biberlerin iç tohum kısımlarını çıkarın ve sıcak su da 10 dakika bekletin.

Küçük parçalar olacak şekilde doğrayın.Tavaya zeytinyağ ile birlikte biberleri alın ve kavurun.(5 dakika)

Sarımsakları havanda dövün ve yoğurt ile karıştırın. Kavrulan biberleri yağından ayırarak yoğurda ekleyin.

Servis tabağına mezeyi yerleştirin ve tavada kalan zeytinyağını üzerine gezdirin.

Nane serperek servis yapın. Afiyet olsun.





Gecenin Sonunda ağzımız tatlansın....

BALKABAKLI ve BEYAZ ÇİKOLATALI PASTA

MALZEMELER:

• 600 gr bal kabağı tatlısı (600gr kabak 1 su bar.şeker ve 1/2 su bar.su ile pişirilir)

• 3-3.5 paket (takribi 50 ad) Burçak yulaflı bisküvi

• 10 ad iri doğranmış ceviz

• 3 dolu tatlı kaşığı hindistan cevizi

ÜZERİNE:

• 1 paket hazır beyaz çikolata sos

• 2,5 su bardağı süt

• 80 gr beyaz çikolata

SÜSLEME:

• Bitter çikolata sosu

YAPILIŞI:

Kabak tatlısını ve bisüvileri rondoya alarak püre haline getirin.

Karışımı bir kaseye alın ve cevizler ile hindistan cevizini ekleyerek karıştırın.

24 cm çapındaki tart kalıbını strech'le kaplayın ve içine yerleştirin.

1 saat buzdolabında bekletin.

Beyaz çikolata sos için paketin tamamını bir tencereye boşaltın ve sütü ekleyerek orta ateşte koyu kıvamda pişirin.

Ateşten indirin ve beyaz çikolatasını ekleyerek çırpın soğutun.

Buzdolabında bekleyen pastayı servis tabağına ters çevirerek çıkarın.

Orta boşluğuna soğuyan çikolata sosu yerleştirin.

Bitter çikolata sos ile üzerini şekillerle süsleyin.

Afiyet olsun.